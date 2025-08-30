Mapa strachu w Lublinie. Te ulice i dzielnice omijaj nocą

O zmroku każde miasto wygląda inaczej – bardziej tajemniczo, ale i mniej bezpiecznie. Lublin nie jest tu wyjątkiem. Choć stolica regionu cieszy się opinią miasta przyjaznego i gościnnego, są miejsca, które po zapadnięciu zmroku mogą budzić niepokój. Puste zaułki, słabo oświetlone skwery czy dawne przemysłowe zakamarki nie zawsze sprzyjają spokojnym spacerom. Mieszkańcy i policja od lat wskazują punkty na mapie Lublina, gdzie dochodzi do większej liczby interwencji, a przechodnie po prostu nie czują się komfortowo.

Niektóre z tych miejsc to dzielnice o trudniejszej historii, gdzie wciąż widoczne są problemy społeczne i marginalizacja. Inne – to okolice dworców, bocznych uliczek czy terenów zaniedbanych, które po zmroku stają się areną dla osób spożywających alkohol albo wandali. Choć za dnia nie budzą one większych emocji, wieczorem potrafią zmienić swoje oblicze.

Warto podkreślić, że bezpieczeństwo w Lublinie poprawia się z roku na rok. Straż miejska i policja prowadzą działania profilaktyczne, a miasto inwestuje w monitoring i oświetlenie ulic. Nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy wciąż dzielą się doświadczeniami i ostrzegają przed samotnymi spacerami w niektórych rejonach.

Dlatego przygotowaliśmy ranking miejsc w Lublinie, których lepiej unikać po zmroku. To nie tylko wskazówka dla przyjezdnych, ale też przypomnienie dla samych lublinian, by zachować czujność. Zajrzyj na naszą listę i sprawdź, które ulice i dzielnice znalazły się w zestawieniu.