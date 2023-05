Czas na wybór szkoły. W Lublinie rozpoczyna się rekrutacja do liceów i techników

Rekrutacja, tradycyjnie już, prowadzona jest w internecie na stronie edu.lublin.eu.

Ósmoklasiści mogą wskazywać trzy szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów w danej szkole. O tym, czy zostaną przyjęci do wybranych placówek zdecydują stopnie z ich świadectw oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowo kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.

Od września w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto przygotowano miejsca dla 6940 kandydatów w 218 oddziałach rekrutacyjnych (w poprzednim roku zaplanowano 6410 miejsc w 202 oddziałach), w tym 128 oddziałów w 22 liceach ogólnokształcących, 73 oddziały w 15 technikach i 17 oddziałów w 8 szkołach branżowych I stopnia.

>>Takie klasy powstaną od września w lubelskich szkołach ponadpodstawowych<<

– Liczba oddziałów w odniesieniu do bieżącego roku szkolnego wzrośnie średnio o 10,1 proc. ale wzrost nie będzie równomierny, w poszczególnych typach szkół planowany wzrost liczby oddziałów kształtuje się następująco: w liceach o 9,4 proc., w technikach o 7,4 procent – informują miejscy urzędnicy.

Miejsc starczy dla wszystkich, bo w klasach VIII szkół, których organem prowadzącym jest miasto w tym roku szkolnym uczy się 4003 uczniów. Przy dotychczasowym trendzie zainteresowania kandydatów spoza Lublina i ze szkół prywatnych, w roku szkolnym 2023/2024 w klasach I będzie kształciło się około 6865 uczniów.

>>W tym roku startuje też nowa szkoła<<

Wnioski o przyjęcie do szkół będą przyjmowane do 23 czerwca. Po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli zmienić preferencje (od 23 czerwca do 10 lipca). Publikacja list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych nastąpi do 16 czerwca, a list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – 18 lipca. Pięć dni później nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych. Potem ruszy rekrutacja uzupełniająca.

>>Wybierając najlepszą szkołę często kierujemy się wynikami matur<<