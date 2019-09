Taksówka bez kierowcy? W Lublinie można obejrzeć Triggo

O tym, w jak szybkim tempie rozwija się ten rynek, najlepiej świadczą liczby. Gdy dwa lata temu podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji uczestnicy panelu poświęconego elektromobilności zastanawiali się, „Dlaczego Polskę omija elektromobilna rewolucja?”, w całym kraju było 150 stacji ładowania, samochód elektryczny kosztował co najmniej dwa razy tyle, co auto z silnikiem spalinowym, a po polskich drogach jeździło ok. 2 tysiące takich aut. A dziś?

– W Polsce jest obecnie 785 stacji ładowania i 6300 zarejestrowanych pojazdów elektrycznych – wylicza Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Od stycznia 2021 r. będą one jeździć na zielonych tablicach rejestracyjnych. – Nadal nie ma jednak jednolitego systemu oznakowania – podkreśla Mazur, który wczoraj w Lublinie pokazał propozycję PSPA znaków poziomych i pionowych – To zboczenie zawodowe, by oglądać sobie pasy i się z tego cieszyć – żartował ze sceny.

Samochody a zmiany klimatyczne

Do Lublina przyjechali wczoraj przedstawiciele branży motoryzacyjnej, samorządowcy, operatorzy systemów ładowania. Przed budynkiem przy ul. Grottgera i na pl. Teatralnym zaparkowały elektryczne volkswageny, mercedesy, nissany, BMW, tesle. Samochody osobowe, dostawcze i auta niewiele większe od motocykla.

Rano największa sala Lubelskiego Centrum Konferencyjnego wypełniona była po brzegi.

– Zmiany klimatu to największe wyzwanie naszych czasów – mówił Karol Obiegły, dyrektor operacyjny w Volkswagen Group Polska. – Jako koncern w pełni podpisujemy się pod porozumieniem paryskim. By nie dopuścić do wzrostu temperatury o więcej niż 2 stopnie, w ciągu 10 lat musimy zredukować emisję CO2 o 50 proc.

Plany koncernu na najbliższe 5 lat to m.in. 70 różnych modeli aut elektrycznych i 30 hybrydowych. Volkswagen chce też, by do 2025 roku co czwarty samochód zjeżdżający z taśm produkcyjnych był elektryczny.

– Nasz cel to rozwinąć produkcję na dużą skalę i obniżyć jej koszty – tłumaczy Obiegły.

Kluczem do sukcesu w tym wyścigu ma być specjalna platforma MEB dla aut zasilanych prądem. To właśnie na niej zbudowany jest VW ID.3. Nowe dzieło inżynierów volkswagena debiutuje właśnie na targach we Frankfurcie, a jego premierę poprzedziła szeroka kampania promocyjna. W efekcie – jak podaje koncern – samochód, którego jeszcze nie było, kupiło aż 30 tys. osób.

– To nie tylko lepsze dobro dla środowiska, ale też większy komfort jazdy. Kto jeździł autem elektrycznym, ten wie. Auto jest cichsze, wygodniejsze, a jego tankowanie jest 3–4 razy tańsze – zachwala Obiegły.

Zeroemisyjny (w użytkowaniu i produkcji, bo w całości powstaje w jednej fabryce) VW ID.3 nie jest też drogi. Wersja z małą baterią (wystarczającą na przejechanie 330 km) kosztuje 130 tys. zł.

Jeszcze tańsze są Smarty – od 76 tys. zł.

– To najtańsze samochody elektryczne na polskim rynku – podkreśla Aleksander Rzepecki z Mercedes-Benz Polska, który podczas swojego wystąpienia przypomniał, że pierwszy mercedes elektryczny powstał w 1906 roku. A najnowsze modele „same sobie szukają miejsca na parkingu”. – Obecnie takie auto jest w fazie testów, a w niedalekiej przyszłości w seryjnej produkcji.

Nie na sprzedaż

Spore zainteresowanie wśród uczestników kongresu wzbudza Triggo. Auto stoi na parterze budynku LCK. To jedyny egzemplarz, prototyp, który powstał w zeszłym roku. Seryjną produkcję spółka z podwarszawskich Łomianek zamierza uruchomić w 2021 r.

Pomysłodawca i prezes firmy, zatrudniającej dziś 20 osób, pracę nad Triggo rozpoczął 10 lat temu.

– To połączenie zalet jedno- i wielośladu. Trik polega na tym, że nasz pojazd potrafi zmieniać rozstaw kół. Zadziwiające, że nikt nie wpadł na to wcześniej – mówi Rafał Budweil.

W swojej najszerszej wersji (150 cm) Triggo rozwija prędkość do 90 km/h. W najwęższej (86 cm) „wyciąga” tylko 25 km/h, ale za to pozwala ominąć korki, klucząc jak motocykl między samochodami (tam, gdzie nie jest to prawnie zabronione). Na jednym ładowaniu baterii przejeżdża do 140 km, a na baterię składa się dziewięć takich modułów jak w elektrycznym skuterze. – Wymienialnych ręcznie – podkreśla Budweil.

Triggo nie ma swojej ceny, bo …nie jest na sprzedaż.

– Dla tak małej firmy jak nasza sprzedaż klientom indywidualnym byłaby zbyt problematyczna – tłumaczy prezes firmy.

– Nasz model biznesowy to robo taxi. Car sharing i Uber w jednym – wyjaśnia Adam Kutyłowski, PR-wiec w Triggo.

Pojazd sam zjeżdża do bazy, gdy potrzebuje ładowania lub jedzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. – Autonomiczność jest dla nas łatwiej osiągalna, bo po pierwsze – wolno się poruszamy, po drugie – pojazd jedzie wtedy sam, nie wiezie człowieka.

Jeszcze dziś

W wydarzeniu organizowanym przez PSPA, bierze udział prawie pół tysiąca przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i branża elektromobilności.

– Chcemy kształtować rynek zeroemisyjnego transportu w Polsce, a nie tylko o nim mówić – podkreśla Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Kongres potrwa do dziś. Pełen program na https://kongresnowejmobilnosci.pl/