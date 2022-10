Gorzkie pożegnanie z cukrem. Jak z drożyzną radzą sobie mieszkańcy Lublina

Na ceny klienci najbardziej zaczęli narzekać po wakacjach. Zwracają uwagę zwłaszcza na ceny cukru, majonezu, mleka i masła – wylicza pani Renata ze sklepu Lewiatan przy ul. Zesłańców Sybiru. – Nie dziwię się im, bo cena jaka teraz przychodzi do nas na fakturze, jest taka sama jak ta, która do nie dawna była już końcową ceną na półce. Czyli z marżą.

Nie najlepszy, ale tańszy

– Zawsze na piątek kupowałam sobie dwie puszki ryby: na śniadanie i na kolacje. Niecałe 4 zł jedna kosztowała. Teraz są po 7-8. Dlatego kupuję jedną.

Kiedyś jadłam bułeczki-kopertki. Niecałe 40 groszy kosztowały. Teraz są po 80 groszy, to się przerzuciłam na chleb. Ten najtańszy, za 3 zł. Nie bardzo go lubię ale jak człowiek żyje z jednej emerytury to tylko na jedzeniu może oszczędzać, bo przecież podrożał i czynsz, i prąd, i gaz – mówi emerytka, którą spotkaliśmy wczoraj pod sklepem LSS przy Placu Wolności.

– Ja mam słabość do ciasteczek na wagę. Codziennie do kawy jadłam. Teraz to je sobie kupuję na niedzielę tylko, a kawy nauczyłam się pić bez cukru – przyznaje pani Anna.

Kombinowanie jak za komuny

Pan Włodzimierz najbardziej narzeka na ceny sera żółtego. Mówi, że jeszcze do niedawna w promocji kupował go za 20 zł. – Teraz w promocji prawie 40 zł kosztuje. A jak do tego sera doliczyć jeszcze majonez, za który za mały słoik płaciłem 4 zł, a jest za 8 zł, to to jest już naprawdę bardzo niedobrze.

– Pamiętam komunizm. Wtedy nie było nic w sklepach i trzeba było z gotowaniem kombinować. Teraz jest wszystko, tylko pieniędzy na to nie ma i znów trzeba kombinować – mówi pani Maria. – Kiedyś jak chciałam oszczędzić, to robiłam sobie ziemniaki z jajkiem sadzonym, a teraz to już chyba taniej byłoby kotleta kupić. Zresztą smażonego już prawie nie jem, bo olej drogi, a mięso w smażeniu się kurczy. Dlatego kupuję i gotuję. Jeden dzień mam rosół i na drugie mięso z warzywami, co się razem gotowało. A na drugi dzień z sosem tatarskim sobie robię.

Ale niektórzy w drożyźnie widzą też plusy. – Kiedyś to kabanosy u mnie na święta tylko były, bo były bardzo drogie. Teraz to mi się wydaje, że wszystko poszło w górę a one nie. Paczuszka kosztuje 6 zł, to jest mi wszystko jedno, czy kupie kabanosy czy wędlinę na wagę jak za tyrolską na kanapki to też ok. 5 zł płacę. Dlatego kupuje te kabanosy. Nigdy się tak nimi nie najadałam jak teraz – przyznaje pani Stanisława.