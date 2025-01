Telewizja, która łączy pokolenia – 40 lat TVP Lublin na antenie

40 lat temu rzeczywistość wyglądała inaczej. Nie było Internetu ani światłowodów, a informacje z kraju i świata docierały do nas znacznie wolniej. Często nawet nie wiedzieliśmy, co dzieje się w sąsiednich miejscowościach. Wszystko zmieniło się 12 stycznia 1985 roku, gdy na antenie zadebiutowała „Panorama Lubelska” – pierwszy program informacyjny, który stał się oknem na świat dla mieszkańców regionu. Był to czas, gdy kamery były ogromne i nieporęczne, a montażyści pracowali na taśmach wymagających niezwykłej precyzji.

Przez lata wiele się zmieniło – lubelski oddział rozwijał się dynamicznie i dziś może szczycić się wysoką oglądalnością oraz zaufaniem widzów.

Rzetelnie i blisko ludzi

– Jesteśmy największą telewizją informacyjną relacjonującą wydarzenia z całego województwa. Profesor Bartoszewski powiedział kiedyś: „Bądźcie przyzwoitymi ludźmi”. To motto mi przyświeca. Chcę tworzyć telewizję rzetelną i obiektywną – mówi Piotr Adamczuk, dyrektor TVP Lublin.

Dziś TVP Lublin to nie tylko klasyczne studio telewizyjne, ale nowoczesne centrum medialne, które stale się rozwija. Niedawno otwarto trzy nowe studia, wdrożono zaawansowane systemy transmisji na żywo, a integracja z mediami społecznościowymi pozwala na dynamiczne reagowanie na potrzeby widzów.TVP Lublin to okno na Lubelszczyznę dla całej Polski i świata.

Materiały przygotowywane przez zespół są wykorzystywane w ogólnopolskich programach, takich jak „Teleexpress” „19.30” czy „Panorama”. Newsy z Lubelszczyzny trafiają także do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, skąd dalej wysyłane są w świat. „Panoramę Lubelską” można oglądać cztery razy dziennie od poniedziałku do piątku oraz dwa razy w weekendy. Stacja jako jedyny regionalny oddział TVP w Polsce oferuje także popołudniowy program „Miłego Popołudnia”.

– Zaczynamy o godzinie 16 i jesteśmy z widzami do 18. Zapraszamy mieszkańców regionu, by pokazywali swoje talenty i pasje. Nasze nowe studio kuchenne gości restauratorów, cukierników i koła gospodyń wiejskich. Dzięki temu promujemy ich nie tylko w województwie, ale i w całym kraju, a nawet za granicą – dodaje Adamczuk.

40 lat i jeden dzień

Okrągły jubileusz to doskonała okazja do świętowania. A wiadomo, że celebrowanie urodzin jest lepsze jak uczestniczą w tym wszyscy. Lubelski oddział TVP zaprasza do wspólnego świętowania i wspominania. W poniedziałek, 13 stycznia, a więc 40 lat i jeden dzień od pierwszej emisji Panoramy, od godziny 15:30 widzowie będą mogli odbyć podróż w czasie. Na antenie TVP Lublin pojawi się specjalny, jubileuszowy program.

– Przez cztery godziny będziemy nadawać z czterech studiów, łącząc się między nimi. Odbędą się rozmowy z osobami, które tworzyły lubelski oddział TVP. ​Wyemitujemy pierwszy odcinek „Panoramy Lubelskiej” oraz inne materiały archiwalne, w tym zakulisowe ciekawostki. Pokażemy, jak wyglądały początki pracy w telewizji – zachęca Adamczuk.

W programie znajdą się rozmowy z pierwszymi pracownikami TVP, którzy tworzyli i budowali oddział, wyemitowane zostaną materiały archiwalne wyciągnięte z przepastnych magazynów. Nie tylko newsy, ale też wpadki, smaczki, różnego rodzaju przypominajki, jak to kiedyś się budowało telewizję, jak się ją tworzyło oraz jak wyglądał pierwszy wóz satelitarny stacji.

Lista zaproszonych gości jest imponująca. Znaleźli się na niej m.in. dyrektorzy regionalnych ośrodków TVP, prezes TVP, dziennikarze, władze miejskie, samorządowe oraz artyści. Na scenie wystąpią m.in. Budka Suflera, która swoje pierwsze teledyski nagrywała w studiach TVP, Lubelska Federacja Bardów, Łukasz Jemioła, Zespół VOX i Magdalena Dobrzańska. – Znajdzie się coś zarówno dla ucha, jak i oka, więc każdy będzie zadowolony – podkreśla Adamczuk.

Jeśli po obejrzeniu będziemy czuć niedosyt, każdy może przyjść do lubelskiego oddziału TVP i wybrać się w małą podróż w czasie, gdzie wystawione zostały pierwsze kamery oraz wóz transmisyjny jakich używali dziennikarze lata temu.

Kolejne 40 lat

Lubelski oddział Telewizji Polskiej nie staje w miejscu, tylko chce iść dalej i rozwijać się. Planów jest dużo, a wśród nich nowe produkcje, nie tylko informacyjne, ale także lifestylowe czy dokumentalne. A to wszystko po to by promować Lubelszczyznę i województwo lubelskie. Dodatkowo oddział zamierza rozwijać współpracę z TVP Historia oraz TVP Wilno, tworząc produkcje o charakterze edukacyjnym i historycznym.

Ale zmiany są już widoczne gołym okiem. TVP Lublin aktywnie włącza się w tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniu finału, czyli 26 stycznia będziemy mogli oglądać relacje z lubelskich sztabów, ale już teraz możemy wziąć udział w aukcjach charytatywnych. Wśród rzeczy do wylicytowania znalazł się dzień z dyrektorem lubelskiego oddziału TVP Piotrem Adamczukiem, współprowadzenie programu „Miłego Popołudnia”, czy gadżety związane z lubelskim oddziałem.