Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu

Noc Bibliotek 2025 to ogólnopolskie święto czytania i lokalnych społeczności. 11. edycja pod hasłem „Do dzieła!” odbędzie się w piątek, 17 października 2025 r.
Biblioteki w całej Polsce tego dnia zapraszają na warsztaty, pokazy filmowe, spotkania i zabawy. Uczestniczyć mogą dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Udział potwierdziło już ponad 1500 placówek. W województwie lubelskim wezmą udział m.in. Lublin, Zamość, Biała Podlaska, Lubartów, Sitno, Hanna oraz Turka w gminie Wólka.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (start 17.00)
- godz. 17.00 - spotkanie autorskie z Anną Rybakiewicz.
- Nocne zwiedzanie biblioteki z wejściem do podziemi.
- Wystawy: „5 dekad” Krzysztofa anin Kuzko oraz grafiki i rysunki Romana Muchy (agendy czynne do 21.00).
Miejska Biblioteka Publiczna - filie
Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, tel. 81 466 62 02
- godz. 18.00 - wspólne tworzenie kasztanowych dekoracji.
- godz. 19.00 - „Wszystkie książki, których nie oddałem” - koncert: Jan Wąsak, Kajetan Głowacki, Monika Kowalczyk.
Filia nr 6 BIOTEKA, al. Racławickie 22, tel. 81 710 38 73
- godz. 19.00-21.00 - „Do dzieła w orientalnym rytmie” - pokaz tańca Szkoły Active Gen.
Filia nr 9, ul. Krańcowa 106, tel. 81 744 17 18
- godz. 18.30-20.30 - halloweenowy labirynt zagadek i poszukiwanie skarbu.
- Po grze - rodzinne malowanie jesiennych lampionów farbami witrażowymi. Wymagane zapisy.
Filia nr 10, ul. Kleeberga 12A, tel. 81 747 10 23
- godz. 17.00-19.00 - „Pokaż, co potrafisz muzycznie!” - otwarta scena z akompaniatorem.
- Nieważne, czy grasz od lat, czy zaczynasz - liczy się pasja i chęć wspólnego grania.
Filia nr 12, ul. Żelazowej Woli 7, tel. 81 741 52 73
- godz. 18.00 - „Do dzieła”
- „Między słowem i pamięcią” - prezentacja o Wiesławie Myśliwskim.
- Projekcje filmów poklatkowych dla dzieci, w tym premiera „W aeroplanie” (J. Tuwim), oraz kulisy tworzenia animacji.
Filia nr 16, ul. Kasztanowa 1, tel. 81 444 77 55
- godz. 18.00 - „Książka, film czy audiobook? Adaptacje dzieł W. S. Reymonta” - dyskusja.
Filia nr 18, ul. Głęboka 8A, tel. 81 525 10 91
- godz. 18.00 - spotkanie z Joanną Sierakowską i promocja tomiku „Uczta”.
Filia nr 22, ul. Z. Herberta 14, tel. 81 744 48 16
- godz. 18.00 - „Biblioteka pełna sekretów” - detektywistyczna gra terenowa.
- Finał - projekcja filmu „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu”.
Filia nr 24, ul. Juranda 7, tel. 81 525 65 03
- godz. 17.30-20.00 - „Wyśpiewane wersety” - spotkanie Klubu Readcom z Szymonem Roskalą (utwory do tekstów Mickiewicza, Tuwima, Osieckiej, Gałczyńskiego).
Filia nr 29, ul. J. Kiepury 5, tel. 81 741 92 94 - Słowiańska Noc Bibliotek
- godz. 18.00 - performatywne czytanie „Dziadów” A. Mickiewicza,
- godz. 19.00 - prelekcja o mitach i obrzędach słowiańskich (równolegle),
- godz. 19.00 - warsztaty masek zwierząt dla dzieci 8-11 lat (równolegle),
- godz. 20.00 - turniej gry „Stwory z obory”.
Filia nr 32 BIBLIO, ul. Szaserów 13-15, tel. 81 311 00 09
- godz. 18.00 - „Do dzieła! Tworzymy baśń” - gra biblioteczna (grupy 2-5 osób; najmłodszym zalecamy udział z opiekunami).
Filia nr 34, ul. Judyma 2A, tel. 81 466 59 12
- godz. 18.30 - „Opowieści po zachodzie słońca” - gra biblioteczna dla dzieci i rodziców. Obowiązują zapisy.
Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311 00 02
- godz. 17.30 - „Do Arcy-dzieła” - warsztaty plastyczne (5-7 lat).
- godz. 18.30 - „Do dzieła - poskładaj obraz” - warsztaty (8-11 lat) polegające na tworzeniu puzzli z reprodukcji Olgi Boznańskiej.
- godz. 18.00-20.00 - „Do dzieła - wycisz się” - strefy relaksu: książki, planszówki, puzzle, doodling.
Filia nr 38, ul. Relaksowa 25, tel. 81 311 01 12
- godz. 17.00 - „Utkane z rosy i mgły” - otwarcie wystawy fotografii Weroniki Stróżek.
- godz. 17.30 - BAJANIE - rodzinne spotkania z książką i warsztatami (dzieci 2-6 lat).
- godz. 17.00-19.00 - jesienny bookcrossing.
Filia nr 40, Sławin (18.30-22.00)
Uroczyste rozpoczęcie - premiera filmu o dzielnicy Szerokie - spotkanie mieszkańców z poczęstunkiem.
Program w regionie
Zamość - Książnica Zamojska (Galeria „Ex Libris”, start 10.30)
- godz. 10.30 - spotkanie autorskie z Patrykiem Osieleńcem.
- godz. 16.20 - podsumowanie konkursu „Niepokorny duch polskiej literatury – życie i twórczość Stefana Żeromskiego”.
- godz. 16.30 - spotkanie autorskie z Moniką Tadrą, „Przywróceni do życia. Pokonać samobójstwo”.
- Dodatkowo: akcja „Przyjdź, załóż konto, zgarnij nagrodę” w Wypożyczalni Głównej.
Biała Podlaska - Miejska Biblioteka / Biblioteka Barwna
- Od rana do nocy - warsztaty i lekcje biblioteczne, spotkania literackie.
- Wieczór - koncert akordeonowy i projekcja „ożywionych zdjęć”.
- W Bibliotece Barwnej - wspólne nagranie bajkowego audiobooka.
Lubartów - Kosmiczna Noc Bibliotek (start 16.00)
- godz. 16.00 - „Gwiezdna Noc wśród Książek” - warsztaty plastyczne dla dzieci.
- godz. 16.30 - otwarcie wystawy astrofotografii Marka Skowronka „Przez zdjęcia do gwiazd”.
- godz. 17.00 - mobilne planetarium dla dzieci.
Sitno - Centrum Kultury z Biblioteką (16.00-20.00)
- godz. 16.00-20.00 - rodzinna gra terenowa; trasa zagadek i zadań dla zespołów.
Hanna - GOKiS i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Dworska 4 (18.00-21.00)
- godz. 18.00-21.00 - warsztaty czytelniczo-artystyczne.
- Seans niespodzianka w sali widowiskowej GOKiS.
Turka, gmina Wólka - Filia w Turce / GBP w Wólce (18.00-22.00)
- godz. 18.00 - „Do dzieła, gotowi, start!” - powitanie i przegląd nowości.
- godz. 18.10-19.00 - warsztaty z dietetykiem „Czy ziemniaki tuczą?” (15+ i dorośli).
Organizatorem ogólnopolskiej akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.