Puławy zyskają wodny plac zabaw. Nowa atrakcja pojawi się w akwaparku

Park Wodny przy ul. Hauke-Bosaka w Puławach w sezonie przyciąga tłumy. Tylko w zeszłym roku odwiedziło go ponad 60 tys. osób. Tym razem, ze względu na pogodę, rekordu raczej nie będzie, ale nie zmienia to faktu, że rozbudowa obiektu jest oczekiwana przez mieszkańców.

Dotychczas wstrzymywały ją głównie kwestie finansowe. Sytuacja zmieniła się, gdy Ratusz pozyskał unijnę dotację na rozbudowę potencjału turystycznego tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli miasta i sąsiadujących z nim gmin.

Jednym z zadań, które otrzymało zewnętrzne wsparcie jest budowa wodnego placu zabaw tuż za basenami istniejącego akwaparku. Wodny plac będzie składał się z 18 zabawek ustawionych częściowo w wypełnionej wodą niecce, a częściowo na nawierzchni antypoślizgowej. Ta pierwsza będzie przeznaczona dla starszych, a druga dla młodszych dzieci. Wśród atrakcji są wodne prysznice, kule, łuki, kurtyny, bramki, słupki, wodny zamek itp.

Koszt nie jest mały: to ponad 4,68 mln zł, które trafią do wyłonionego w ramach przetargu wykonawcy, firmy Deka. Prace mają zakończyć się w połowie maja przyszłego roku, a więc jeszcze przed rozpoczęciem nowego, wodnego sezonu w puławskim akwaparku.