Artykuł ukazał się w wydaniu specjalnym - Dziennik Bardzo Wschodni. Wydanie specjalne, zostało przygotowane z inicjatywy i środków stowarzyszenia Homo Faber przez ukraińskich i białoruskich dziennikarzy Lublina

Видання спеціальне створенo з ініціативи та фінансуванням об’єднання Homo Faber і силами українських і білоруських журналістів Любліна

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Перебуваючи в іншій країні, читаючи написи на вивісках тільки іноземною, мимоволі приходить усвідомлення туги за рідною українською. Те, що було повсякденним, тут за кордоном набуває ледь не містичного значення, а у військовій реальності, ми стали спраглими української культури та літератури, як ніколи.

Численні особи та українські організації, розуміючи цю потребу, в період коли з Європи інтенсивно постачали гуманітарну допомогу, зворотним транспортом передавали книги. Книги для дітей та дорослу літературу жертвували на шляхетну мету - розповсюдження книжок у Любліні у місця проживання чи зустрічей громадян України.

Хочеш почитати українською – тобі сюди

Зауваживши таку тенденцію, у Любліні готується відповідь і на цю потребу для новоприбулих мешканців. Від 24 лютого значення і розуміння всього українського змінюються, воно резонує як і в українцях, так і в людях іншого етнічного походження. Ініціативою Люблінського Комітету допомоги Україні з'явився проєкт багатокультурної бібліотеки. ЇЇ багатокультурність полягає на мовній різноманітності книг, що будуть доступні. Книги українською, білоруською, арабською, гебрайською і книги іншими мовами, - будуть доступні до використання в майбутньому центрі інтеграції, а бібліотека буде додатково простором для культурної дискусії й місцем для розширення власної картини світу. Зараз книги каталогують і готують надати до ужитку.

Актуально книги українською мовою доступні в міських бібліотеках Любліна (філіях 2,6,8,9,32,34,40), Воєводській бібліотеці Любліна (вулиця Prezydenta Gabriela Narutowicza ), всіх школах з українськими учнями, місцях тимчасово перебування біженців ( Готель BB, Готель Helios,Готель Campanile) та пластунскій світлиці на вулиці Bolesława Prusa 2

Розповсюдження книг є одним з етапів творення бібліотеки. Поки книги перебувають в процесі каталогування, більшість книг передано в обіг щоб відповісти на потреби в читанні. До перелічених місць і не тільки, передано близько п’ять тисяч книг, до бібліотеки ввійде на початку тисяча книг.

Найперш – книги для наймолодших

Книги українською вже друкують у Вроцлаві й Познані. Інститут Книги у Києві надав доступ до більше як 35 позицій польським видавцям, що значною мірою підтримують розповсюдження української книги серед біженців. Серед авторів книг є, наприклад, Леся Українка, Анатолій Григорук, Генадій Меламед. Сучасні дитячі автори охоче поділилися своєю працею для дітей, що втекли від війни в Україні. Література для дітей і підлітків буде відігравати ключову роль, діти потребують книг як води бо саме книги - найпростіша і доступна дорога до спогадів про Україну. Не можна забувати також про терапевтичний вплив казок на дитячу психіку.

З цією свідомістю проект багатокультурної бібліотеки розпочав цикл читань казок з дітьми, запрошуючи авторів. Пілотну серію зустрічей розпочав Віктор Васильчук, автор дитячих книг, журналіст і громадський діяч з Коростеня, щона Житомирщині. ”У мене було кілька зустрічей з дітьми, я читав їм казки, ми спілкувалися. Я побачив що їм бракує книжок. Коли я роздавав діткам книги, бачив як вони радіють і з захопленням чекають наступну казку”, - розповідає Віктор Васильчук. У своїх книгах він пише доступно про прості і знайомі нам речі - тварин, природу та екологію.

Може, збираєте власну бібліотеку?

Українська література поки повільно з’являється на полицях польських книгарень. Ситуація ця пов’язана з процесом дослідження польськими видавцями і книгарнями рівня зацікавленості українського споживача в придбанню книг, зрештою співпраця з видавництвами в Україні які перебувають в постійній загрозі не є сприятливою. У Любліні є кілька книгарень, де є можливість знайти книги українських авторів польською, а також змішані видання такі як цикл „Східній Експрес” що поє’днюють в собі твори українською, та їх переклади на польську мову. Справ ще в тім, що в Польщі популярними часто є інші українські автори, ніж на самій території України. Через війну пізнання української культури значно збільшиться і напевно з часом книгарні будуть надавати більш багатий асортимент книг, а поки можна скористати з книгарень : Między słowami (вулиця Rybna 4) Dosłowna, Centrum Kultury w Lublinie (вулиця Peowiaków 12) чи з інтернет сервісу Taniaksiazka.pl, який також дає доступ до книг українською.

*координатор багатокультурної бібліотеки в Любліні

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