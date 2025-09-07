Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 7 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Zamość

Dzisiaj
8:14
Strona główna » Zamość

Kandydat na dyrektora szpitala w Radecznicy wybrany. Ale... konkurs do powtórki

Autor: Zdjęcie autora ak
Udostępnij 0 A A
Szpital psychiatryczny w Radecznicy
Szpital psychiatryczny w Radecznicy (fot. SPWSP im. św. Antoniego w Radecznicy)

Kandydatów było sporo, aż siedmiu. Jeden z nich na tyle spodobał się komisji, że uznano za najlepszego do objęcia stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy. Mimo tego, konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Przypomnijmy, że ostatnim dyrektorem SPWSP im. św. Antoniego w Radecznicy był Andrzej Wnuk. Objął stanowisko w lutym tego roku, po wygranym konkursie. Stracił je natomiast już w kwietniu po prawomocnym wyroku skazującym, oczym pisaliśmy obszernie w Dzienniku Wschodnim.

Wtedy jako pełniącego obowiązki dyrektora zarząd województwa zatrudnił Sławomira Błżeja. W przyjętej w tej sprawie uchwale zastrzeżono, że obejmuje funkcję z dniem 12 kwietnia 2025, na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, a konkretnie do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszono go pod koniec lipca. Miał być rozstrzygnięty na początku września. Komisja wybierała spośród siedmiu kandydatów, którzy się zgłosili. Jaki jest efekt?

– Z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym Zarząd Województwa Lubelskiego nie nawiązał stosunku pracy ani nie zawarł umowy cywilnoprawnej – odpowiedziała na nasze pytania Anna Nycz, inspektor ds. obsługi medialnej kancelarii marszałka.

Jak się dowiadujemy, już po podjęciu decyzji o wyborze najodpowiedniejszej osoby, okazało się, że kandydat ten nie spełnił pewnych (nie przekazano nam, jakich) niezbędnych warunków, które powinien. Odkryto to jednak za późno.

Co teraz? Zgodnie z przepisami, w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego postępowania konkursowego ma zostać ogłoszone nowe.

Póki co więc, Sławomir Błażej jest nadal p.o. dyrektora szpitala w Radecznicy. Na mocy kwietniowej uchwały zarządu województwa, może na tej zasadzie być zatrudniony do 11 października. Nie ma pewności, że w tym czasie drugi konkurs uda się rozstrzynąć.

Do tematu z pewnością wrócimy.

 

Andrzej Wnuk był prezydentem Zamościa przez ponad 9 lat. Rozstał się z tą funkcją, gdy w kwietniu 2024 przegrał w drugiej turze wyborów z Rafałem Zwolakiem
Aktualizacja

Andrzej Wnuk uznany winnym. Prawomocny wyrok dla byłego prezydenta Zamościa

Nie upilnowali zabójcy w szpitalu. Strażnicy więzienni na ławie oskarżonych

Nie upilnowali zabójcy w szpitalu. Strażnicy więzienni na ławie oskarżonych

Szpital psychiatryczny w Radecznicy

Kto pokieruje szpitalem w Radecznicy? Jest konkurs na dyrektora

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
konkurs dyrektor Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski w Lublinie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy konkurs na dyrektora szpital w Radecznicy

Pozostałe informacje

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dzisiaj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie reprezentacja Polski zagra w ramach eliminacji do mistrzostwa świata z Finlandią. Początek spotkania o godzinie 20.45
Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję

Dron spadł w 50 km od granicy. Prokuratura: Nie ma pewności, że to dron przemytniczy

W miejscu znalezienia drona nie stwierdzono śladów eksplozji - powiedział PAP w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, odnosząc się do sobotniego upadku drona na polu w woj. lubelskim. Przyczyną rozbicia się maszyny mógł być brak paliwa. Nadal nie ma pewności czy była to samoróbka wykorzystywana do przemytu czy jednak dron wojskowy.
Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Do groźnego wypadku doszło w sobotę wieczorem w Lublinie. Na skrzyżowaniu ulic Zana i Wileńskiej autokar staranował ogrodzenie targowiska. Kierowca po przewiezieniu do szpitala zmarł.
Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie rozpoczną się już w tą niedzielę 7 września

Chełm obchodzi 260. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej

W Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie rozpoczną się dzisiaj (7 września) główne uroczystości odpustowe związane z 260. rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Chełmskiej. Potrwają do 15 września i odbywać się będą pod hasłem „Dziękujemy Ci, Matko i Królowo”.
Szpital psychiatryczny w Radecznicy

Kandydat na dyrektora szpitala w Radecznicy wybrany. Ale... konkurs do powtórki

Kandydatów było sporo, aż siedmiu. Jeden z nich na tyle spodobał się komisji, że uznano za najlepszego do objęcia stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy. Mimo tego, konkurs zostanie ogłoszony ponownie.
Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”
galeria

Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”

