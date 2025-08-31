Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Remont się przedłuża. Ulica Łukasińskiego nieprzejezdna jeszcze miesiąc

Ulica Łukasińskiego została zamknięta dla ruchu na początku wakacji
Ulica Łukasińskiego została zamknięta dla ruchu na początku wakacji (fot. Anna Szewc)

Miała być być zamknięta do końca sierpnia, ale już wiadomo, że remont ulicy Łukasińskiego na Starym Mieście w Zamościu potrwa dłużej. I to aż o miesiąc.

"Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że remont gwarancyjny ulicy Łukasińskiego nie zakończy się zgodnie z planem, tj. do końca sierpnia" - przekazał zamojski magistrat w komunikacie opublikowanym w piątek (29 sierpnia) w mediach społecznościowych.

Wyjaśniono, że zakres prac był bardzo szeroki, a trudności, jakie się przy okazji pojawiły sprawiły, że terminu nie udało się dotrzymać. To oznacza, że biegnąca w obrębie Starego Miasta ulica Łukasińskiego będzie nieprzejezdna dłużej niż zakładano. Firma Strabag, która wykonuje prace gwarancyjne, potrzebuje na ich sfinalizowanie jeszcze miesiąca.

To wiadomość, która z pewnością nie ucieszy zmotoryzowanych. Niezadowoleni będą najpewniej również przedsiębiorcy, m.in. sklepikarze czy restauratorzy, którzy swoje biznesy prowadzą na starówce. Już wcześniej skarżyli się, że z powodu remontu i zamknięcia ulicy Łukasińskiego obserwują u siebie mniejszy ruch. Wnioskowali nawet o obniżenie w związku z tym czynszów.

Przypomnijmy, że ulica Łukasińskiego wraz z leżącym przy niej placem Stefanidesa stosunkowo niedawno była przebudowywana na całej swojej długości. Inwestycja warta 12 mln zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło ok. 5,5 mln) zakończyła się jesienią 2021 roku.

Remontowany fragment Starego Miasta zyskał nową nawierzchnię, nowe oświetlenie, ławeczki, stojaki na rowery, trawniki i drzewka. Niestety, kostka brukowa, którą wyłożono nawierzchnię zaczęła dość szybko się zapadać.

Remonty pogwarancyjne były więc prowadzone już kilkukrotnie, ale punktowo. Obecne władze miasta chciały, żeby zrobić to w końcu na całej długości i szerokości, by problemy nie powtarzały się już w przyszłości.

Plac Stefanidesa

Od 14 września Zamość omija Stare Miasto. Sprawdź objazdy i trasy autobusów

Ekipy Strabagu pracowały ostatnio na przebudowywanym dwa lata temu odcinku, m.in. na rondzie przy ul. Partyzantów, ale to były tylko drobne prace zabezpieczające kostkę brukową. Na większy remont pogwarancyjny, na razie nie wiadomo w jakim zakresie, trzeba poczekać.

Strabag łata Łukasińskiego. Duży remont dopiero wiosną

Znowu zamykają ul. Łukasińskiego w Zamościu. Tym razem do końca wakacji

Znowu zamykają ul. Łukasińskiego w Zamościu. Tym razem do końca wakacji

