Będzie gładko i jaśniej. Wkrótce remont ulicy na Starym Mieście

O planach na tę inwestycję pisaliśmy na początku września. Przypomnijmy, że ZDG zrealizuje ją w całości z własnych środków. W przetargu wybrano już wykonawcę. To zamojskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Jego oferta, opiewająca na trochę ponad 491 tys. zł była najtańczą z pięciu zgłoszonych.

– Podpisanie umowy zaplanowaliśmy na 25 września. Prace rozpoczną się w pierwszym, najpóźniej drugim tygodniu października. Czekamy z tym do momentu zakończenia pogwarancyjnych remontów ulicy Łukasińskiego – mówi w rozmowie z nami Paweł Łagowiec, dyrektor ZDG.

Drogowcy postanowili zająć się ulicą Akademicką, bo jej nawierzchnia, delikatnie mówiąc pozostawiała sporo do życzenia. Była po prostu bardzo pofalowana. Aby zlikwidować te koleiny, pracownicy PRD sfrezują asfalt na kilkusetmetrowym odcinku (od ronda, gdzie kończy kostka granitowa aż do ulicy Zamkowej), a później wyleją dwie nowe warstwy nawierzchni bitumicznej. W planie jest też przebrukowanie chodników, regulacja urządzeń w pasie drogowym i odtworzenie oznakowania poziomego. Firma będzie miała na to 60 dni od momentu podpisania umowy. W przetargu określono również wymóg 36-miesięcznej gwarancji.

To jednak nie są jedyne zmiany, które czekają ulicę Akademicką. ZDG chce zadbać nie tylko o komfort jazdy dla zmotoryzowanych, ale również bezpieczeństwo pieszych. Dlatego pomyślano o dodatkowym oświetleniu przejścia na wysokości gmachu Akademii Zamojskiej. Jest ono dość niebezpieczne, bo widoczność przy wejściu na pasy w znacznym stopniu ograniczają rosnące tam okazałe cisy. Z tego powodu w przeszłości dochodziło tam do wypadków. Jednak konserwator zabytków nie wyrażał zgody na wycięcie roślin.

– Zaplanowaliśmy tam oświetlenie akomodacyjne. To znaczy, że po zmroku będzie ono delikatnie migotać, a w razie zbliżania się pieszego czujnik wykryje ruch i roświetli lampę jaśniej. Poza tym wzdłuż przejścia zamontowane zostaną tzw. kocie oczka – zdradza dyrektor Łagowiec.

To zadanie zostanie zrealizowane niezależnie od remontu ulicy Akademickiej, przez zupełnie inną firmę, a na pokrycie kosztów ZDG wyłoży również własne środki z tzw. funduszu remontowego. Ma to być około 50 tys. zł.