Samorządowcy i dyrektorzy różnych instytucji, uczniowie i studencki, także seniorzy, nauczyciele, przewodnicy z Zamościa sięgnęli w sobotę (6 września) po klasykę. W ramach Narodowego Czytania zaprezentowali fragmenty większych utworów, a także poezje Jana Kochanowskiego.
Księżyc w trakcie zaćmienia przybiera ciemniejszą barwę
astronomia

W niedzielę warto spojrzeć w niebo. Przed nami Krwawy Superksiężyc

Przed nami najciekawsze zjawisko astronomiczne tego roku. W niedzielę, 7 września w Polsce widoczne będzie całkowite zaćmienie Księżyca. Nasz naturalny satelita znajdzie się w cieniu Ziemi przybierając czerwoną barwę. Dodatkowo znajdzie się w tym czasie najbliżej naszej planety.
Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Huk wojskowych myśliwców obudził dzisiejszej nocy wielu mieszkańców wschodnich rejonów naszego województwa. Słychać go było m.in. w powiecie tomaszowskim oraz zamojskim. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych około godz. 1 wydało komunikat w tej sprawie.
Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

To się nazywa szalony mecz. W meczu Cracovia II – Avia padło aż... dziewięć goli. Świdniczanie prowadzili 3:1 i 5:2, a niewiele zabrakło, a wracaliby do domu tylko z jednym punktem. W doliczonym czasie gry uratował ich słupek.
Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki
ZDJĘCIA
galeria

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki

Kibice z Chełma mają znaną od lat przyśpiewkę: walka, walka, walka Chełmianka. W sobotę powinni ją jednak zaintonować sympatycy Świdniczanki, bo ich pupile zostawili na boisku "serducho" i wyszarpali punkt w starciu z kandydatem do awansu.
Dan Racotea z kolegami z Azotów nie będzie mile wspominał meczu z zespołem z Kalisza

Azoty Puławy gorsze od NETLAND MKS Kalisz

W spotkaniu drugiej kolejki Azoty Puławy przegrały przed własna publicznością z NETLAND MKS Kalisz. Była to pierwsza porażka puławian w nowym sezonie
W miejscu, gdzie spadł dron pracują służby. Policja zabezpiecza teren
pilne

Kolejny dron zza wschodniej granicy rozbił się na Lubelszczyźnie

Jak potwierdza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i policja - w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim znaleziono części przypominające drona. Zgłoszenie do policji wpłynęło ok. godz. 18. Na miejscu pracują służby.

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Para prezydencka zachęca do udziału w akcji Narodowego Czytania. W tym roku jest to autor wybrany przez poprzednią głowę państwa - Andrzeja Dudę, poeta z okresu renesansu - Jan Kochanowski. Jego utwory czytano dzisiaj m.in. w Bełżycach i Lublinie.

Fragment sobotniej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin w imponującym stylu otworzył ligowe rozgrywki i rozgromił Piłkę Ręczną Koszalin

Jeżeli inaugurować ligowe rozgrywki, to tylko w ten sposób. Podopieczne Pawła Tetelewskiego wybiegły na parkiet w Koszalinie maksymalnie skoncentrowane i nie pozostawiły cienia wątpliwości w temacie końcowego rezultatu.
Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią
ZDJĘCIA
galeria

Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią

Dziedziniec Zamku Lubelskiego ożył dziś średniowiecznym gwarem – rozpoczął się Weekend z Archeologią, tym razem pod hasłem „Na piastowskim dworze”. Pierwszy dzień wydarzenia przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów, którzy mogli dosłownie przenieść się w epokę od Bolesława Chrobrego po Kazimierza Wielkiego.

Najnowsze
Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

10:03 Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

09:49

Dron spadł w Lubelskiem. Prokuratura: Nie ma pewności, że to dron przemytniczy

09:16

Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

09:00

Chełm obchodzi 260. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej

08:14

Kandydat na dyrektora szpitala w Radecznicy wybrany. Ale... konkurs do powtórki

07:44

Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”

07:00

W niedzielę warto spojrzeć w niebo. Przed nami Krwawy Superksiężyc

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję

Dron spadł w powiecie tomaszowskim. Prokuratura: Nie ma pewności, że to dron przemytniczy

Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie rozpoczną się już w tą niedzielę 7 września

Chełm obchodzi 260. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej

Szpital psychiatryczny w Radecznicy

Kandydat na dyrektora szpitala w Radecznicy wybrany. Ale... konkurs do powtórki

Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”
galeria

Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję

Dron spadł w powiecie tomaszowskim. Prokuratura: Nie ma pewności, że to dron przemytniczy

Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie rozpoczną się już w tą niedzielę 7 września

Chełm obchodzi 260. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej

Szpital psychiatryczny w Radecznicy

Kandydat na dyrektora szpitala w Radecznicy wybrany. Ale... konkurs do powtórki

Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”
galeria

Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Pożar na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
galeria
film

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach: Prokuratura wszczęła śledztwo

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą
galeria
film

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Nadchodzi jesień
Pogoda

Nadchodzi jesień

film
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Foto
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

galeria
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025