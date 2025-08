Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

To już trzecia edycja tego kolorowego festiwalu promującego ludowę kulturę z różnych krajów. W tym roku do Puław przyjechały zespoły m.in. z Egiptu, Serbii, Bułgarii, Węgier, Indii i Słowacji. Podczas koncertu otwarcia młodych artystów oklaskiwały setki widzów zgromadzonych w sali widowiskowej Domu Chemika. Imprezę otworzyli organizatorzy z Stowarzyszenia dla Folkloru oraz przedstawiciele władz miasta.

Wszyscy, którzy nie widzieli koncertu otwarcia będą mieli jeszcze kilka okazji, by to nadrobić. W środę, 6 sierpnia, festiwal zagości w Parku Zdrojowym przy Starych Łazienkach w Nałęczowie (godz. 19), w czwartek 7 sierpnia zespoły wrócą do Puław, wystąpią w koncercie kapel i solistów na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich (godz. 19). W piątek, 8 sierpnia, festiwalowicze pojawią się na zamku w Janowcu (godz. 19) a w sobotę i niedzielę ich występy uświetnią puławski Etno-Jarmark. Uczestnicy festiwalu w sobotę będą występowali w godz. 16:30-20 w ramach koncertu "Folklor łączy pokolenia". Finałowy koncert w niedzielę od godz. 17 do 20.

Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny.