Przykre zdarzenie na imprezie masowej. Potrzebna była reanimacja

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 21 podczas XXXVI Rajdu Leśników. - Wyjechaliśmy alarmowo do zdarzenia na imprezie masowej. U jednego z uczestników nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Dzięki zaangażowaniu ratowników medycznych i strażaków poszkodowany został skutecznie reanimowany. Zespół karetki zabrał poszkodowanego na dalsze badania lekarskie do szpitala – relacjonuje OSP Zwierzyniec.

Strażacy zabezpieczali też miejsce zdarzenia. Okoliczności będzie badać policja.