Zasłabł za kierownicą i uderzył w zawór gazowy

Samochód zjechał z drogi, przejechał przez chodnik i uderzył w naziemny zawór gazu ziemnego, a następnie w paczkomat.

Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe – policjantów, strażaków oraz pogotowie gazowe i energetyczne. Do czasu przyjazdu pogotowia gazowego, funkcjonariusze i strażacy zabezpieczyli teren i jako pierwsi wydostali z pojazdu nieprzytomnego kierowcę, udzielając mu pierwszej pomocy przedmedycznej.

81-letni mieszkaniec gminy Nałęczów w ciężkim stanie został przewieziony karetką do szpitala. Według wstępnych ustaleń policji, to właśnie nagłe zasłabnięcie i utrata przytomności doprowadziły do utraty panowania nad pojazdem i w konsekwencji do zjechania z drogi.

Na czas działań służb ratunkowych oraz zabezpieczenia uszkodzonego zaworu gazowego ewakuowano osoby z pobliskich sklepów, a ulica Lubelska została tymczasowo zamknięta. Policjanci kierowali ruch na objazdy. Po zakończeniu działań pogotowia gazowego i zabezpieczeniu infrastruktury, ruch na ulicy został przywrócony.

Samochód, którym poruszał się 81-latek, został zabezpieczony do śledztwa. Sprawę wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Puławach