Kandydat na dyrektora szpitala w Radecznicy wybrany. Ale... konkurs do powtórki

Przypomnijmy, że ostatnim dyrektorem SPWSP im. św. Antoniego w Radecznicy był Andrzej Wnuk. Objął stanowisko w lutym tego roku, po wygranym konkursie. Stracił je natomiast już w kwietniu po prawomocnym wyroku skazującym, oczym pisaliśmy obszernie w Dzienniku Wschodnim.

Wtedy jako pełniącego obowiązki dyrektora zarząd województwa zatrudnił Sławomira Błżeja. W przyjętej w tej sprawie uchwale zastrzeżono, że obejmuje funkcję z dniem 12 kwietnia 2025, na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, a konkretnie do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszono go pod koniec lipca. Miał być rozstrzygnięty na początku września. Komisja wybierała spośród siedmiu kandydatów, którzy się zgłosili. Jaki jest efekt?

– Z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym Zarząd Województwa Lubelskiego nie nawiązał stosunku pracy ani nie zawarł umowy cywilnoprawnej – odpowiedziała na nasze pytania Anna Nycz, inspektor ds. obsługi medialnej kancelarii marszałka.

Jak się dowiadujemy, już po podjęciu decyzji o wyborze najodpowiedniejszej osoby, okazało się, że kandydat ten nie spełnił pewnych (nie przekazano nam, jakich) niezbędnych warunków, które powinien. Odkryto to jednak za późno.

Co teraz? Zgodnie z przepisami, w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego postępowania konkursowego ma zostać ogłoszone nowe.

Póki co więc, Sławomir Błażej jest nadal p.o. dyrektora szpitala w Radecznicy. Na mocy kwietniowej uchwały zarządu województwa, może na tej zasadzie być zatrudniony do 11 października. Nie ma pewności, że w tym czasie drugi konkurs uda się rozstrzynąć.

Do tematu z pewnością wrócimy.