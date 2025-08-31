Nowy dyrektor Książnicy Zamojskiej? Miasto zapowiada konkurs

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość właśnie ukazało się ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konkursu. Uzasadniono go faktem, że kadencja obecnego dyrektora zakończy się w tym roku. Stąd potrzeba przeprowadzenia kolejnego naboru.

Cała procedura ma ruszyć z końcem września i potrwać najpóźniej do końca grudnia tak, by z początkiem nowego roku stanowisko było obsadzone.

Możliwe, że kolejny raz zajmie je Piotr Bartnik, który w Książnicy Zamojskiej dyrektoruje już od 2018 roku. No chyba, że pojawi się kandydat, który zdaniem komisji konkursowej będzie po prostu lepszy.

Przypomnijmy, że zupełnie niedawno, również w związku z ukończeniem kadencji miasto ogłaszało konkursy na dyrektorów Zamojskiego Domu Kultury, a także Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej. Po przeprowadzeniu wszystkich procedur stanowiska utrzymali dotychczasowi szefowie tych instytucji. Dyrektorem w ZDK pozostał Janusz Nowosad, a w BWA Jerzy Tyburski.