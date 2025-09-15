Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

„Rozmowa jest początkiem literatury” – to motto pierwszej edycji tego wydarzenia edycji. W programie m.in. spotkania autorskie, warsztaty, panele i dyskusje stworzą przestrzeń do dialogu, w której literatura przenika się z innymi sztukami i codziennością.

Na lubelskiej scenie pojawi się plejada twórców, między innymi: • Jacek Giszczak • Jerzy Jarniewicz • Małgorzata Lebda • Grażyna Lutosławska • Stanisław Łubieński • Suhaiymah Manzoor-Khan • Joanna Mueller • Margaret Ohia-Nowak • Joanna Ostrowska • Paweł Sołtys • Dariusz Szczygieł • Patrycja Sikora-Tarnowska • Ziemowit Szczerek • Michał R. Wiśniewski.

Nie zabraknie także ważnych tematów do rozmowy. Goście zmierzą się m.in. z pytaniami: od czego zaczyna się literatura, czy Isaac Bashevis Singer był mistrzem krótkiej formy, a także – jak wygląda dziś polski rynek wydawniczy. Wspólnie z Polskim PEN Clubem uczestnicy przeczytają fragmenty „Zakameronu” i porozmawiają o literaturze, wolności i przetrwaniu.

Nagroda Lublin Miasto Literatury

Kulminacyjnym punktem festiwalu będzie wręczenie Nagrody Lublin Miasto Literatury. W tym roku kapituła w składzie: Agnieszka Budnik, Olga Drenda, Iwona Hofman, Piotr Paziński i Marcin Wroński, wybrała pięć finałowych książek spośród 20 zgłoszonych.

Nominowani (w kolejności alfabetycznej):

Kamila Janiak – „Córy” (Warstwy 2024)

Eliza Kącka – „Wczoraj byłaś zła na zielono” (Karakter 2024)

Piotr Kofta – „Lejek” (Nisza 2024)

Aga Zano – tłumaczenie powieści Anny Burns „Mleczarz” (ArtRage 2024)

Każda z autorek i autorów otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł, a zwycięzca – dodatkowo 20 tys. zł. Laureatów poznamy 28 września podczas gali.

Targi, warsztaty, muzyka

Festiwalowi towarzyszyć będą Kameralne Targi Książki, gdzie czytelnicy poznają wydawnictwa związane z Konwencją Krakowską.

Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych – powstanie specjalna przestrzeń „Dziki Pokój”, w której dzieci wyruszą w literacką podróż. Młodzież z kolei dowie się m.in., jak wygląda praca biografki czy jak radzić sobie w szumie informacyjnym.

Wieczorami w klubie festiwalowym w Piwnicach Centrum Kultury zagrają Danse Macabre Takeover i zespół Szklane Oczy.

Dostępność i otwartość

Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma być wydarzeniem dla wszystkich. W Sali Kameralnej działać będzie pętla indukcyjna, a wiele punktów programu zostanie przetłumaczonych na Polski Język Migowy.