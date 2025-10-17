Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 17 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka
Polecana lektura na popołudnie: reportaż naszej redakcyjnej koleżanki o prześladowanym księdzu w latach 80. | Sięgnij po dzisiejszy numer Dziennika Wschodniego!

Lublin

Dzisiaj
14:28
Strona główna » Lublin

Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu

Autor: Zdjęcie autora Diana Mykhailiak
Udostępnij A A
17 października 2025 16:00
(fot. DW/archiwum)

Noc Bibliotek 2025 to ogólnopolskie święto czytania i lokalnych społeczności. 11. edycja pod hasłem „Do dzieła!” odbędzie się w piątek, 17 października 2025 r.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Biblioteki w całej Polsce tego dnia zapraszają na warsztaty, pokazy filmowe, spotkania i zabawy. Uczestniczyć mogą dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Udział potwierdziło już ponad 1500 placówek. W województwie lubelskim wezmą udział m.in. Lublin, Zamość, Biała Podlaska, Lubartów, Sitno, Hanna oraz Turka w gminie Wólka.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (start 17.00)

  • godz. 17.00 - spotkanie autorskie z Anną Rybakiewicz.
  • Nocne zwiedzanie biblioteki z wejściem do podziemi.
  • Wystawy: „5 dekad” Krzysztofa anin Kuzko oraz grafiki i rysunki Romana Muchy (agendy czynne do 21.00).

Miejska Biblioteka Publiczna - filie

Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, tel. 81 466 62 02

  • godz. 18.00 - wspólne tworzenie kasztanowych dekoracji.
  • godz. 19.00 - „Wszystkie książki, których nie oddałem” - koncert: Jan Wąsak, Kajetan Głowacki, Monika Kowalczyk.

Filia nr 6 BIOTEKA, al. Racławickie 22, tel. 81 710 38 73

  • godz. 19.00-21.00 - „Do dzieła w orientalnym rytmie” - pokaz tańca Szkoły Active Gen.

Filia nr 9, ul. Krańcowa 106, tel. 81 744 17 18

  • godz. 18.30-20.30 - halloweenowy labirynt zagadek i poszukiwanie skarbu.
  • Po grze - rodzinne malowanie jesiennych lampionów farbami witrażowymi. Wymagane zapisy.

Filia nr 10, ul. Kleeberga 12A, tel. 81 747 10 23

  • godz. 17.00-19.00 - „Pokaż, co potrafisz muzycznie!” - otwarta scena z akompaniatorem.
  • Nieważne, czy grasz od lat, czy zaczynasz - liczy się pasja i chęć wspólnego grania.

Filia nr 12, ul. Żelazowej Woli 7, tel. 81 741 52 73

  • godz. 18.00 - „Do dzieła”
  • „Między słowem i pamięcią” - prezentacja o Wiesławie Myśliwskim.
  • Projekcje filmów poklatkowych dla dzieci, w tym premiera „W aeroplanie” (J. Tuwim), oraz kulisy tworzenia animacji.

Filia nr 16, ul. Kasztanowa 1, tel. 81 444 77 55

  • godz. 18.00 - „Książka, film czy audiobook? Adaptacje dzieł W. S. Reymonta” - dyskusja.

Filia nr 18, ul. Głęboka 8A, tel. 81 525 10 91

  • godz. 18.00 - spotkanie z Joanną Sierakowską i promocja tomiku „Uczta”.

Filia nr 22, ul. Z. Herberta 14, tel. 81 744 48 16

  • godz. 18.00 - „Biblioteka pełna sekretów” - detektywistyczna gra terenowa.
  • Finał - projekcja filmu „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu”.

Filia nr 24, ul. Juranda 7, tel. 81 525 65 03

  • godz. 17.30-20.00 - „Wyśpiewane wersety” - spotkanie Klubu Readcom z Szymonem Roskalą (utwory do tekstów Mickiewicza, Tuwima, Osieckiej, Gałczyńskiego).

Filia nr 29, ul. J. Kiepury 5, tel. 81 741 92 94 - Słowiańska Noc Bibliotek

  • godz. 18.00 - performatywne czytanie „Dziadów” A. Mickiewicza,
  • godz. 19.00 - prelekcja o mitach i obrzędach słowiańskich (równolegle),
  • godz. 19.00 - warsztaty masek zwierząt dla dzieci 8-11 lat (równolegle),
  • godz. 20.00 - turniej gry „Stwory z obory”.

