Folklor na wysokości – Tajwan i Ukraina spotykają się pod niebem Lublina

W ramach XXXIX Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych im. Ignacego Wachowiaka, 11 lipca (piątek) Wieża Trynitarska rozbrzmiała dźwiękami tradycyjnej muzyki. Tym razem to nie taniec, lecz muzyka grała pierwsze skrzypce. Zespoły ROYAL DANCE STUDIO z Tajwanu oraz YAGIDKY z Ukrainy zaprezentowały koncert ukazujący ducha ich kulturowego dziedzictwa poprzez brzmienia tradycyjnych instrumentów i symboliczne melodie.

– Podobają mi się piękne budynki w Lublinie i polska kultura. Cieszę się, że mogłam tu przyjechać na wymianę kulturową – mówi jedna z dziewcząt z zespołu ROYAL DANCE STUDIO. – Polskie tańce są bardzo ładne i radosne, przynoszą nam wiele nowych doświadczeń. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa.

Co jeszcze czeka uczestników festiwalu?

Sobota, 12 lipca

12:00 – koncert na Wieży Trynitarskiej: THE AMERICAN LEGACY (USA), KARAGOUNA (Grecja)

13:00 – koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym: KELAPTARI (Gruzja)

16:00 – nauka tańców ludowych na placu Litewskim: CAS ILINDEN (Macedonia Północna)

17:00 – koncert we Włodawie: ROYAL DANCE STUDIO (Tajwan)

17:00 – kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła w Ogrodzie Saskim

18:00 – koncerty w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko: KELAPTARI (Gruzja), CAS ILINDEN (Macedonia Północna), MALÝ VTÁČNIK (Słowacja), YAGIDKY (Ukraina), THE AMERICAN LEGACY (USA)

20:30 – koncert kapel na Starym Mieście: KARAGOUNA (Grecja), MUSICAL SOUVENIR (Ukraina), MALÝ VTÁČNIK (Słowacja)

Niedziela, 13 lipca

12:00 – koncert na Wieży Trynitarskiej: MALÝ VTÁČNIK (Słowacja), MUSICAL SOUVENIR (Ukraina)

13:00 – koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym: ROYAL DANCE STUDIO (Tajwan)

16:00 – nauka tańców ludowych na placu Litewskim: THE AMERICAN LEGACY (USA)

17:00 – kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła w Ogrodzie Saskim

18:00 – koncert galowy na zakończenie 39. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko