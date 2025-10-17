Tragedia w akademiku. Znaleziono ciało młodego mężczyzny

W jednym z domów studenta przy ulicy Prusa w Lublinie znaleziono ciało młodego mężczyzny. Służby ratunkowe zostały zaalarmowane w środę 15 października. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili zgon. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ciało do sekcji zwłok. Badanie ma pomóc ustalić dokładną przyczynę śmierci trzydziestolatka.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna poprzedniego wieczoru położył się spać razem ze swoją partnerką. Rano kobieta nie mogła go dobudzić i wezwała pogotowie. Podczas przeszukania pokoju funkcjonariusze znaleźli substancje, które mogą być narkotykami. Zabezpieczone środki trafiły do analizy. Śledczy sprawdzają, czy mogły one mieć związek ze śmiercią mieszkańca domu studenta.