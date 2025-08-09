Krew się poleje w wiejskiej świetlicy. Akcja w tę niedzielę

Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie mają czekać na dawców już od godz. 8. W świetlicy w Mokrem pojawią się jednak nie tylko stanowiska medyczne. Będą również promocyjne, a na wszystkich, którzy zjawią się tam 10 sierpnia czekać ma sporo atrakcji.

Zaplanowano np. konkursy z nagrodami, masaże dłoni i pokazy masażu, a także warsztaty relaksacyjne. Będą tańce, a dla dzieci rozstawione zostaną dmuchańce.

Organizatorzy zadbali o to, by każdy krwiodawca otrzymał nie tylko standardowy zestaw czekolad, ale również pakunki z gadżetami i posiłek regeneracyjny. W ramach akcji "Zazieleniammy naszą gminę" rozdawane będą rośliny ozdobne.

Akcja klubu HDK przy UG Zamość organizowana pod hasłem "Letnia transfuzja pomocy" będzie również okazją do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku kostnego.

Przypomnijmy, że krew oddać może każda pełnoletnia zdrowa osoba przed ukończeniem 65 roku życia. Do donacji nie trzeba się specjalnie ptzygotowywać. Dzień wcześniej nie poiwnno się spożywać akoholu. Przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek. Każdy potencjalny dawca, zanim zostanie dopuszczony, przechodzi badania krwi.