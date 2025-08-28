Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Komórką nagrała włamywacza. Złodziej wpadł dzięki czujnej 16-latce

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Ten obrazek nie budzi żadnych wątpliwości. To nie było legalne wejście do kiosku
Ten obrazek nie budzi żadnych wątpliwości. To nie było legalne wejście do kiosku (fot. KMP Lublin)

Myła okna i przez okno zorientowała się, że dochodzi do przestępstwa. Chwyciła za telefon, wszystko nagrała i wezwała policję. 22-letni włamywacz niebawem stanie przed sądem.

Młody mężczyzna poniesie odpowiedzialność za to co zrobił dzięki czujności pewnej 16-latki z Lublina. 

W ostatni weekend dziewczyna myła okna w mieszkaniu na LSM-ie. W pewnym momencie zauważyła, że po osiedlu jakoś podejrzanie kręci się młody mężczyzna. Podszedł do nieczynnego kiosku i usiłował włamać się do środka przez okienko obsługi klientów.

Poradził sobie, a uciekając zabrał papierosy, tytoń, tabletki przeciwbólowe. 

Wszystko to nagrała swoim telefonem 16-latka. Później materiał przekazała policji. Dzięki temu filmikowi funkcjonariusze z 4. komisariatu bez trudu namierzyli sprawcę.

- Mężczyzna został zatrzymany kilka ulic dalej. Jak się okazało, na swoim koncie miał jeszcze dwie inne kradzieże, których dopuścił się w pobliskiej drogerii. Usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży, do których popełnienia się przyznał - poinformował w czwartek podinspektor Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

22-latkowi za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

 

 

Plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu wypełni się nowymi urządzeniami

Przebudują maluchom plac zabaw. Jest wykonawca

Oferty były trzy, ale tylko jedna mieściła się w kwocie, jaką samorząd zamierzał wydać. I dlatego ta została wybrana. Już wiadomo, kto zmodernizuje plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu.
Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

W środę (27 sierpnia) w wieku 63 lat zmarła Grażyna Skakuj, emerytowana nauczycielka I LO im. ONZ w Biłgoraju. Prywatnie była żoną radnego miejskiego Adama Skakuja, a także mamą ks. Mariusza Skakuja, dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu.
Jeden z dwóch działających w Zamościu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Można nie jechać do PSZOK. Śmieciarki PGK odbiorą stare tekstylia

Dobra wiadomość dla tych, którzy mają do wyrzucenia stare ubrania, torby, paski, zasłony czy pościel. Nie muszą odwozić tych odpadów sami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeśli trochę poczekają, to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej odbierze je od nich spod domów.
Edyta Ludwig - nowa dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju

Nowa dyrektorka w poradni. Konkurs będzie później

Doświadczona psycholożka i terapeutka, wieloletnia pracownica Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju objęła stanowisko dyrektora tej placówki. Póki co, na kilka miesięcy.
Zabawki dla psa - jak wybrać najlepsze akcesoria do zabawy i nauki

Zabawki dla psa - jak wybrać najlepsze akcesoria do zabawy i nauki

Zabawki dla psa to nie tylko źródło radości i rozrywki, ale także niezbędny element wspierający rozwój fizyczny, emocjonalny i umysłowy pupila. Odpowiednio dobrane akcesoria pomagają redukować stres, zapobiegają nudzie i destrukcyjnym zachowaniom, a także wzmacniają więź między opiekunem a czworonogiem. Wybór zabawek jest ogromny - od klasycznych piłek i gryzaków, przez szarpaki i zabawki interaktywne, aż po modele na smakołyki, które pobudzają psa do logicznego myślenia.
Ten obrazek nie budzi żadnych wątpliwości. To nie było legalne wejście do kiosku
FILM Z MIEJSCA ZDARZENIA

Komórką nagrała włamywacza. Złodziej wpadł dzięki czujnej 16-latce

Myła okna i przez okno zorientowała się, że dochodzi do przestępstwa. Chwyciła za telefon, wszystko nagrała i wezwała policję. 22-letni włamywacz niebawem stanie przed sądem.
Spływy Kajakowe Eskulapa – Roztoczańska przygoda, której się nie zapomina

Spływy Kajakowe Eskulapa – Roztoczańska przygoda, której się nie zapomina

Wiosło w dłoni, szmer wody, soczysta zieleń brzegów – oto idealny scenariusz na letnią ucieczkę od codzienności. Spływy Eskulapa w Zwierzyńcu zapraszają w podróż po krystalicznie czystym Wieprzu, gdzie każdy kilometr wiosłowania odsłania coraz bardziej urokliwe zakątki Roztocza.

