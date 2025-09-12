Konkurs na dyrektora szpitala w Radecznicy. Kolejne podejście

Pisaliśmy o tym przed tygodniem. Przypomnijmy. Od momentu, gdy po prawomocnym wyroku skazującym stanowisko w Radecznicy stracił Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa, szpitalem psychiatrycznym, jako pełniący obowiązki dyrektora kierował Sławomir Błażej.

Pod koniec lipca został ogłoszony konkurs. Miał być rozstrzygnięty na początku września. I został, ale z wybranym spośród siedmiu kandydatem umowy o pracę nie podpisano. Podobno dlatego, że po czasie zorientowano się, że jednak nie spełnił pewnych wymagań.

Dlatego konkurs miał być przeprowadzony ponownie. Został ogłoszony w czwartek, 11 września. Potencjalni kandydaci mają tym razem niewiele czasu, by się zgłosić. Dokumenty powinni złożyć najpóźniej w poniedziałek 22 września. Jak czytamy w opisie konkursu, „przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 20 dni od daty opublikowania ogłoszenia”.

Terminy są skrócone, bo Sławomir Błażej, zgodnie z uchwałą zarządu województwa o powierzeniu mu kilka miesięcy temu obowiązków, może być p.o. dyrektora tylko do początku października.