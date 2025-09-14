Ruszyła Ognista Burza-25. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

W najbliższych dniach mieszkańcy Lublina i regionu będą mogli zauważyć wzmożoną obecność żołnierzy w przestrzeni publicznej. Ćwiczenia prowadzone będą w Lublinie i powiecie lubelskim, także poza terenami wojskowymi. Żołnierze będą poruszać się w grupach, w pełnym umundurowaniu i z uzbrojeniem, a w działaniach wykorzystywane będą również pojazdy i sprzęt wojskowy. Wszystko to stanowi element planowego szkolenia i nie wiąże się z żadnym zagrożeniem dla mieszkańców.

– „Ognista Burza-25” to dla żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej praktyczny sprawdzian gotowości bojowej i współdziałania z wojskami operacyjnymi, aby doskonalić umiejętności obronne i zwiększać zdolność reagowania – zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w przypadku zagrożeń militarnych – wyjaśnia kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Ćwiczenia tej skali pokazują, że Wojska Obrony Terytorialnej są integralną częścią systemu obronnego Polski. To nie tylko szkolenie z zakresu taktyki i wykorzystania nowoczesnego sprzętu, ale także budowanie zdolności do współpracy z innymi rodzajami Sił Zbrojnych oraz sojusznikami z NATO. Obecność żołnierzy w przestrzeni publicznej to dowód, że formacja jest gotowa działać zgodnie z przeznaczeniem, tam, gdzie może zajść realna potrzeba.

– Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i ostrożność w miejscach, gdzie prowadzone będą działania wojskowe. Aktualne informacje i relacje z ćwiczenia można śledzić na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej – apeluje kpt. Marta Gaborek.