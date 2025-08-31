Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wybory prezydenckie

Zamość

Biały Kruk zorganizował imprezę. Polało się sporo krwi

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Motoserce w Zamościu - motocykliści honorowo oddali krew
Autor galerii: Klub Motocyklowy Biały Kruk FG

To była jedna z wielu takich akcji od lat organizowanych w Polsce z inicjatywy Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych. W Zamościu "Motoserce" odbyło się po raz pierwszy, dzięki zaangażowaniu członków Klub Motocyklowy Biały Kruk FG.

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Wspólnie z Regionalnym Centrum Kriwodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowali wydarzenie, podczas którego można było honorowo oddać krew. Kolejka do ambulansu była dość długa, a ostatecznie zebrano ponad 20 litrów bezcennego daru, którego adnym lekiem zastąpić się nie da.

Impreza Białego Kruka trwała kilka godzin. Była atrakcyjna nie tylko dla krwiodawców, któzy mogli liczyć na specjalne zestawy upominkowe. Przygotowano również imprezy towarzyszące. Były konkursy i quizy z nagrodami, a także rockowe koncerty. Sporo emocji dostarczyły także pokazy nietuzinkowych aut.

Dziennik Wschodni był jednym z patronów medialnych imprezy.

motocykliści krwiodawcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Impreza w Zamościu Klub Motocyklowy Biały Kruk FG

Znalezione przy 26-latku narkotyki zostały skonfiskowane

Uciekał przed policją z promilami i narkotykami

Nic dziwnego, że 26-latek nie miał ochoty na policyjną kontrolę. Jechał pijany, a w niesprawnym samochodzie wiózł narkotyki. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
Piłkarki Unii Lublin są beniaminkiem Orlen I Ligi

KKP Unia Lublin gorsza od Resovii

Piłkarki KKP Unia Lublin rozpoczęły sezon od porażki, ale później przyszły dwa zwycięstwa. To sprawiło, że drużyna Dominiki Przewłoki usadowiła się w czołówce Orlen I ligi. W sobotę zmierzyła się ze swoim sąsiadem z ligowej tabeli, Resovią.
Tevin Mack został nowym zawodnikiem PGE Start Lublin

PGE Start Lublin zakontraktował Tevina Macka

28-letni Amerykanin podpisał roczną umowę. Mack najlepiej czuje się jako gracz obwodowy.

Bożena Karkut, trenerka Zagłębia

To było święto piłki ręcznej, czyli opinie po meczu Zagłębie - PGE MKS El-Volt

PGE MKS El-Volt Lublin nie zdołał wywalczyć Superpucharu Polski. Podopieczne Pawła Tetelewskiego w meczu rozegranym w łódzkiej Atlas Arenie lepsze okazało się KGHM MKS Zagłębie Lubin. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
ZDJĘCIA
galeria

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Naturalne miody i produkty pochodzenia pszczelego, rozmowy ze specjalistami i występy artystyczne - to wszystko czeka na uczestników podczas wojewódzkiego święta miodu.
Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
NASZ PATRONAT
galeria

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Małe i duże fiaty, polonezy, syrenki, garbusy, ale też ciągniki, przyczepy campingowe, motocykle i rowery. Takie pojazdy, wszystkie mocno wiekowe można było podziwiać w sobotę (30 sierpnia) w Zamościu, a później na trasie do Krasnobrodu w ramach 4. Zlotu Pojazdów Zabytkowych.
Do tragicznego wypadku w Białobrzegach doszło nocą z piątku na sobotę

Śmiertelny wypadek na drodze krajowej. Pieszy nie przeżył

Lubartowscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, jaki nocą z piątku na sobotę (29/30 sierpnia) wydarzył się na drodze krajowej w Białobrzegach.
Rocznicowy wrzesień. Uroczystości przez kilka dni
1 września 2025, 18:00

Rocznicowy wrzesień. Uroczystości przez kilka dni

Wybuchu wojny, agresji ZSRR na Polskę oraz powstania Polskiego Państwa Podziemnego - rocznice tych wydarzeń będą obchodzone we wrześniu w Zamościu. Jest już program uroczystości.
W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15
galeria
film

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Tradycyjnie w ostatni weekend sierpnia organizowane są obchody Bitwy pod Komarowem. W programie uroczystości, które rozpoczęły się w sobotę (30 sierpnia) są widowiskowe pokazy kawaleryjskie i rekonstrukcje historyczne.
Ulica Łukasińskiego została zamknięta dla ruchu na początku wakacji

Remont się przedłuża. Ulica Łukasińskiego nieprzejezdna jeszcze miesiąc

Miała być być zamknięta do końca sierpnia, ale już wiadomo, że remont ulicy Łukasińskiego na Starym Mieście w Zamościu potrwa dłużej. I to aż o miesiąc.
Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Ta drużyna nie zawodzi w trudnych momentach

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Ta drużyna nie zawodzi w trudnych momentach

Po czterech meczach bez zwycięstwa Motor przełamał się na tle wicelidera z Zabrza. Drużyna z Lublina pokonała Górnika na wyjeździe 1:0 i od razu ze strefy spadkowej, w której znalazła się w piątkowy wieczór podskoczyła do pierwszej dziesiątki. Jak sobotnie zawody oceniają trenerzy?
Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

Obecna kadencja dyrektora kończy się 31 grudnia. Już wiadomo, że na najważniejsze stanowisko w Książnicy Zamojskiej zostanie ogłoszony konkurs.

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

