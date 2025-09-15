Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

Od 25 do 28 września w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12: Festiwal Lublin Miasto Literatury. To wydarzenie, które – jak podkreślają organizatorzy – wyrasta z rozmowy i do rozmowy zaprasza. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.
„Rozmowa jest początkiem literatury” – to motto pierwszej edycji tego wydarzenia edycji. W programie m.in. spotkania autorskie, warsztaty, panele i dyskusje stworzą przestrzeń do dialogu, w której literatura przenika się z innymi sztukami i codziennością.
Na lubelskiej scenie pojawi się plejada twórców, między innymi: • Jacek Giszczak • Jerzy Jarniewicz • Małgorzata Lebda • Grażyna Lutosławska • Stanisław Łubieński • Suhaiymah Manzoor-Khan • Joanna Mueller • Margaret Ohia-Nowak • Joanna Ostrowska • Paweł Sołtys • Dariusz Szczygieł • Patrycja Sikora-Tarnowska • Ziemowit Szczerek • Michał R. Wiśniewski.
Nie zabraknie także ważnych tematów do rozmowy. Goście zmierzą się m.in. z pytaniami: od czego zaczyna się literatura, czy Isaac Bashevis Singer był mistrzem krótkiej formy, a także – jak wygląda dziś polski rynek wydawniczy. Wspólnie z Polskim PEN Clubem uczestnicy przeczytają fragmenty „Zakameronu” i porozmawiają o literaturze, wolności i przetrwaniu.
Nagroda Lublin Miasto Literatury
Kulminacyjnym punktem festiwalu będzie wręczenie Nagrody Lublin Miasto Literatury. W tym roku kapituła w składzie: Agnieszka Budnik, Olga Drenda, Iwona Hofman, Piotr Paziński i Marcin Wroński, wybrała pięć finałowych książek spośród 20 zgłoszonych.
Nominowani (w kolejności alfabetycznej):
-
Kamila Janiak – „Córy” (Warstwy 2024)
-
Eliza Kącka – „Wczoraj byłaś zła na zielono” (Karakter 2024)
-
Piotr Kofta – „Lejek” (Nisza 2024)
-
Aga Zano – tłumaczenie powieści Anny Burns „Mleczarz” (ArtRage 2024)
Każda z autorek i autorów otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł, a zwycięzca – dodatkowo 20 tys. zł. Laureatów poznamy 28 września podczas gali.
Targi, warsztaty, muzyka
Festiwalowi towarzyszyć będą Kameralne Targi Książki, gdzie czytelnicy poznają wydawnictwa związane z Konwencją Krakowską.
Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych – powstanie specjalna przestrzeń „Dziki Pokój”, w której dzieci wyruszą w literacką podróż. Młodzież z kolei dowie się m.in., jak wygląda praca biografki czy jak radzić sobie w szumie informacyjnym.
Wieczorami w klubie festiwalowym w Piwnicach Centrum Kultury zagrają Danse Macabre Takeover i zespół Szklane Oczy.
Dostępność i otwartość
Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma być wydarzeniem dla wszystkich. W Sali Kameralnej działać będzie pętla indukcyjna, a wiele punktów programu zostanie przetłumaczonych na Polski Język Migowy.
Program festiwalu
25.09 / czwartek
10:00 – Warsztaty dla młodzieży. Prowadzenie: Sylwia Chwedorczuk / zapisy: miastoliteratury@ck.lublin.pl
11:00 – Spotkanie dla dzieci z Grażyną Lutosławską / prowadzenie: Magdalena Krasuska / Sala Jasna
16:30 – Iwona Boruszkowska – spotkanie wokół postaci Sofiji Jabłońskiej / prowadzenie: Aleksandra Zińczuk / Sala Jasna
18:00 – Dyskusja otwarcia: „Od czego zaczyna się literatura?”. Goście: Joanna Mueller, Jacek Giszczak, Karolina Sulej, Paweł Sołtys / prowadzenie: Bogna Świątkowska / Sala Widowiskowa / PJM / streaming
20:00 – Otwarcie Klubu Festiwalowego: Danse Macabre Takeover – dj set / Sala Kameralna
26.09 / piątek
10:00 – „Ukryte w języku, porozmawiajmy o słowach i znaczeniach” – warsztaty dla młodzieży z Elżbietą Janotą i Pauliną Rzymanek, autorkami „Już tłumaczę – podkast o książkach”/ zapisy: miastoliteratury@ck.lublin.pl
