Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku

A w jego ramach trwa 10. edycja konkursu „Najlepszy Smak Lubelszczyzny”. To konkurs dla lokalnych producentów, którzy pielęgnują tradycyjne receptury, dbając o najwyższą jakość swoich wyrobów. Produkty są ocenione przez Kapitułę Dobrego Smaku, składającą się z ekspertów kulinarnych, krytyków i znawców smaku. A zwycięzcy dostaną tytuł „Najlepszego Smaku Lubelszczyzny 2025” w swojej kategorii.

Wyniki konkursu mają być ogłoszone jeszcze dziś (w piątek, 12 września) około godziny 19 na festiwalowej scenie smaku w Lublinie.

A co na s czeka w kolejnych dniach festiwalu? W sobotę, 13 września, II Mistrzostwa Świata w Jedzeniu Cebularzy na Czas. W niedzielę prof. Anna Szcześniak z uczniami Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli wypiecze na scenie cebularzyki Sztukmistrza z Lublina. Na finał, w niedzielę Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron, gospodarze programu „Rosół polski” ugotują na Scenie Smaku rosół lubelski z cebularzem. Agnieszkę i Aleksandra wesprze sprawdzona ekipa najzdolniejszych uczniów Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli pod kierunkiem prof. Anny Szcześniak.

Weekend na Europejskim Festiwalu Smaku to także muzyka. W sobotę, 13 września, o godzinie 19 na Scenie za Trybunałem wystąpi Dorota „Sowa” Kuziela; skrzypaczka, wokalistka, multiinstrumentalistka, pieśniarka, rękodzielniczka i poetka.

Wiolinistykę studiowała na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zdobyła ponad dwadzieścia nagród na ogólnopolskich konkursach piosenki autorskiej i poetyckiej. Brała udział w IV edycji telewizyjnego talent-show The Voice of Poland. W 2019 roku wydała debiutancki album „Nigdy Nic Nie Wiadomo” Od 2022 roku zajmuje się również produkcją muzyki.

Wiolonczelista Andy Grabowski wystąpi w niedzielę, 14 września, o godzinie 19 w bazylice Dominikanów.

A Ołeksandr Jarmoła to ukraiński muzyk, wokalista, autor tekstów, założyciel i lider zespołu Haydamaky. Wystąpi z niezwykłym koncertem w Cerkwi Greckokatolickiej na ulicy Zielonej w ramach projektu Re-Union Smaków. Zaśpiewa m.in. wiersze Mickiewicza . Kiedy? W poniedziałek, 15 września, o godzinie 18.

Więcej o Festiwalu na stronie europejskifestiwalsmaku.pl.