Komórką nagrała włamywacza. Złodziej wpadł dzięki czujnej 16-latce

Młody mężczyzna poniesie odpowiedzialność za to co zrobił dzięki czujności pewnej 16-latki z Lublina.

W ostatni weekend dziewczyna myła okna w mieszkaniu na LSM-ie. W pewnym momencie zauważyła, że po osiedlu jakoś podejrzanie kręci się młody mężczyzna. Podszedł do nieczynnego kiosku i usiłował włamać się do środka przez okienko obsługi klientów.

Poradził sobie, a uciekając zabrał papierosy, tytoń, tabletki przeciwbólowe.

Wszystko to nagrała swoim telefonem 16-latka. Później materiał przekazała policji. Dzięki temu filmikowi funkcjonariusze z 4. komisariatu bez trudu namierzyli sprawcę.

- Mężczyzna został zatrzymany kilka ulic dalej. Jak się okazało, na swoim koncie miał jeszcze dwie inne kradzieże, których dopuścił się w pobliskiej drogerii. Usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży, do których popełnienia się przyznał - poinformował w czwartek podinspektor Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

22-latkowi za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.