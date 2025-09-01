Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 1 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Artykuły sponsorowane

Dzisiaj
21:24
Strona główna » Artykuły sponsorowane

Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Udostępnij 0 A A

Pielęgnacja włosów to temat, który nieustannie budzi zainteresowanie. Jednym z produktów, który zyskał ogromną popularność w ostatnich latach, jest wcierka do włosów. Wiele osób jednak wciąż myli ją z odżywką, serum czy tonikiem do skóry głowy, choć każdy z tych preparatów działa w inny sposób i ma odmienny skład. Zrozumienie różnic między nimi pozwala dobrać odpowiednią pielęgnację dopasowaną do potrzeb włosów i skóry głowy. Warto przyjrzeć się bliżej, czym dokładnie jest wcierka, jakie pełni funkcje i dlaczego nie można jej stosować zamiennie z innymi kosmetykami.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Czym jest wcierka do włosów i jak działa?

Wcierka do włosów to specjalistyczny kosmetyk, którego głównym zadaniem jest pielęgnacja skóry głowy, a dopiero pośrednio – wspieranie wzrostu włosów i poprawa ich kondycji. W odróżnieniu od klasycznych odżywek czy masek, wcierka nie jest przeznaczona do aplikacji na same włosy, lecz na skórę u nasady. Ma płynną lub lekko żelową konsystencję, co ułatwia równomierne rozprowadzenie preparatu i wykonanie masażu pobudzającego mikrokrążenie. Dzięki temu składniki aktywne, takie jak ekstrakty roślinne, witaminy z grupy B czy kofeina, mogą wnikać w głąb skóry, docierając do cebulek włosowych. Regularne stosowanie wcierki poprawia ukrwienie skóry głowy, co z kolei może stymulować wzrost mocniejszych i zdrowszych włosów. Co istotne, wcierki często mają również właściwości regulujące wydzielanie sebum oraz działanie przeciwłupieżowe, dlatego są polecane przy różnego rodzaju problemach skórnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wcierkach do włosów i skóry głowy, kliknij tutaj: https://wizaz.pl/kosmetyki/wcierki-do-wlosow-i-skory-glowy

Czym różni się wcierka od odżywki, serum i toniku do skóry głowy?

Choć wcierka bywa mylona z innymi produktami pielęgnacyjnymi, różnice w ich działaniu i sposobie stosowania są wyraźne. Odżywka do włosów działa przede wszystkim na powierzchni pasm – jej głównym celem jest wygładzenie, nawilżenie i ułatwienie rozczesywania. Nakłada się ją na długości włosów, zwykle po umyciu, a następnie spłukuje, co sprawia, że nie ma ona bezpośredniego wpływu na kondycję skóry głowy czy cebulek. Serum natomiast to skoncentrowany preparat, który może być dedykowany zarówno włosom, jak i skórze głowy, ale jego formuła jest bardziej intensywna i ukierunkowana na konkretny problem, np. wypadanie włosów czy nadmierne przetłuszczanie. Tonik z kolei jest lżejszy niż wcierka, często stosowany w formie odświeżającej mgiełki, a jego działanie jest delikatniejsze i mniej skoncentrowane. Wcierka łączy w sobie cechy intensywnej kuracji i kosmetyku pielęgnacyjnego – działa dogłębnie, ale wymaga systematycznego stosowania, aby przyniosła zauważalne efekty.

Sprawdź polecane wcierki do włosów i skóry głowy przeciw wypadaniu włosów: https://wizaz.pl/kosmetyki/wcierki-do-wlosow-i-skory-glowy/wlasciwosci.przeciwwypadaniuwlosow

Jak prawidłowo stosować wcierkę do włosów, aby była skuteczna?