Filia nr 32 BIBLIO, ul. Szaserów 13-15, tel. 81 311 00 09

  • godz. 18.00 - „Do dzieła! Tworzymy baśń” - gra biblioteczna (grupy 2-5 osób; najmłodszym zalecamy udział z opiekunami).

Filia nr 34, ul. Judyma 2A, tel. 81 466 59 12

  • godz. 18.30 - „Opowieści po zachodzie słońca” - gra biblioteczna dla dzieci i rodziców. Obowiązują zapisy.

Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311 00 02

  • godz. 17.30 - „Do Arcy-dzieła” - warsztaty plastyczne (5-7 lat).
  • godz. 18.30 - „Do dzieła - poskładaj obraz” - warsztaty (8-11 lat) polegające na tworzeniu puzzli z reprodukcji Olgi Boznańskiej.
  • godz. 18.00-20.00 - „Do dzieła - wycisz się” - strefy relaksu: książki, planszówki, puzzle, doodling.

Filia nr 38, ul. Relaksowa 25, tel. 81 311 01 12

  • godz. 17.00 - „Utkane z rosy i mgły” - otwarcie wystawy fotografii Weroniki Stróżek.
  • godz. 17.30 - BAJANIE - rodzinne spotkania z książką i warsztatami (dzieci 2-6 lat).
  • godz. 17.00-19.00 - jesienny bookcrossing.

Filia nr 40, Sławin (18.30-22.00)

Uroczyste rozpoczęcie - premiera filmu o dzielnicy Szerokie - spotkanie mieszkańców z poczęstunkiem.

Program w regionie

Zamość - Książnica Zamojska (Galeria „Ex Libris”, start 10.30)

  • godz. 10.30 - spotkanie autorskie z Patrykiem Osieleńcem.
  • godz. 16.20 - podsumowanie konkursu „Niepokorny duch polskiej literatury – życie i twórczość Stefana Żeromskiego”.
  • godz. 16.30 - spotkanie autorskie z Moniką Tadrą, „Przywróceni do życia. Pokonać samobójstwo”.
  • Dodatkowo: akcja „Przyjdź, załóż konto, zgarnij nagrodę” w Wypożyczalni Głównej.

Biała Podlaska - Miejska Biblioteka / Biblioteka Barwna

  • Od rana do nocy - warsztaty i lekcje biblioteczne, spotkania literackie.
  • Wieczór - koncert akordeonowy i projekcja „ożywionych zdjęć”.
  • W Bibliotece Barwnej - wspólne nagranie bajkowego audiobooka.

Lubartów - Kosmiczna Noc Bibliotek (start 16.00)

  • godz. 16.00 - „Gwiezdna Noc wśród Książek” - warsztaty plastyczne dla dzieci.
  • godz. 16.30 - otwarcie wystawy astrofotografii Marka Skowronka „Przez zdjęcia do gwiazd”.
  • godz. 17.00 - mobilne planetarium dla dzieci.

Sitno - Centrum Kultury z Biblioteką (16.00-20.00)

  • godz. 16.00-20.00 - rodzinna gra terenowa; trasa zagadek i zadań dla zespołów.

Hanna - GOKiS i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Dworska 4 (18.00-21.00)

  • godz. 18.00-21.00 - warsztaty czytelniczo-artystyczne.
  • Seans niespodzianka w sali widowiskowej GOKiS.

Turka, gmina Wólka - Filia w Turce / GBP w Wólce (18.00-22.00)

  • godz. 18.00 - „Do dzieła, gotowi, start!” - powitanie i przegląd nowości.
  • godz. 18.10-19.00 - warsztaty z dietetykiem „Czy ziemniaki tuczą?” (15+ i dorośli).

