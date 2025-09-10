Prezydent Lublina apeluje do mieszkańców o czujność

Prezydent Lublina zabrał głos w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. -Sytuacja jest opanowana- uspokaja Krzysztof Żuk.
Prezydent opublikował rano wpis w mediach społecznościowych. "Dziś w nocy, w związku ze zmasowaną akcją Rosji w Ukrainie, rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną nad Polską. Sytuacja jest opanowana przez armię i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, choć wymagała czasowego zamknięcia Portu Lotniczego Lublin"- czytamy. Dalej Żuk apeluje do mieszkańców o czujność i śledzenie wyłącznie komunikatów rządu i odpowiednich służb. "Bo istnieje wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się dezinformacji. Apeluję o zachowanie spokoju"- podkreśla prezydent.
