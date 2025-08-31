Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 31 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Zamość

Dzisiaj
7:50
Strona główna » Zamość

Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

Autor: Zdjęcie autora ak
Udostępnij 0 A A
(fot. zdjęcie ilustracyjne/Archiwum Książnicy Zamojskiej)

Obecna kadencja dyrektora kończy się 31 grudnia. Już wiadomo, że na najważniejsze stanowisko w Książnicy Zamojskiej zostanie ogłoszony konkurs.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość właśnie ukazało się ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konkursu. Uzasadniono go faktem, że kadencja obecnego dyrektora zakończy się w tym roku. Stąd potrzeba przeprowadzenia kolejnego naboru.

Cała procedura ma ruszyć z końcem września i potrwać najpóźniej do końca grudnia tak, by z początkiem nowego roku stanowisko było obsadzone.

Możliwe, że kolejny raz zajmie je Piotr Bartnik, który w Książnicy Zamojskiej dyrektoruje już od 2018 roku. No chyba, że pojawi się kandydat, który zdaniem komisji konkursowej będzie po prostu lepszy.

Przypomnijmy, że zupełnie niedawno, również w związku z ukończeniem kadencji miasto ogłaszało konkursy na dyrektorów Zamojskiego Domu Kultury, a także Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej. Po przeprowadzeniu wszystkich procedur stanowiska utrzymali dotychczasowi szefowie tych instytucji. Dyrektorem w ZDK pozostał Janusz Nowosad, a w BWA Jerzy Tyburski.

Szpital psychiatryczny w Radecznicy

Kto pokieruje szpitalem w Radecznicy? Jest konkurs na dyrektora

Przedszkole miejskie nr 2 w Chełmie pozostaje pod obecnymi rządami Marty Klajnert

Dyrektorka bez konkurencji – nowy-stary dyrektor w przedszkolu nr 2

Siedziba Poleskiego Parku Narodowego

Kto pokieruje parkiem? Ministerstwo ogłosiło konkurs na dyrektora PPN

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
praca Zamość Książnica Zamojska konkurs na dyrektora UM Zamość Piotr Bartnik

Pozostałe informacje

Ulica Łukasińskiego została zamknięta dla ruchu na początku wakacji

Remont się przedłuża. Ulica Łukasińskiego nieprzejezdna jeszcze miesiąc

Miała być być zamknięta do końca sierpnia, ale już wiadomo, że remont ulicy Łukasińskiego na Starym Mieście w Zamościu potrwa dłużej. I to aż o miesiąc.
Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Ta drużyna nie zawodzi w trudnych momentach

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Ta drużyna nie zawodzi w trudnych momentach

Po czterech meczach bez zwycięstwa Motor przełamał się na tle wicelidera z Zabrza. Drużyna z Lublina pokonała Górnika na wyjeździe 1:0 i od razu ze strefy spadkowej, w której znalazła się w piątkowy wieczór podskoczyła do pierwszej dziesiątki. Jak sobotnie zawody oceniają trenerzy?
Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

Obecna kadencja dyrektora kończy się 31 grudnia. Już wiadomo, że na najważniejsze stanowisko w Książnicy Zamojskiej zostanie ogłoszony konkurs.
Tragedia pod Lublinem. W wypadku w Panieńszczyźnie zginęli ojciec i syn

Tragedia pod Lublinem. W wypadku w Panieńszczyźnie zginęli ojciec i syn

49-letni ojciec i jego 28-letni syn zginęli dzisiejszej nocy w wypadku na S12/S17 w Panieńszczyźnie (gm. Jastków). Zostali potrąceni przez ciężarówkę.
Druga porażka, PGE Start Lublin tym razem gorszy od Górnika Zamek Książ Wałbrzych

Druga porażka, PGE Start Lublin tym razem gorszy od Górnika Zamek Książ Wałbrzych

Drugi mecz kontrolny i druga porażka PGE Startu Lublin. W sobotę drużyna Wojciecha Kamińskiego zmierzyła się w Wałbrzychu z Górnikiem Zamek Książ. Gospodarze pokonali rywali 96:76.
Speedway Grand Prix Polski: Brady Kurtz znowu lepszy od Bartosza Zmarzlika

Speedway Grand Prix Polski: Brady Kurtz znowu lepszy od Bartosza Zmarzlika

Bartosz Zmarzlik pierwszy raz w swojej karierze zakończył rundę zasadniczą zawodów Grand Prix z kompletem punktów. Zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin był nie do pokonania na torze we Wrocławiu. Niestety, aż do finału. Przy okazji decydującej rozgrywki jednak górą był Brady Kurtz, który tym samym, w klasyfikacji generalnej zmniejszył straty do Polaka, do trzech punktów.
Jacques Ndiaye znowu był bohaterem Motoru
WIDEO
film

Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

Cztery mecze bez wygranej i wystarczy. Motor Lublin pokazał się w sobotni wieczór z dużo lepszej strony niż w poprzednich meczach. Co najważniejsze, zdobył trzy punkty w Zabrzu, po tym jak pokonał Górnika 1:0.
Zlot 2025
galeria

Wueski dziś rządziły w Świdniku

31 października 1985 roku zjechał z taśmy produkcyjnej w Świdniku ostatni motocykl WSK. Dziś, niemal w przeddzień tej rocznicy, w Świdniku odbywa się zlot tych kultowych jednośladów. W południe przez miasto Świdnik przejechała parada motocykli z legendarnej wytwórni.
Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
ZDJĘCIA
galeria

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

Zakończenie wakacji nie musi być smutne. Rada Dzielnicy Węglin Południowy zaprosiła mieszkańców na kolejną edycję rodzinny festyn z okazji powrotu do szkoły.

