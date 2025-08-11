Za głośni i za szybcy. Nocne kontrole policji w Lublinie

Wzmożone kontrole „hałaśliwych kierowców” to reakcja na zgłoszenia od mieszkańców Lublina, którym doskwiera uciążliwy hałas.

Tym razem policjanci z komendy miejskiej w Lublinie prowadzili działania w czwartkowa i piątkową noc (7-8 sierpnia). Podczas patroli skupili się przede wszystkim na osobach rażąco naruszających zasady bezpieczeństwa.

Kontrolowano prędkość, trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz tradycyjnie głośność wydechów. Funkcjonariuszy można było spotkać głównie w ścisłym centrum miasta, skąd dochodziło najwięcej sygnałów o łamaniu prawa przez kierowców.

Policjanci podczas patroli skontrolowali prawie 50 pojazdów. Efekt? 60 wykroczeń. Znaczna część dotyczyła nadmiernej prędkości. A na ulicach miasta wciąż pojawiają się kierowcy z niedozwolonymi przeróbkami układu wydechowego pojazdów lub innymi niezgodnymi z prawem modyfikacjami. Z tego powodu zatrzymano aż 30 dowodów rejestracyjnych.