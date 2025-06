Modernistyczne perły Kowna na Placu Litewskim w Lublinie

Ekspozycja prezentuje 16 plansz, na których przedstawiono najważniejsze obiekty modernistyczne litewskiego miasta. Wśród nich znajdują się m.in.: słynna Aleja Wolności (Laisvės alėja) – jedna z najdłuższych ulic spacerowych w Europie (1,7 km), Zespół klasztorny w Pożajściu, Dom Antanasa Žmuidzinavičiusa czy kultowe Kino Romuva.

Wystawa to nie tylko spotkanie z architekturą, ale również okazja do refleksji nad wspólnym dziedzictwem Lublina i Kowna, które łączy historia Unii Lubelskiej. Ekspozycję można oglądać do 7 lipca.

Projekt wpisuje się w obchody 456. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.