Mariusz P.

Wśród znajomych na Facebooku ma długą listę lokalnych polityków i urzędników. „Kojarzy” go wielu. Osoba związana z lubelską kulturą: – Wesoły, konkretny, trochę kokieciarz, pomocny, czasami ostry. Takiego znam go z czasów, kiedy był kierownikiem ośrodka wypoczynkowego FS Holding nad Firlejem.

Przedsiębiorca: – Czarny, niewysoki, południowa uroda. Kręcił się przy różnych dużych firmach.

Polityk: – Konfabulant, śliski, typowy kitwciskacz. Nie pracuje, kręci się. Żyje z tego, że opowiada dyrdymały. Ostatnio się bardziej uaktywnił. Dzwonił po ludziach, chciał się spotykać.

Ma 51 lat. Na mieście chwali się znajomościami, od wielu osób słyszymy, że „przesiadywał w gabinecie wojewody”. Z Przemysławem Czarnkiem (PiS) wiążą go nie tylko relacje rodzinne. P. jest prezesem w założonej w 2001 Mediterran Travel, gdzie Czarnek też jest udziałowcem. Z danych KRS wynika również, że P. zasiada w radzie nadzorczej przedsiębiorstwa Optimus sp. zoo. O spółce Odyseja-Architekci pisaliśmy wcześniej.

– Kojarzę go, wiem, że pośredniczył w różnych transakcjach. Kręcił się po urzędach, pojawiał na imprezach. Ale nie widziałem go już ze trzy-cztery lata. Tym bardziej jestem zaskoczony całą tą sytuacją, bo z tego co wiem, Piotr Kowalczyk nie utrzymywał z nim kontaktów co najmniej przez ostatnie pół roku – mówi nam jeden z lubelskich przedsiębiorców.

Według jednego z naszych rozmówców ogniwem, który naprowadził agentów CBA na trop, mógł być właśnie Mariusz P. – Kowalczyk był bardzo ostrożny, wszystko na umowę, ale to nie dziwiło, bo już przecież raz był na podsłuchu przy sprawie z Siemińskim. A Mariusz wszystko załatwiał przez telefon, lubił dużo mówić, obiecywać. U niego było trochę jak w sklepie, jak w Biedronce: że można było wszystko zamówić, włożyć do koszyka, a on to miał załatwiać. Jednak nie zawsze mu to wychodziło. Ja osobiście do niego z niczym bym nie poszedł. On po prostu dużo mówił i czasami to było takie bicie piany.

O P. mówi, że to „taki typ włoski”. – Z tego co opowiadał, dużo czasu spędził we Włoszech, miał też taki styl zachowania – dodaje nasz rozmówca. Według niego lubił się też chwalić znajomościami. W tym z byłym już wojewodą, a obecnie posłem PiS Przemysławem Czarnkiem, który jest jego krewnym.

Ale Czarnek, tuż po wybuchu afery z Kowalczykiem, zdecydowanie się od P. odcina: – Nie utrzymuję z nim żadnych kontaków, ani towarzyskich, ani rodzinnych, ani biznesowych. Proszę nie łączyć mnie z tą sprawą – mówił Czarnek Dziennikowi.

Maciej Sz.

Lubelski przedsiębiorca: Chłopak z bogatej rodziny, jeździ dobrym autem.

Osoba związana z kulturą: – Sympatyczny, młody , ambitny. Kilka lat temu pracował w placówce Lion’s Banku na LSM. Zajmował się tam poważnymi klientami. Miał ambicje biznesowe i finansowe.

Maciej Sz., rocznik ‚88, spółkę Black and White House Properties zakłada ze swoim starszym trzy lata kolegą w 2016 r. Na stronie internetowej firmy krótki opis: „Specjalizujemy się w pośrednictwie w transakcjach nieruchomości komercyjnych oraz luksusowych. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób jednostkowy z pełnym profesjonalizmem, traktując je jak wyzwanie i kierując się dewizą że „nie ma rzeczy niemożliwych”.

Lubelski architekt: – Znam Maćka, co jakiś czas się uaktywniał i dzwonił. Na przykład, że jest działka, jest nią zainteresowany inwestor i trzeba mu powiedzieć, co można tam wybudować. To takie biuro nieruchomości, jakie funkcjonują na zachodzie. Nie działa lokalnie, ale globalnie. Ktoś np. ma działkę pod market, więc oni szukają zainteresowanej sieci marketów. „Codziennie współpracujemy z klientami z całego świata, m.in. z Hiszpanii, Portugalii, Ukrainy. Jesteśmy do Twoich usług.”

Lubelski przedsiębiorca: – Pojawił się u mnie kilka miesięcy temu. Mówił, że teraz będzie robił już tylko duże inwestycje. Miał inwestora, który chciał kupić kamienicę.

Do niedawna na swoim profilu na Facebooku Maciej Sz. miał wiele swoich zdjęć. Wszystkie usunął. Ze strony bawhp.pl zniknęły wszystkie numery telefonów. Telefon podany na facebookowym fanpage’u Black and White Properties jest niedostępny.