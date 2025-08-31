Biały Kruk zorganizował imprezę. Polało się sporo krwi

To była jedna z wielu takich akcji od lat organizowanych w Polsce z inicjatywy Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych. W Zamościu "Motoserce" odbyło się po raz pierwszy, dzięki zaangażowaniu członków Klub Motocyklowy Biały Kruk FG.
Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Wspólnie z Regionalnym Centrum Kriwodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowali wydarzenie, podczas którego można było honorowo oddać krew. Kolejka do ambulansu była dość długa, a ostatecznie zebrano ponad 20 litrów bezcennego daru, którego adnym lekiem zastąpić się nie da.
Impreza Białego Kruka trwała kilka godzin. Była atrakcyjna nie tylko dla krwiodawców, któzy mogli liczyć na specjalne zestawy upominkowe. Przygotowano również imprezy towarzyszące. Były konkursy i quizy z nagrodami, a także rockowe koncerty. Sporo emocji dostarczyły także pokazy nietuzinkowych aut.
Dziennik Wschodni był jednym z patronów medialnych imprezy.