Organizatorem ogólnopolskiej akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Mediateka mieszcząca się w Zamojskiej Akademii Kultury to jedna z filii Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

Zmieni się dyrektor biblioteki czy zostanie obecny? Konkurs ogłoszony

Lublin lubi zwierzaki. W tych miejscach zjesz, poczytasz czy zrobisz zakupy w towarzystwie pupila

Lublin lubi zwierzaki. W tych miejscach zjesz, poczytasz czy zrobisz zakupy w towarzystwie pupila

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
biblioteka Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Noc Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Pozostałe informacje

Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie od lat konsekwentnie wspiera rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa lubelskiego. To właśnie dzięki tym środkom wiele lokalnych jednostek mogło unowocześnić swoje zaplecze techniczne, poprawić gotowość bojową oraz zwiększyć skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych. W ostatnich latach Fundusz przekazał na ten cel łącznie ponad 52 mln złotych, a pomoc trafiła do kilkuset jednostek OSP z całego regionu.
Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu
17 października 2025, 16:00

Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu

Noc Bibliotek 2025 to ogólnopolskie święto czytania i lokalnych społeczności. 11. edycja pod hasłem „Do dzieła!” odbędzie się w piątek, 17 października 2025 r.
Górnik Łęczna wzmacnia konkurencję do gry w bramce

Górnik Łęczna wzmacnia konkurencję do gry w bramce

Górnik Łęczna przygotowuje się do być może najważniejszego meczu w tym sezonie. W niedzielny wieczór zielono-czarni zagrają u siebie ze Zniczem Pruszków. Oba zespoły potrzebują kompletu chcąc nadal marzyć o utrzymaniu w Betclic I Lidze. Przed tym arcyważnym starciem łęcznianie sięgnęli po jeszcze jedno wzmocnienie
zdjęcie ilustracyjne

Tragedia w akademiku. Znaleziono ciało młodego mężczyzny

30-letni mężczyzna położył się spać około godziny 22:00. Następnego dnia o 11:00 partnerka nie mogła go dobudzić. Już wiadomo, że w jednym z lubelskich akademików doszło do tragedii. - Nie stwierdzono udziału osób trzecich - mówi nam podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji.
Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik zagrają z Czarnymi Radom

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik zagrają z Czarnymi Radom

W sobotę o godzinie 18 PZL Leonardo Avia Świdnik zagra z PIERROT Czarnymi Radom.
Robert Bąkiewicz to skrajnie prawicowy aktywista, były prezes prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości, założyciel i szef organizacji Straż Narodowa

Bąkiewicz będzie sądzony w Zamościu. Agitował przed wyborami w ratuszu?

Było zawiadomienie o złamaniu prawa, później umorzenie postępowania, zażalenie od tej decyzji i ostatecznie jej zmiana. Policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie Roberta Bąkiewicza za łamanie kodeksu wyborczego. Prawicowy działacz ma odpowiadać za to, jak zachował się podczas majowej sesji Rady Miasta Zamość.
Zamościanie chcą wrócić do wygrywania meczów

Padwa Zamość chce wrócić do wygrywania

KPR Padwa Zamość podejmie Stal Gorzów Wielkopolski. W weekend wolne mieć będą szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska, którzy swoje wyjazdowe spotkanie z SMS ZPRP I Kielce zagrają dopiero 12 listopada.
Tragedia w Zielonej Górze. Właściciel psów usłyszał zarzuty

Tragedia w Zielonej Górze. Właściciel psów usłyszał zarzuty

53-letni właściciel trzech owczarków, które w minioną niedzielę zaatakowały i śmiertelnie pogryzły 46-letniego mężczyznę w Zielonej Górze, usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym – poinformowała PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.
Każdemu po równo. Prezydent nagrodził nauczycieli z okazji ich święta (lista)
galeria

Każdemu po równo. Prezydent nagrodził nauczycieli z okazji ich święta (lista)

Każda pamięć ma swoją studnię, to właśnie z niej czerpie swoje sny - ten cytat z wiersza Urszuli Kozioł, zmarłej w tym roku poetki, absolwentki zamojskiego liceum był mottem miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody prezydenta miasta wyróżniającym się pedagogom. Wszyscy zostali docenienie po równo. Poza listami gratulacyjnymi otrzymali po 6 tys. zł (brutto).
Zmuszali kobiety do prostytucji i czerpali z tego zyski. Policjanci z Lublina rozbili brutalny gang

Zmuszali kobiety do prostytucji i czerpali z tego zyski. Policjanci z Lublina rozbili brutalny gang

