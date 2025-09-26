Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

Piątek, 26 września

Poranek (09:00–12:00):

Bezchmurnie i słonecznie. Temperatura wzrośnie z 5–6°C do około 12°C. Wiatr słaby, ze wschodu, do 4 m/s.

Popołudnie (13:00–17:00):

Cały czas pogodnie i słonecznie. Maksymalna temperatura dnia osiągnie około 14°C. Wiatr umiarkowany, ze wschodu, do 5–6 m/s.

Wieczór i noc (18:00–23:00):

Bezchmurnie. Temperatura szybko spadnie z 11°C do około 7–8°C. Wiatr słaby, wschodni, do 4 m/s.

Sobota, 27 września

Noc i poranek (00:00–08:00):

Pogodnie, bez opadów. Temperatura od 6°C w nocy do 8°C nad ranem. Wiatr słaby, wschodni, do 3 m/s.

Dzień (09:00–18:00):

Rano sporo słońca, ale od południa coraz więcej chmur. Temperatura maksymalna około 15°C. Wiatr słaby, przeważnie wschodni, 2–3 m/s.

Wieczór i noc (19:00–23:00):

Przewaga zachmurzenia, bez opadów. Temperatura spadnie do 8–9°C. Wiatr bardzo słaby, ze wschodu i północnego wschodu.

Niedziela, 28 września

Noc i poranek (00:00–08:00):

Zachmurzenie duże, brak opadów. Temperatura od 7°C w nocy do 8°C rano. Wiatr słaby, z północnego wschodu.

Przedpołudnie (09:00–12:00):

Niebo pochmurne, chłodno. Temperatura wzrośnie do około 10°C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

Popołudnie (13:00–18:00):

Cały czas dominacja chmur, bez deszczu. Temperatura maksymalna dnia około 12°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

Wieczór (19:00–23:00):

Zachmurzenie duże. Temperatura spadnie do około 8°C. Wiatr słaby, ze wschodu i północnego wschodu.

Podsumowanie:

Piątek będzie słoneczny i pogodny, z chłodnym porankiem i wieczorem. Sobota przyniesie początkowo sporo słońca, ale po południu przybędzie chmur. Niedziela już wyraźnie chłodniejsza i pochmurna – bez opadów, ale z wyraźnym spadkiem temperatury.