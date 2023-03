Egzamin ósmoklasisty 2023. Oto lista lektur na część z języka polskiego

Język polski, matematyka i wybrany język nowożytny – wiedzą z tych przedmiotów już wkrótce zmierzą się uczniowie kończący naukę w szkołach podstawowych. Co ich czeka?

Egzamin w terminie głównym odbędzie się 23, 24 i 25 maja (wtorek-czwartek). Co niezwykle ważne, zarówno teraz jak i w przyszłym roku uczniowie nie będą musieli wykazać się wiedzą opartą na podstawie programowej, ale na wymaganiach egzaminacyjnych. Oznacza to, że do powtórzenia nie będą mieli całego materiału. Takie rozwiązanie podyktowane było pandemią i związaną z nim zdalną edukacją, podczas której nie było często możliwości zrealizowania całego materiału.

Najlepiej widać to na przykładzie języka polskiego. Na liście lektur obowiązkowych, z których wiedza będzie sprawdzana (trzeba się do nich odwołać w pracy pisemnej, a fragment jednej z nich będzie tekstem literackim, na pytania, do którego trzeba odpowiadać – red.) nie ma wszystkich lektur omawianych w szkole. Znajdują się na niej za to:

Charles Dickens: Opowieść wigilijna

Aleksander Fredro: Zemsta

Jan Kochanowski: wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec

Adam Mickiewicz: Reduta Ordona

Adam Mickiewicz: Śmierć Pułkownika

Adam Mickiewicz: Świtezianka

Adam Mickiewicz: Dziady część II

Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (całość)

Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę

Henryk Sienkiewicz: Quo vadis

Henryk Sienkiewicz: Latarnik

Juliusz Słowacki: Balladyna

wiersze wybranych poetów.

Wszystkie egzaminy będą rozpoczynały się o godzinie 9, ale różny będzie czas ich pisania. Na język polski (przeczytanie tekstu literackiego i tekstu nieliterackiego np. popularnonaukowego oraz na odpowiedzenie na zamknięte i otwarte pytania do nich oraz wypracowanie, którym może być opowiadanie lub rozprawka uczniowie będą mieli 120 minut.

Co można podpowiedzieć zdającym? Zawsze pojawia się zadanie dotyczące napisania krótkiej wypowiedzi: zaproszenia lub ogłoszenia. Pewniakiem może być też zadanie dotyczące wskazania na zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym grafiki (np. plakatu) elementów odnoszących się do konkretnej lektury obowiązkowej i wytłumaczenie, dlaczego się z nią wiążą.