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i czerpaniem korzyści z nierządu. Na jej czele stała 37-letnia kobieta z województwa podkarpackiego.
W ostatniej kolejce Azoty przegrały w Kwidzynie. W sobotę puławianie powalczą o punkty z Zagłębiem Lublin

Outsider w Puławach, Azoty liczą na zwycięstwo

W sobotę przeciwnikiem Azotów Puławy będzie Zagłębie Lublin. Początek spotkania o godzinie 18.
Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

Słońce czy deszcz? A może jedno i drugie? Prognozę pogody na weekend przedstawi Gabriela Szewczyk.

Latający cyrk Marcina Jędrasika. Zapraszamy do kraśnickiego uniwersum
sport

Latający cyrk Marcina Jędrasika. Zapraszamy do kraśnickiego uniwersum

10 października Stal Kraśnik nie pojechała na wyjazdowy mecz do Dębicy. Na oficjalnym profilu klub poinformował, że to efekt awarii autokaru. Nie uwierzyli w to chyba jednak nawet najbardziej naiwni. W środowisku od dawno aż huczało od plotek o problemach kraśnickiego klubu. „Zepsuty” autokar szybko stał się obiektem drwin, ale jest też symbolem tego, co od wielu miesięcy dzieje się w Stali. To w gruncie rzeczy wisienka na zakalcowatym torcie wypiekanym przez prezesa Jędrasika. Zapraszamy do kraśnickiego uniwersum nieodpalających pojazdów, niezarabiających piłkarzy i nieodebranych połączeń. Uniwersum, z którego wypisał się właśnie trener Robert Chmura.
Internista online - z jakimi dolegliwościami możesz zgłosić się na konsultację?

Internista online - z jakimi dolegliwościami możesz zgłosić się na konsultację?

Internista online - z jakimi dolegliwościami możesz zgłosić się na konsultację?
Trener Górnika Daniel Rusek

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Jedna wygrana nie może zamydlić nam oczu

Rozmowa z Danielem Ruskiem, nowym trenerem Górnika Łęczna

Najnowsze
Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

14:41 Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

14:28

Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu

14:18

Górnik Łęczna wzmacnia konkurencję do gry w bramce

14:17

Tragedia w akademiku. Znaleziono ciało młodego mężczyzny

14:09

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik zagrają z Czarnymi Radom

13:27

Bąkiewicz będzie sądzony w Zamościu. Agitował przed wyborami w ratuszu?

12:55

Padwa Zamość chce wrócić do wygrywania

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu

Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu

Górnik Łęczna wzmacnia konkurencję do gry w bramce

Górnik Łęczna wzmacnia konkurencję do gry w bramce

zdjęcie ilustracyjne

Tragedia w akademiku. Znaleziono ciało młodego mężczyzny

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik zagrają z Czarnymi Radom

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik zagrają z Czarnymi Radom

Robert Bąkiewicz to skrajnie prawicowy aktywista, były prezes prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości, założyciel i szef organizacji Straż Narodowa

Bąkiewicz będzie sądzony w Zamościu. Agitował przed wyborami w ratuszu?

Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu

Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu

Górnik Łęczna wzmacnia konkurencję do gry w bramce

Górnik Łęczna wzmacnia konkurencję do gry w bramce

zdjęcie ilustracyjne

Tragedia w akademiku. Znaleziono ciało młodego mężczyzny

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik zagrają z Czarnymi Radom

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik zagrają z Czarnymi Radom

Robert Bąkiewicz to skrajnie prawicowy aktywista, były prezes prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości, założyciel i szef organizacji Straż Narodowa

Bąkiewicz będzie sądzony w Zamościu. Agitował przed wyborami w ratuszu?

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
film

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu
film

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

film
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Foto
Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

galeria
Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
galeria
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
galeria
ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
galeria
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Praca -> Poszukuję

Emerytka poszukuje pracy

Lublin, Świdnik

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

ruraelas

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

trojnik

ZAMOŚĆ

11,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

139,00 zł
Zdrowie -> Sprzedam
Profesjonalna opieka 24/7 dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Profesjonalna opieka 24/7 dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Lublin

1,00 zł

Komunikaty