Ale jazz! Trzy dni koncertów i wystawa

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza i zaprasza do kilku lokalizacji.

Pierwszego dnia festiwalu w Jazz Clubie Kosz (godz. 18) wystąpi Cyryl Lewczuk Quartet w składzie: Cyryl Lewczuk – saksofon, Jan Maciejowski – fortepian, Stefan Raczkowski – perkusja oraz Jan Dudek – kontrabas. Po koncercie przewidziano jam sessjion.

Bilety wstępu kosztują 65 zł.

W piątek na muzycznej scenie plenerowej Zamojskiej Akademii Kultury dwa koncerty. Pierwszy (godz. 18), zatytułowany "Jazz ladies" to muzyczna uczta w wykonaniu Agaty Baraniak, Magdaleny Sałamacha-Kostrubały, Dominiki Łyciuk Charachajczuk, którym muzycznie towarzyszyć będą: Rafał Czarnacki - fortepian, Krzysztof Redas - perkusja, Sebastian Słupski - kontrabas, gitara basowa i Andrzej Flis - saksofon.

O godz. 20 zagra natomiast Walk Away. Przed puplicznością zaprezentują się: Bernard Maseli - wibrafon, Adam Wendt - saksofon, Krzysztof Zawadzki - perkusja oraz Tomasz Grabowy - gitara basowa.

Za wstęp na cały wieczór trzeba zapłacić 100 zł.

Sobota to spotkanie z jazzem w Jazz Clubie Kosz. Na początek (godz. 18) zagrają Jazz Brothers, czyli: Sebastian Słupski - kontrabas, gitara basowa, Robert Słupski - trąbka, Andrzej Flis - saksofon, Andrzej Fil - gitara i Krzysztof Redas - perkusja.

A o godz. 20 przyjdzie czas na Laboratorium w składzie: Janusz Grzywacz - instrumenty klawiszowe, Marek Stryszowski - vocal , saksofony, Krzysztof Ścierański - gitara basowa, Marek Raduli - gitara, Marcin Ścierański - perkusja.

Wejściówki kosztują 100 zł.

Niedziela w jazzowym klubie będzie już darmowa. Przez cały dzień oglądać będzie tutaj można wystawę archiwalnych zdjęć z wieloletniej historii Jazzu na Kresach. aplanowano również pokazy audiowizualne.

Jest również możliwosć zakupu imiennych karnetów na cały festiwal. Kosztują 225 złotych.