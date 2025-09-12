Koncerty w kościołach i synagodze. Rozpoczyna się festiwal muzyki baroku

Trzy spośród festiwalowych wydarzeń zrealizowane zostaną w ramach zadania publicznego Województwa Lubelskiego „CORONA AUREA – tysiąc lat Korony Polskiej”.

„Sięgając do dziedzictwa dawnych czasów przypominamy, że muzyka – podobnie jak korona – jest znakiem trwania, tożsamości i siły, niosąc przy tym przesłanie nadziei i piękna wobec przyszłości naszego narodu – zapowiadają organizatorzy.

Na niedzielną inaugurację (godz. 19) w kościele oo. Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP w Zamościu zaplanowano koncert muzyki sakralnej polskiego baroku. W muzyczną podróż zabierze słuchaczy zespół kameralny w składzie: Adam Kamieniecki – baryton, Leszek Firek – skrzypce barokowe, Anna Mar Vidal Farion – skrzypce barokowe, Mark Caudle – wiolonczela barokowa oraz Andrzej Zawisza – klawesyn.

Kolejny koncert „Bach+Bach+Bach” odbędzie się również w Zamościu. We wtorek (16 września) o godz. 18 w kościele św. Katarzyny. Publiczność wysłucha nie tylko utworów Johanna Sebastiana Bacha, uznawanego za ikonę epoki baroku, , ale również jego synów: Carla Philippa Emanuela Bacha oraz Wilhelma Friedemanna Bacha.

Dwa dni później (18 września) przyjdzie czas na „Przyjemność Wersalu”. Tym razem w zamojskim Centrum Synagoga (godz. 19) przedstawiona zostanie kameralna opera Marca-Antoinea Charpentiera, jednego z czołowych kompozytorów francuskiego baroku.

W piątek (19) września o godz. 17 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu odbędzie się wydarzenie specjalne pod hasłem „Muzyka polska i jej rola w kształtowaniu narodowej tożsamości na przestrzeni tysiąca lat”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, jeden z najwybitniejszych polskich muzykologów.

Festiwal zakończy się w niedzielę 21 września koncertem „Z ziemi włoskiej do Polski” (godz. 13 w kościele Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach. W programie m.in. sonata skrzypcowa Karola Ogińskiego, a także kompozycje pochodzące z jednego z najcenniejszych zabytków muzycznych Europy – Tabulatury Jana z Lublina.

Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest bezpłatny.

PROGRAM FESTIWALU:

– 14 IX 2025, godz. 19.00 | Kościół OO. Franciszkanów

CORONA AUREA – tysiąc lat Korony Polskiej

Adam Kamieniecki – baryton

Anna Mar Vidal Farion – skrzypce barokowe

Leszek Firek – skrzypce barokowe

Mark Caudle – wiolonczela barokowa

Andrzej Zawisza – klawesyn

– 16 IX 2025, godz. 18.00 | Kościół św. Katarzyny

BACH+BACH+BACH – muzyka rodziny Bachów

Zespół ALBA DEL MONDO w składzie:

Radosław Orawski – flet traverso

Lena Nowakowska – klawesyn

– 18 IX 2025, godz. 19.00 | Synagoga w Zamościu

PRZYJEMNOŚCI WERSALU – opera M.-A. Charpentiera

Aleksandra Bednarz – sopran (Le Jeu / Un Plaisir)

Anna Werecka-Gryć – mezzosopran (La Musique), reżyseria

Karolina Bałdyga – alt (La Conversation)

Adam Kamieniecki – baryton (Comus)

Zamojska Orkiestra Barokowa pod kierunkiem flecistki Magdaleny Pilch

– 19 IX 2025, godz. 17.00 | Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zamościu

SPOTKANIE pn. „Muzyka polska i jej rola w kształtowaniu narodowej tożsamości na przestrzeni tysiąca lat”

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek – wykład specjalny

dyr. art. Adam Kamieniecki – prelekcja

– 21 IX 2024, godz. 13.00 | Kościół Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach

Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI – muzyka polska i włoska

Leszek Firek – skrzypce barokowe

Marek Toporowski – klawesyn / organy / wirginał