Skuteczność wcierki zależy nie tylko od jej składu, ale także od sposobu aplikacji. Preparat należy nakładać bezpośrednio na suchą lub lekko wilgotną skórę głowy, równomiernie rozprowadzając go na przedziałkach. Następnie warto wykonać kilkuminutowy masaż opuszkami palców, który pobudzi krążenie i ułatwi wchłanianie składników aktywnych. W zależności od rodzaju produktu, wcierkę można stosować codziennie lub kilka razy w tygodniu – zawsze zgodnie z zaleceniami producenta. Ważna jest regularność, ponieważ tylko systematyczna kuracja pozwala osiągnąć widoczne efekty, takie jak ograniczenie wypadania włosów czy pojawienie się tzw. baby hair. Warto również pamiętać, że wcierka nie zastępuje innych kosmetyków pielęgnacyjnych – powinna być elementem kompleksowej rutyny, w której znajdzie się zarówno szampon dopasowany do potrzeb skóry, jak i odżywka do włosów dbająca o ich kondycję na długości.

Gdzie szukać najlepszych wcierek do włosów i jak dobrać je do swoich potrzeb?

Wybór odpowiedniej wcierki zależy przede wszystkim od problemu, z jakim boryka się skóra głowy. Osoby z nadmiernym wypadaniem włosów powinny sięgnąć po preparaty z kofeiną, ekstraktem z żeń-szenia czy aminokwasami, które stymulują cebulki do wzrostu. Przy problemach z przetłuszczaniem sprawdzą się wcierki ziołowe o działaniu regulującym wydzielanie sebum, np. z pokrzywą czy skrzypem polnym. Dla osób walczących z łupieżem polecane są produkty z dodatkiem piroktonu olaminy lub olejków eterycznych o właściwościach przeciwgrzybiczych. Przed zakupem warto także sprawdzić opinie innych użytkowników oraz zwrócić uwagę na skład – najlepiej, aby był on możliwie naturalny i pozbawiony zbędnych substancji drażniących.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Pielęgnacja włosów to temat, który nieustannie budzi zainteresowanie. Jednym z produktów, który zyskał ogromną popularność w ostatnich latach, jest wcierka do włosów. Wiele osób jednak wciąż myli ją z odżywką, serum czy tonikiem do skóry głowy, choć każdy z tych preparatów działa w inny sposób i ma odmienny skład. Zrozumienie różnic między nimi pozwala dobrać odpowiednią pielęgnację dopasowaną do potrzeb włosów i skóry głowy. Warto przyjrzeć się bliżej, czym dokładnie jest wcierka, jakie pełni funkcje i dlaczego nie można jej stosować zamiennie z innymi kosmetykami.
Górnik Łęczna mógł w Bielsku-Białej liczyć na solidne wsparcie swoich fanów

GKS Górnik Łęczna odniósł efektowne zwycięstwo w Bielsku-Białej

Podopieczne Artura Bożyka jechały na południe Polski z chęcią podtrzymania dobrej passy. W tym sezonie piłkarki Górnika jeszcze nie zanotowały porażki.

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Pielęgniarstwo, psychologia i kryminologia. Kierunki lekarskie, cyberbezpieczeństwo, weterynaria i budownictwo – miedzy innymi na takie studia w Lublinie jest w tym roku najwięcej chętnych. A gdzie jeszcze trwa rekrutacja?
Bełżyce: słup dymu na nad sortownią śmieci

Bełżyce: słup dymu na nad sortownią śmieci

Pożar w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach. W akcji uczestniczy już 26 zastępów straży pożarnej.
Robert Lewandowski

Lewandowski: nie mam nic do dodania na temat opaski kapitana

Wracający do reprezentacji Polski Robert Lewandowski przed meczami z Holandią i Finlandią powiedział, że temat opaski kapitana został wyjaśniony i nie ma nic więcej do dodania.

Barbara Nowacka

Będzie powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN odpowiada

Na pewno nie wróci ten stan wariactwa, który był do 2024 roku, że dzieci wracały do domu i godzinami odrabiały prace domowe – mówi Barbara Nowacka.
Quady, alkohol i szybka jazda

Quady, alkohol i szybka jazda

Policjanci zatrzymali dwóch kierujących quadami. 41-latek miał prawie 2 promile alkoholu, a 13-latek nie miał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami. Same pojazdy tez nie były zarejestrowane ani ubezpieczone.
Słońce nie odpuszcza, a IMGW ostrzega przed upałami w całym województwie lubelskim
TAKI MAMY KLIMAT

Słońce nie odpuszcza, a IMGW ostrzega przed upałami w całym województwie lubelskim

Wszystkie powiaty województwa lubelskiego znalazły się na liście z ostrzeżeniami przed upałem, które obowiązuje do wtorku, 2 września, do godziny 18.
Lubelskie szkoły rozpoczęły naukę. Uroczysta inauguracja w Krasnymstawie
ZDJĘCIA
galeria

Lubelskie szkoły rozpoczęły naukę. Uroczysta inauguracja w Krasnymstawie

Blisko 300 tysięcy uczniów z Lubelszczyzny zasiadło dzis w szkolnych ławkach. Symbolicznym otwarciem nowego roku była wojewódzka inauguracja w Krasnymstawie z udziałem władz województwa.