11.00 – Warsztaty dla młodzieży: Higiena cyfrowa w czasach końca rzeczywistości / prowadzenie: Michał R. Wiśniewski / zapisy: miastoliteratury@ck.lublin.pl
10:00-12:00 – Przestrzeń dla dzieci / Dziki Pokój / Sala 016
16:00 – Aleksandra Zbroja – spotkanie autorskie / prowadzenie: Aleksandra Kanar / Sala Kameralna / PJM
17:00 – Monika Adamczyk-Garbowska – Mistrz krótkiej formy – dyskusja wokół tomu opowiadań Isaaca Bashevisa Singera / prowadzenie: Bogusław Wróblewski / Sala Widowiskowa
17:30 – Antonina Tosiek – spotkanie autorskie / prowadzenie: Ivan Davydenko / Sala Kameralna
18:00 – Joanna Ostrowska – spotkanie autorskie / prowadzenie: Magdalena Łuczyn / Sala Widowiskowa
19:30 – Małgorzata Lebda – spotkanie autorskie. / prowadzenie: Aleksander Wójtowicz / Sala Widowiskowa / PJM / streaming
21:00 – Szklane Oczy – koncert / Sala Kameralna
27.09 / sobota
11:00-15.00 – Przestrzeń dla dzieci / Dziki Pokój / Sala 016
12:00 – Spotkanie z osobami nominowanymi do Nagrody Lublin Miasto Literatury / prowadzenie: Iwona Hofman / Sala Widowiskowa
13:00 – Wszystkie nasze fobie / rozmawiają: Margaret Amaka Ohia-Nowak i Michał R. Wiśniewski / Miejska Biblioteka Publiczna / filia nr 2
13:30 – Krajobrazy literatury: Stanisław Łubieński, Małgorzata Lebda / prowadzenie: Aleksander Wójtowicz / Sala Widowiskowa
14:00 – Maksim Znak – Głos zza krat: Aleh Harbuz, Iryna Kozikowa – Polski PEN Club / prowadzenie: Justyna Czechowska / Sala Kameralna
15:00 – Andrzej Dybczak – spotkanie autorskie / prowadzenie: Grażyna Lutosławska / Sala Kameralna
15:30 – Mariusz Szczygieł – spotkanie autorskie / prowadzenie: Wojciech Kruszewski / Sala Widowiskowa / PJM / streaming
16:00 – Jadwiga Graboś i Marta Listewnik – spotkanie autorskie / prowadzenie: Sara Akram / Sala Czarna
16:30 – W (słabym) kolektywie siła? Spotkanie wokół queerowo-kobiecego* magazynu „LesBiLans” / prowadzenie: Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz / Sala Kameralna
17:00 – Poeci Śląscy: Wojciech Brzoska, Maciej Melecki, Krzysztof Siwczyk – spotkanie autorskie / prowadzenie: Olga Drenda / Sala Widowiskowa / PJM / streaming
18:00 – Panel biograficzny: Sylwia Chwedorczuk, Weronika Kostyrko, Monika Śliwińska / prowadzenie: Anna Kowalczyk / Sala Widowiskowa / PJM / streaming
19:30 – Ziemowit Szczerek – spotkanie autorskie / prowadzenie: Paweł Hadrian / Sala Widowiskowa / PJM / streaming
20:00 – SLAM / prowadzenie: Ivan Davydenko, Maciej Tuora / Sala Kameralna
28.09 / niedziela
11:00-15:00 – Przestrzeń dla dzieci / Dziki Pokój / Sala 016
12:00 – Spotkanie z osobami nominowanymi do Nagrody Lublin Miasto Literatury / prowadzenie: Agnieszka Budnik / Sala Widowiskowa
13:30 – Daryna Hładun – spotkanie autorskie / prowadzenie: Aleksandra Zińczuk / Sala Widowiskowa (tłumaczenie na j. polski)
14:00 – Szycie życia: Aleksandra Zielińska, Ewa Wieżnawiec / prowadzenie: Anna Marchewka / Sala Kameralna
15:00 – Patrycja Sikora-Tarnowska – spotkanie autorskie / prowadzenie: Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz / Sala Kameralna
15:30 – Na marginesie książki – panel o rynku wydawniczym / uczestnicy: Karolina Bednarz, Jacek Dehnel, Piotr Kikta, Aleksandra Zińczuk / prowadzenie: Rafał Rutkowski / Sala Widowiskowa / PJM / streaming
16:00 – Jerzy Jarniewicz – spotkanie autorskie / prowadzenie: Sara Akram / Sala Kameralna
17:00 – Suhaiymah Manzoor-Khan – spotkanie autorskie / prowadzenie: Bartosz Wójcik / Sala Kameralna (j. angielski z tłumaczeniem na j. polski)
18:00 – Gala Nagrody Festiwalu Lublin Miasto Literatury / Sala Widowiskowa / PJM / streaming
