Ma problem z lubelską kancelarią odszkodowawczą. Twierdzi, że wydzwaniają i ją nachodzą

Kobieta twierdzi, że pracownicy kancelarii bez przerwy do niej dzwonią i nachodzą w domu. Nie wie też, skąd kancelaria dowiedziała się, że straciła syna w wypadku komunikacyjnym.

„Nachodzili mnie w domu”

– Panowie podawali się za pracowników kancelarii, chociaż nie mieli wizytówek. Przez dwa miesiące przyjeżdżali do mnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu i nalegali, abym zawarła umowę z ich kancelarią w sprawie pozyskania odszkodowania z tytułu utraty syna w wypadku komunikacyjnym – mówi pani Hanna.

Kobieta twierdzi, że pracownicy nachodzili ją w domu. – Dochodziło do wielokrotnego naruszenia mojego miru domowego, mężczyźni wchodzili do mojego domu, chociaż im nie pozwalałam. Prosiłam, aby opuścili dom, ale oni byli uparci – opowiada pani Hanna.

Do tego telefony niemal codziennie, również do miejsca pracy kobiety. – Mój młodszy syn boi się tych ludzi – dodaje mieszkanka gminy Łuków.

Pani Hanna zastanawia się, skąd panowie mają jej adres i numer telefonu, bo nigdy się z nimi nie kontaktowała. – Zawarłam umowę z inną kancelarią, a oni namawiali mnie, żebym ją wypowiedziała – relacjonuje nasza rozmówczyni.

Kobieta skarży się, że takie działania powodują, że ma poczucie zagrożenia. – To jest bezprawne. To naruszenie prywatności – zaznacza pani Hanna. Nigdzie jednak sprawy nie zgłaszała.

„My nie jeździmy po ludziach”

Skontaktowaliśmy się ze wskazaną przez naszą Czytelniczkę kancelarią. – Na 100 proc. to nie są radcy prawni z mojej kancelarii. Bo my nie „jeździmy po ludziach”, nie jesteśmy „akwizytorami”, nie mamy na to czasu – odpowiada właściciel kancelarii, radca prawny.

Jego zdaniem, być może konkurencja stosuje takie zagrania, wprowadzając ludzi w błąd. – Takie są praktyki firm odszkodowawczych, ten rynek to zgroza. Dlaczego to robią? Bo my nie podpisujemy ugód, tak jak te firmy, w ten sposób krzywdząc klientów. To nieuczciwe. To, co się da, wygrywam dla moich klientów. Opłaty sądowe nawet za nich uiszczam – podkreśla.

Pani Hanna przyznaje, że od kilku dni nękanie i nachodzenia ustały.

Co na kłopoty pani Hanny Okręgowa Izba Radców Prawnych? – Do tej pory nie otrzymaliśmy skargi na działanie radcy prawnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych, radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu, bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych – mówi Ewa Urbanowicz, rzecznik prasowy OIRP w Lublinie. – Jeżeli zawiadomienie o podejrzeniu przewinienia dyscyplinarnego przez radcę prawnego wpłynie do izby lubelskiej, to zostanie przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego, który podejmie czynności sprawdzające i może wszcząć postępowanie dyscyplinarne – zaznacza rzecznik.

„Nie istnieją żadne zabezpieczenia”

Przypomnijmy, że w lutym sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajęła się projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, czyli tzw. ustawy o kancelariach odszkodowawczych. Inicjatorem projektu ustawy jest przewodniczący senackiej komisji finansów, senator Grzegorz Bierecki (PiS).

– Nie istnieją żadne zabezpieczenia przed przetrzymywaniem lub defraudowaniem pieniędzy poszkodowanych. Mieliśmy do czynienia z akwizycją i reklamą prowadzoną na cmentarzach, w szpitalach, bezpośrednio po zdarzeniu. Kancelarie potrafią utrudniać poszkodowanym dostęp do leczenia i rehabilitacji – podkreślał senator PiS podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. –Kancelarie odszkodowawcze nie są podmiotami regulowanymi ani nadzorowanymi. Ta ustawa przynosi minimalne wymogi w działalności kancelarii, przede wszystkim kwestię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za świadczone usługi – dodał Bierecki.

Z ostatniej chwilii: Do OIRP w Lublinie wpłynęła jednak oficjalna skarga w tej sprawie.