Sankcja kredytu darmowego (SKD) - kluczowe informacje

W świecie powszechnej dostępności różnego rodzaju produktów kredytowych, temat sankcji kredytu darmowego (SKD) powinien być znany każdemu konsumentowi, który zawiera umowę z tradycyjnym bankiem. To narzędzie prawne, wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim, daje kredytobiorcy możliwość spłaty jedynie pożyczonego kapitału - bez odsetek, prowizji i innych kosztów - jeśli kredytodawca nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych przewidzianych przez prawo. Choć może wydawać się to niecodzienna praktyka, sankcja kredytu darmowego znajduje zastosowanie częściej, niż można by przypuszczać. Przeczytaj poniższy artykuł, aby poznać wszystkie informacje na temat Sankcji kredytu darmowego (SKD).