Żeby zapełnić tornistry. Zbiórka dla wychowanków domów dziecka

Każdy, nawet najmniejszy gest ma ogromne znaczenie - podkreślają organizatorzy akcji charytatywnej, którą zainicjowali w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Liczą, że odzew będzie pozytywny.

Apelują, by przybory szkolne, które mogą przydać się dzieciom przynosić do wybranych parafii albo przekazywać pokontakcie z koordynatorem Adamem Olejniczakiem (tel. 516 374 367).

Już wiadomo, że dary zbierane będą kilka tygodni, np. również podczas Marszu Dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Zamościu 14 września.

Czego potrzeba? Oczywiście artykułów szkolnych jak plecaki, zeszyty, piórniki, bidony, ale również środków higienicznych i chemii gospodarczej. Mile widziana jest różnież żywność trwała, np. mąka, ryż, kasze, makaron, płatki, olej, dżemy, herbata, przyprawy.

Wszystko co uda się zebrać, będzie później przekazane do domów dziecka w Zamościu i Zwierzyńcu.