Coś słodkiego. Pszczoły przejmują Rynek w Lublinie

To już siódma edycja tego wydarzenia. Na Rynku Starego Miasta zgromadzą się pszczelarze z całej Lubelszczyzny, by podkreślić jaką rolę w ekosystemie pełnią pszczoły.

– Rola pszczół w rolnictwie ma ogromne znaczenie dla bioróżnorodności flory. Zapewnia równowagę w przyrodzie i prawidłowe działanie całego ekosystemu, zwiększa wydajność roślin, wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka i zwiększa wartość jego dochodów – podkreśla mgr Piotr Różyński, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.

Wszystko rozpocznie się o godzinie 10.30 mszą świętą w intencji pszczelarzy w Archikatedrze Lubelskiej. Potem uczestnicy przejdą na Rynek Starego Miasta, gdzie rozpocznie się oficjalna część. Po przemówieniach zaproszonych gości i organizatorów zostaną wkręcone odznaczenia i dyplomy.

Od godziny 9 do 18 zaplanowano największy na Lubelszczyźnie kiermasz miodu. Będzie można kupic tez na przykład świece z wosku pszczelego, propolis, pyłek pszczeli, i - przede wszystkim - różne miody.