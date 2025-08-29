Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Coś słodkiego. Pszczoły przejmują Rynek w Lublinie

Autor: Zdjęcie autora IC
Udostępnij A A
31 sierpnia 2025 9:00
(fot. DW/archiwum)

W niedzielę (31 sierpnia) w Lublinie, na Starym Mieście, będzie naprawdę słodko. Przed nami kolejna edycja Wojewódzkiego Święta Miodu.

To już siódma edycja tego wydarzenia. Na Rynku Starego Miasta zgromadzą się pszczelarze z całej Lubelszczyzny, by podkreślić jaką rolę w ekosystemie pełnią pszczoły.

– Rola pszczół w rolnictwie ma ogromne znaczenie dla bioróżnorodności flory. Zapewnia równowagę w przyrodzie i prawidłowe działanie całego ekosystemu, zwiększa wydajność roślin, wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka i zwiększa wartość jego dochodów – podkreśla mgr Piotr Różyński, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.

Wszystko rozpocznie się o godzinie 10.30 mszą świętą w intencji pszczelarzy w Archikatedrze Lubelskiej. Potem uczestnicy przejdą na Rynek Starego Miasta, gdzie rozpocznie się oficjalna część. Po przemówieniach zaproszonych gości i organizatorów zostaną wkręcone odznaczenia i dyplomy.

Od godziny 9 do 18 zaplanowano największy na Lubelszczyźnie kiermasz miodu. Będzie można kupic tez na przykład świece z wosku pszczelego, propolis, pyłek pszczeli, i - przede wszystkim - różne miody.

– Produkty pszczele są niezwykle cennym składnikiem diety, dlatego warto wprowadzać je do codziennego menu – podkreśla Różyński.

 

Coś słodkiego. Pszczoły przejmują Rynek w Lublinie
NASZ PATRONAT
31 sierpnia 2025, 9:00

Komunikaty