Pogrom w Łęcznej. Górnik rozbity przez Stal Rzeszów

Pogrom w Łęcznej. Górnik rozbity przez Stal Rzeszów

Wszyscy liczyli na pierwsze zwycięstwo w sezonie, a zamiast tego jest trzecia porażka. I to jaka porażka. Górnik Łęczna musiał uznać wyższość Stali Rzeszów, z którą przegrał na własnym stadionie aż 0:4. A trzeba dodać, że goście kończyli zawody w dziesiątkę.
Lewart po czterech kolejkach ma na koncie komplet 12 punktów

Janowianka pokonana, Lewart wskoczył na fotel lidera IV ligi

Lewart zmienił trenera dosłownie „za pięć dwunasta”, ale na razie radzi sobie znakomicie. Drużyna Grzegorza Bonina w sobotę zanotowała czwarte zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonała u siebie Janowiankę 3:1, dzięki czemu wskoczyła na fotel lidera.
III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
ZDJĘCIA
galeria

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

W sobotę, 30 sierpnia, Stadion Lekkoatletyczny przy al. Piłsudskiego w Lublinie stał się areną sportowej rywalizacji, która miała jeden wspólny cel – pomoc potrzebującym. Odbyła się tam trzecia edycja Charytatywnego Turnieju Piłkarskiego Fundacji Lubelska Wyżyna Przemysłowa, w którym udział wzięło jedenaście drużyn reprezentujących firmy i instytucje z regionu i całej Polski.
Wreszcie przełamanie. Górnik Zabrze - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Wreszcie przełamanie. Górnik Zabrze - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Po czterech meczach bez wygranej jest przełamanie. Motor Lublin pokonał w sobotę Górnika Zabrze 1:0 i na przerwę reprezentacyjną uda się w bardzo dobrych humorach.
Weto Karola Nawrockiego – pokaz siły wobec słabych
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Weto Karola Nawrockiego – pokaz siły wobec słabych

Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! – grzmi prezydent Karol Nawrocki. I wetuje nowelę o pomocy dla Ukraińców. Komu służy ta demonstracja? Na pewno nie Polsce i na pewno nie Polakom. I dlatego coraz mniej ufamy słowom prezydenta.

Polska pokonała Belgię 3:2 i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata

Mistrzostw świata siatkarek: Polska pokonała Belgię

Po zaciętym i emocjonującym meczu 1/8 finału reprezentacja Polski siatkarek pokonała Belgię 3:2 i awansowała do ćwierćfinału

Najnowsze
Ulica Łukasińskiego została zamknięta dla ruchu na początku wakacji

09:12 Remont się przedłuża. Ulica Łukasińskiego nieprzejezdna jeszcze miesiąc

08:07

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Ta drużyna nie zawodzi w trudnych momentach

07:50

Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

06:38

Tragedia pod Lublinem. W wypadku w Panieńszczyźnie zginęli ojciec i syn

23:51

Druga porażka, PGE Start Lublin tym razem gorszy od Górnika Zamek Książ Wałbrzych

23:18

Speedway Grand Prix Polski: Brady Kurtz znowu lepszy od Bartosza Zmarzlika

23:13

Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Ulica Łukasińskiego została zamknięta dla ruchu na początku wakacji

Remont się przedłuża. Ulica Łukasińskiego nieprzejezdna jeszcze miesiąc

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Ta drużyna nie zawodzi w trudnych momentach

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Ta drużyna nie zawodzi w trudnych momentach

Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

Tragedia pod Lublinem. W wypadku w Panieńszczyźnie zginęli ojciec i syn

Tragedia pod Lublinem. W wypadku w Panieńszczyźnie zginęli ojciec i syn

Druga porażka, PGE Start Lublin tym razem gorszy od Górnika Zamek Książ Wałbrzych

Druga porażka, PGE Start Lublin tym razem gorszy od Górnika Zamek Książ Wałbrzych

Speedway Grand Prix Polski: Brady Kurtz znowu lepszy od Bartosza Zmarzlika

Speedway Grand Prix Polski: Brady Kurtz znowu lepszy od Bartosza Zmarzlika

Ulica Łukasińskiego została zamknięta dla ruchu na początku wakacji

Remont się przedłuża. Ulica Łukasińskiego nieprzejezdna jeszcze miesiąc

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Ta drużyna nie zawodzi w trudnych momentach

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Ta drużyna nie zawodzi w trudnych momentach

Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

Tragedia pod Lublinem. W wypadku w Panieńszczyźnie zginęli ojciec i syn

Tragedia pod Lublinem. W wypadku w Panieńszczyźnie zginęli ojciec i syn

Druga porażka, PGE Start Lublin tym razem gorszy od Górnika Zamek Książ Wałbrzych

Druga porażka, PGE Start Lublin tym razem gorszy od Górnika Zamek Książ Wałbrzych

Speedway Grand Prix Polski: Brady Kurtz znowu lepszy od Bartosza Zmarzlika

Speedway Grand Prix Polski: Brady Kurtz znowu lepszy od Bartosza Zmarzlika

Jacques Ndiaye znowu był bohaterem Motoru
film

Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
film

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi
galeria
film

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)
galeria
film

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

film
Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Foto
Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

galeria
III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów