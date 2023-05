Do Watykanu z lubelskiego szła specjalna paczka, a w niej przysmak Jana Pawła II

Na wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Karol Wojtyła przyjeżdżał w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W Lublinie był raz tygodniu, a ponieważ krakowski pociąg kończył bieg wczesnym świtem, przyszły papież szedł piechotą na KUL. Ale wcześniej zatrzymywał się u Dominikanów na Starym Mieście, żeby odprawić mszę z ojcem Albertem Krąpcem, dominikaninem, filozofem i smakoszem, który znał się na jedzeniu i robił na przykład bardzo dobre śledzie.

W jednym ze wspomnień o. Krąpca zachowała się anegdota, jak to najpierw on odprawiał mszę, a Karol mu służył, potem odprawiał Karol, a usługiwał ojciec Krąpiec. Po mszy słynny tomista parzył kawę i robił śniadanie: chleb, kiełbasa z Żabiej Woli, od czasu do czasu śledzie - a Karol Wojtyła jeszcze zostawał w bazylice, żeby się pomodlić.

- Czekałem na Karola. A jego nie ma i nie ma. Przeważnie sam zjadałem śniadanie. Zachodziłem do kaplicy, a Karol się modli i modli, zupełne zatopiony, jakby go nie było. Panie! Gdzież, żeby chłop się tak długo modlił! Nie do wiary! No nic. Pakowałem mu śniadanie w jakiś papier i szliśmy na uniwersytet, po drodze gadając o filozofii. Tam zjadał śniadanie - czytamy w anegdocie, którą zapisał w mediach społecznościowych Arkadiusz Robaczewski. A zatem dwa przepisy.

Śledź po dominikańsku z koperkiem

Składniki: 50 dag śledzia, po 3 dag papryki, ogórka i pieczarki marynowanej, 3 dag czerwonej cebuli, po 2 dag śliwki wędzonej i suszonej żurawiny, 4 dag miodu, łyżeczka musztardy francuskiej, 1 łyżeczka nasion kopru ogrodowego, olej lniany, ocet winny, pęczek świeżego koperku.

Wykonanie: śledzie sprawić, wypłukać, zalać wodą, moczyć przez godzinę. Zmienić wodę, moczyć przez kolejną godzinę. Dokładnie wypłukać, osuszyć i pokroić w plastry. Wszystkie składniki posiekać, dodać do śledzi, doprawić. Wymieszać. Osobno połączyć oliwę z octem winnym, wlać do śledzi. Wymieszać, przełożyć do słoika, posypać nasionami kopru, zakręcić słoik i odstawić do lodówki na całą noc. Podawać posypane świeżym koperkiem.