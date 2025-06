73-latek "przekoziołkował" na drodze

Do zdarzenia doszło w sobotę (21 czerwca) w miejscowości Spławy w gm. Józefów nad Wisłą.

– Policjanci ustalili, że kierujący fiatem 73-letni mężczyzna z gm. Józefów nad Wisłą nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem co skutkowało jego wywróceniem się na dach – informuje komisarz Sabina Piłat-Kozieł z opolskiej policji.

Wyglądające groźnie zdarzenie skończyło się głównie na strachu. Kierowcy i pasażerce nie stało się nic poważnego, odnieśli tylko niegroźne potłuczenia. Badanie alkomatem wykazało, że 73-latek był trzeźwy.

Policjanci apelują o zachowanie rozwagi na drodze i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów. Aby zmniejszyć zagrożenia na drodze należy dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na jezdni. Pamiętajmy, że to nasza postawa i zachowanie kształtuje bezpieczeństwo na drodze