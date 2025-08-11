Piątek, 15 sierpnia 2025 roku, to Święto Wojska Polskiego – dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że mieszkańcy nie będą mogli w tym terminie załatwić spraw urzędowych w żadnym z wydziałów UM Lublin.

Wyjątek dotyczy jedynie rejestracji bieżących zgonów. W tym celu urzędnicy będą pełnić dyżur dzień później – w sobotę, 16 sierpnia, w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Spokojnej 2 (II piętro, pokoje 272–273). Obsługa będzie prowadzona w godzinach od 8 do 14.

Święto Wojska Polskiego, obchodzone co roku 15 sierpnia, upamiętnia zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. To jedno z państwowych świąt, które zgodnie z przepisami jest dniem wolnym od pracy. W praktyce oznacza to, że urzędy, szkoły i wiele instytucji publicznych jest tego dnia zamkniętych.

Osoby planujące wizytę w Urzędzie Miasta Lublin powinny więc przesunąć ją na inny termin lub skorzystać z dostępnych e-usług. Harmonogram pracy urzędu po 15 sierpnia wróci do standardowego trybu.