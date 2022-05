W Lublinie giełda pracy dla osób z Ukrainy. Język polski niekoniecznie wymagany

Pieniądze w błoto i "tysiąc złotych do łapki na ulicy", czyli kultura i sztuka według radnych

Lublin może znowu przystąpić do kulturalnej sieci europejskich miast średniej wielkości. Zgodziła się na to Rada Miasta. Efektem mają być m.in. wydarzenia kulturalne oraz sztuka uliczna. – To wyrzucanie pieniędzy w błoto – twierdzi ratuszowa opozycja.