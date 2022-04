Program TV 29 kwietna - 1 maja. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 29 kwietnia:



Najdłuższa noc, reż. Giorgio Serafini, TV Puls, godz. 20



Dolph Lundgren w roli agenta Interpolu, który przypadkiem znajduje się w napadniętej przez gangsterów willi. Przestępcy biorą uczestników kolacji za zakładników, ale nie mają pojęcia z kim zadzierają. B-klasowe kino akcji dla miłośników gatunku.



Falstaff, reż. Orson Welles, TVP Kultura, godz. 20



Film zrealizowany przez jednego z najwybitniejszych twórców w historii kina - Orsona Wellesa. To opowieść o tytułowym Falstaffie, bliskim przyjacielu młodego Henryka V, który stopniowo traci swoją pozycję, gdy jego towarzysz dochodzi do władzy w Anglii.



Deadpool, reż. Tim Miller, Polsat, godz. 22.10



Kino superbohaterskie przeznaczone dla dorosłych widzów, czyli ekranizacja jednego z najoryginalniejszych komiksów Marvel Comics. Wade Wilson - niegdyś agent służb specjalnych, a obecnie najemnik - poddany zostaje nielegalnemu eksperymentowi, w wyniku którego nabywa niezwykłych mocy samouzdrawiania. Główną rolę zagrał Ryan Reynolds.



Sobota, 30 kwietnia:



Vinci, reż. Juliusz Machulski, TVN Siedem, godz. 15.20



Cuma, złodziej antyków, wychodzi z więzienia dzięki pomocy pasera, który zleca mu kradzież "Damy z łasiczką" Leonarda da Vinci. Borys Szyc, Robert Więckiewicz i Kamilla Baar w przebojowej komedii Juliusza Machulskiego zrealizowanej w stylu zachodnich "heist movie" traktujących o przygotowywaniu napadów przez grupę złodziei.



Krzyk w ciemności, reż. Fred Schepisi, TVP Kultura, godz. 20



Nagrodzony Złotą Palmą oraz nominowany do Oscara dramat sądowy z Meryl Streep i Samem Neillem w rolach głównych. Córeczka Michaela i Lindy Chamberlain zostaje zabita przez psa Dingo. Z powodu braku dowodów podejrzenie pada na zrozpaczonych rodziców.



Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3, reż. Kordian Piwowarski, TVP 1, godz. 21.35



Trzecia część słynnego komediowego hitu z lat 80. Kasia nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin. Film cieszył się w kinach wielką popularnością, a niedawno na ekrany trafiła czwarta odsłona.



Niedziela, 1 maja:



Giganci ze stali, reż. Shawn Levy, TV Puls, godz. 17.35



Charlie, zajmujący się organizowaniem nielegalnych bitew robotów, odkrywa, że ma 11-letniego syna. Chłopak przekonuje ojca do wzięcia udziału w mistrzostwach walk cyborgów. Widowisko science-fiction dla całej rodziny, z udziałem Hugh Jackmana znanego z serii "X-Men".



Mission: Impossible - Ghost Protocol, reż. Brad Bird, TV4, godz. 20



Kolejna odsłona przygód nieustraszonego agenta IMF, Ethana Hunta. Tym razem bohater wraz z resztą zespołu próbuje oczyścić swoje dobre imię po ataku terrorystycznym na Kreml. Doskonała rozrywka dla miłośników akcji i sensacji z udziałem Toma Cruise'a.



Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda, TVP 1, godz. 22.20



Jeden z najważniejszych filmów w historii polskiego kina to adaptacja prozy Władysława Reymonta w gwiazdorskiej obsadzie. Dzieło Andrzeja Wajdy otrzymało w 1976 roku nominację do Oscara. Historia trzech przyjaciół, którzy zakładają fabrykę w Łodzi, chcąc jak najszybciej dorobić się fortuny, do dziś uchodzi za film niezwykły i przełomowy w dziejach rodzimej kinematografii.