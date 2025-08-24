Ratownicy biją na alarm. Uniwersytet Medyczny w Lublinie apeluje o bezpieczeństwo

Apel do społeczeństwa podpisali ratownicy związani z uczelnią – Wojciech Dzikowski i Grzegorz Witkowski – oraz rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

– Pamiętajmy, że atak na każdego medyka w sektorze ochrony zdrowia może spowodować, że właśnie lekarza, pielęgniarki czy ratownika zabraknie w chwili, gdy będzie najbardziej potrzebny. Jako przedstawiciele zawodów medycznych pojawiamy się bardzo często w życiu pacjentów w tych najtrudniejszych momentach. To naturalnie rodzi emocje, które czasem eskalują w agresję. Dlatego apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i nieutrudnianie naszej pracy, nawet w najtrudniejszych sytuacjach – podkreślają ratownicy.

Rektor uczelni dodaje:

– Każdy atak na medyka to atak na nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Medycy to często pierwsza linia naszego bezpieczeństwa i zdrowia – to oni pierwsi przychodzą z pomocą, gdy waży się ludzkie życie. Dlatego apelujemy do władz państwowych o szybkie wprowadzenie regulacji prawnych i organizacyjnych, które realnie zabezpieczą przedstawicieli ochrony zdrowia w ich codziennej pracy – mówi prof. Wojciech Załuska.

Akcja #BezpiecznyMedyk ma charakter społeczny i otwarty. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zachęca wszystkich do symbolicznego włączenia się w inicjatywę poprzez publikowanie w mediach społecznościowych zdjęć z hasłem #BezpiecznyMedyk lub udostępnianie przygotowanych materiałów graficznych.

To prosty gest solidarności z tymi, którzy na co dzień ratują ludzkie życie, a jednocześnie apel o szacunek i wsparcie dla całego środowiska medycznego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu rząd zaproponował zmianę przepisów. Z trzech do 5 lat więzienia podniesiono górny limit kary za atak na ratownika medycznego, policjanta, strażaka, strażnika miejskiego. Nowelizacja wejdzie pod obrady Sejmu na początku września.