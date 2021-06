Czwarta fala epidemii kornawirusa. "Na pewno nie będzie ona tak silna jak poprzednie"

Jesteśmy na dobrej drodze?

– Im więcej zaszczepionych, tym lepiej dla populacji. Ostatnio tempo szczepień jednak zauważalnie zwolniło. Zostali ci, którzy nadal mają obawy i są niezdecydowani oraz ci, którzy są przeciwni. Powinniśmy walczyć o tych, którzy się wahają i szukają informacji, argumentów. Niestety w sieci mogą trafić na wiele mitów i fake newsów propagowanych przez grupy antyszczepionkowe.

To wyjątkowo wytrwała i zmobilizowana grupa. Są wszechobecni w internecie – komentują, dyskutują, ale też obrażają i dyskredytują tych, którzy popierają szczepienia. Jest to zagrożenie, bo to właśnie ich argumenty mogą przekonać niezdecydowanych. Oczywiście w sieci jest też wiele źródeł, gdzie można znaleźć informacje oparte na rzetelnej wiedzy, ale brakuje systemowej i łatwo przyswajalnej promocji szczepień – tak działa amerykańska agencja rządowa CDC, na której stronie wiedza przekazywana jest za pomocą pytań i odpowiedzi. W Polsce są co prawda dostępne strony rządowe, ale to głównie suche informacje.

Pamiętajmy też, że negatywne doświadczenia opisywane w mediach społecznościowych przez osoby, które miały skutki uboczne po szczepieniu nie świadczą o skali zjawiska. Po prostu takie informacje są widoczne, bo ci, którzy zaszczepili się bez problemu rzadko kiedy piszą o tym w internecie.

Czy jest szansa na kontrolę nad epidemią?

– Jest na to szansa. Możemy o tym mówić wtedy, gdy ok. 80 proc. populacji jest odporna. Trudno jednak powiedzieć o nabyciu odporności populacyjnej w skali całego świata, jeśli dostęp do szczepień nie jest równy. Kontrola nad epidemią oznacza, np. błyskawiczne tłumienie pojawiających się ognisk wirusa. Sporo nam jeszcze jednak brakuje do osiągnięcia tego stanu.

W tym momencie w Polsce ochrony nie ma nawet połowa społeczeństwa.

Tym bardziej trudno przewidzieć w jakim kierunku będzie ewoluował SARS-CoV-2 i czy kiedykolwiek stanie się zwykłym wirusem przeziębieniowym. Z jednej strony, z egoistycznych względów wirusy nie dążą do wyrządzenia maksymalnych szkód swoim gospodarzom, bo bez nich by nie przetrwały. Z drugiej jednak – w przypadku SARS-CoV-2 ewolucja może przebiegać w kierunku takich szczepów, które będą uciekać przed wytworzoną ochroną. Wciąż nie mamy pewności jak to się rozwinie.