Czy kierowcy ciężarówki za granicą są wciąż poszukiwani? Sprawdzamy sytuację na rynku.

Praca dla kierowcy ciężarówki w Niemczech - co warto wiedzieć?

Wiele firm transportowych obecnie poszukuje rąk do pracy. Zawodowy kierowca ciężarówki może w tym kraju zarobić 12 euro za godzinę pracy (jest to stawka godzinowa aktualna na październik 2022 roku) i może liczyć na dobre warunki zatrudnienia i przestrzeganie godzin spędzonych "za kółkiem". Ogłoszenia o pracy za granicą dla kierowcy pojawiają się bardzo często. Pozyskiwaniem osób do pracy w tym charakterze zajmuje się między innymi agencja pośrednictwa Asmo Solutions. Sytuacja na rynku niemieckim jest na tyle trudna, że przedsiębiorcy muszą rezygnować z udziału w przetargach na przewozy międzynarodowe, bo brakuje kierowców ciężarówek, którzy mogliby obsłużyć trasy. Niektórzy nawet zmuszeni są do sprzedawania swoich pojazdów. Oczywiście każdą lukę w systemie zatrudniania można wypełnić i tak jest również w tym przypadku, stąd poszukiwania kierowców, także imigrantów, w Niemczech w ostatnim czasie, zwłaszcza od wybuchu wojny w Ukrainie i ogłoszenia mobilizacji mężczyzn, się zintensyfikowały. Wielu Ukraińców pracowało przed wojną właśnie jako kierowcy ciężarówek w niemieckich firmach transportowych. Nie wszyscy wyjechali, jednak wakaty po tych, którzy zdecydowali się na powrót do Ukrainy, muszą zostać wypełnione.

Praca kierowcy tira za granicą - na jakie warunki zatrudnienia można liczyć i jakie są perspektywy?

W związku z rosnącą inflacją w Polsce i zarobkami, które nie rosną współmiernie do wzrostu cen wiele osób poszukuje lepiej płatnej pracy. Tak jest również w przypadku kierowców kat. C i C+E. Mogą oni bez problemu obecnie znaleźć pracę w Niemczech, gdzie mogą liczyć na zarobek nawet dwukrotnie wyższy niż w Polsce, a jednocześnie lepsze warunki pracy. Oczywiście zawsze niedogodnością jest konieczność rozstania z rodziną na dłuższy czas, jednak zapewnienie godnego bytu rodzinie zwykle bierze górę nad trudnościami związanymi z rozłąką. Warto wiedzieć, że na sytuację na niemieckim rynku pracy wpływ ma także to, że 1/3 niemieckich kierowców ciężarówek ma 55 lat lub więcej. W związku z tym napływ nowych pracowników do firm jest stale niezbędny. Jak szacują eksperci, jeśli luka po odchodzących na emeryturę nie zacznie być wypełniana przez pracowników z innych krajów, to w ciągu 10 lat może brakować nawet 230 tys. kierowców. Być może częściowo mogłaby pomóc zmiana prawa i rozszerzenie kompetencji osób posiadających prawo jazdy na samochody osobowe. Jednak to wydaje się w najbliższym czasie mało prawdopodobne, dlatego władze niemieckie stawiają na pozyskiwanie wykwalifikowanych kierowców ciężarówek z takich krajów jak Polska, Czechy, Słowacja czy Rumunia.

Jak wygląda sytuacja na rynku transportowym w innych krajach europejskich?

Nie tylko Niemcy borykają się z brakiem rąk do pracy w sektorze transportowym. Ten problem dotyczy również Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii. W przypadku tej pierwszej na tę sytuację wpływ ma bez wątpienia Brexit. Teraz Brytyjczycy chcą wprowadzić awaryjne wizy, czyli uproszczony system dostępu do tamtejszego rynku pracy. Obecnie kierowcy muszą uzyskać pozwolenie na pracę, zdobyć wizę, przedstawić gwarancję dochodów, by zyskać dodatkowe punkty. Przyciągają jednak niewątpliwie wysokie zarobki. Kierowca kat. C+E może liczyć w przeliczeniu na złotówki na ok. 16 tys. zł netto w przypadku pracy w systemie 5-dniowym. Z kolei według danych Unii Transportu Drogowego we Francji obecnie jest ponad 40 tys. wakatów dla kierowców ciężarówek. We Francji minimalne wynagrodzenie godzinowe wynosi obecnie 10,57 euro i cyklicznie zmienia się podobnie jak ma to miejsce w Polsce.

We wszystkich wymienionych krajach europejskich kierowcy ciężarówek mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż w Polsce. Jednocześnie kraje europejskie zdają sobie sprawę, że muszą otworzyć swój rynek także dla kierowców z dalszych zakątków Europy. Takie kroki poczynili już Niemcy, którzy zaczęli w tej kwestii współpracować z Turcją. Szukając dobrego i perspektywicznego zatrudnienia na pewno warto zdobyć uprawnienia kierowcy kat. C+E i poszukać dobrze płatnej pracy za granicą. Aby sobie to ułatwić, warto skorzystać z wyspecjalizowanej agencji pracy, jak Asmo Solutions, która nie tylko pomoże ze wszystkimi formalnościami, ale również zapewni bezpłatne zakwaterowanie i opiekę polskiego koordynatora 24/7.