Sąd pijanemu nie przepuścił. Szybki wyrok, sroga kara

Sąd pijanemu nie przepuścił. Szybki wyrok, sroga kara

W poniedziałek wpadł, a dzisiaj jest już po wyroku. Sąd zebrał się błyskawicznie i szybko ukarał kierowcę zatrzymanego na jeździe po pijanemu, który na dodatek złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Odpady po remoncie? Zorganizuj ich wywóz bez stresu

Odpady po remoncie? Zorganizuj ich wywóz bez stresu

Gruz, resztki tynków, stare kafelki i opakowania po materiałach – to nieodłączny element każdego remontu. Choć końcowy efekt prac budowlanych cieszy, to sama utylizacja pozostałości potrafi być kłopotliwa. Jak pozbyć się odpadów szybko, legalnie i bez zbędnych kosztów? Zwykle najpraktyczniejszym rozwiązaniem okazuje się wynajem kontenera.
Awansowane nauczycielki z Martą Majewską, burmistrz Hrubieszowa

Awans nauczycielek na koniec wakacji. Ta piątka ma już na to "papiery"

Akty nadania stopnia awansu zawodowego zostały oficjalnie i uroczyście wręczone. Pięć nauczycielek z hrubieszowskich podstawówek i przedszkoli wkroczy w nowy rok szkolny jako mianowane.
Bariera na Bugu działa. Przez miesiąc wyłapali ponad 300 imigrantów

Bariera na Bugu działa. Przez miesiąc wyłapali ponad 300 imigrantów

Przeszło 300 osób, które w ostatnim czasie przez Bug usiłowało przekroczyć granicę, nie dostało się do Polski. Pomocna, jak przekazuje straż graniczna, okazała się działająca tam od ponad miesiąca bariera elektroniczna.
Jak profesjonalne wyposażenie kuchni zwiększa rentowność restauracji?

Jak profesjonalne wyposażenie kuchni zwiększa rentowność restauracji?

Prowadzenie restauracji wymaga nie tylko talentu kulinarnego, ale też twardego podejścia do kosztów. Rosnące ceny produktów, energii i wynagrodzeń powodują, że każda decyzja biznesowa ma duże znaczenie dla rentowności lokalu. Na pierwszy plan wysuwa się wyposażenie kuchni. To, jaki sprzęt wybierzemy, może albo zwiększyć koszty, albo pomóc szybciej zarabiać. Dobre urządzenia pozwalają skrócić czas przygotowania potraw, zmniejszyć ilość odpadów i lepiej wykorzystać pracę zespołu.
Były pomocnik Motoru wylądował w IV lidze

Były pomocnik Motoru wylądował w IV lidze

Niespodziewany transfer byłego zawodnika Motoru Lublin. Marcel Gąsior, który w lecie pożegnał się z ekipą żółto-biało-niebieskich dopiero teraz związał się z nowym klubem. Pomocnik zdecydował się na przenosiny do... czwartoligowej Olimpii Zambrów.
Do wypadku doszło w środę po południu

Wypadek motocyklisty. Zawinił 70-latek z toyoty

46-latek trafił do szpitala po tym, jak jadąc motocyklem zderzył się z osobową toyotą. Za kierownicą samochodu siedział 70-letni mężczyzna. Według policji, to on doprowadził do wypadku.
Siedziba Poleskiego Parku Narodowego

Kto pokieruje parkiem? Ministerstwo ogłosiło konkurs na dyrektora PPN

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szuka dyrektorów dla kilku parków narodowych. Jeden z konkursów dotyczy szefa Polskiego Parku Narodowego.

Plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu wypełni się nowymi urządzeniami

13:53 Przebudują maluchom plac zabaw. Jest wykonawca

13:25

Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

13:10

Można nie jechać do PSZOK. Śmieciarki PGK odbiorą stare tekstylia

12:21

Nowa dyrektorka w poradni. Konkurs będzie później

11:38

Zabawki dla psa - jak wybrać najlepsze akcesoria do zabawy i nauki

11:21

Komórką nagrała włamywacza. Złodziej wpadł dzięki czujnej 16-latce

11:00

Sąd pijanemu nie przepuścił. Szybki wyrok, sroga kara

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

film
"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

galeria
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