Uroczyste otwarcie Alei Mistrzów Polskiej Ilustracji odbyło się w Krasnobrodzie we wrześniu 2023 roku
2 września 2025, 16:00

Dwie nowe artystki w alei. Dołączą do grona mistrzów ilustracji

Krystyna Michałowska i Wanda Orlińska będą mieć od wtorku (2 września) swoje tablice w Alei Mistrzów Polskiej Ilustracji w Krasnobrodzie. Artystki te dołączą do grona już wcześniej uhonorowanych tutaj twórców.
BKS Bodaczów nadal na czele, wysoka wygrana Korony Łaszczów. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

BKS Bodaczów nadal na czele, wysoka wygrana Korony Łaszczów. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Beniaminek z Hrubieszowa był największą niespodzianką pierwszych kolejek. Siedem punktów wywalczone w trzech spotkaniach było dużym zaskoczeniem. Jeszcze większym jest postawa Huraganu w Łaszczowie. Miejscowa Korona ograła go dość łatwo i zwyciężyła aż 5:0.
Lublin pamięta. 86. rocznica wybuchu II wojny światowej
galeria

Lublin pamięta. 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku, o świcie, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polskie Westerplatte. Wówczas historia – nie tylko naszego kraju, ale i całego świata – zmieniła swój bieg.
Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie. Co się zmienia?
LISTA ZMIAN

Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie. Co się zmienia?

Początek września to nowy rok szkolny, a co za tym idzie: nowe rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Ten obowiązujący od 1 września został zaprojektowany na podstawie godzin kursowania obowiązujących do 27 czerwca. Ale jest trochę zmian.
Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, gdzie uroczystość rozpoczęcia nowego roku była połączona z pasowaniem na uczniów klas pierwszych.
ZDJĘCIA
galeria

Pierwszy dzwonek. Ponad 54 tysiące uczniów zaczyna naukę w lubelskich szkołach

Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy szkolne korytarze w Lublinie znów wypełnia gwar uczniów. To radość, ale też nowe wyzwania.

Wypadek na S19: Dwie osoby ranne. Duże utrudnienia w ruchu

Wypadek na S19: Dwie osoby ranne. Duże utrudnienia w ruchu

Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, na S19 na kierowców czekają duże utrudnienia: w stronę Rzeszowa ruch odbywa się pasem awaryjnym, a w stronę Lublina: prawym pasem ruchu na jezdni w kierunku Lublina.

Najnowsze
Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

21:24 Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

20:45

GKS Górnik Łęczna odniósł efektowne zwycięstwo w Bielsku-Białej

20:25

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

19:33

Bełżyce: słup dymu na nad sortownią śmieci

19:15

Lewandowski: nie mam nic do dodania na temat opaski kapitana

18:47

Będzie powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN odpowiada

18:35

Quady, alkohol i szybka jazda

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Górnik Łęczna mógł w Bielsku-Białej liczyć na solidne wsparcie swoich fanów

GKS Górnik Łęczna odniósł efektowne zwycięstwo w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Bełżyce: słup dymu na nad sortownią śmieci

Bełżyce: słup dymu na nad sortownią śmieci

Robert Lewandowski

Lewandowski: nie mam nic do dodania na temat opaski kapitana

Barbara Nowacka

Będzie powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN odpowiada

Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Górnik Łęczna mógł w Bielsku-Białej liczyć na solidne wsparcie swoich fanów

GKS Górnik Łęczna odniósł efektowne zwycięstwo w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Bełżyce: słup dymu na nad sortownią śmieci

Bełżyce: słup dymu na nad sortownią śmieci

Robert Lewandowski

Lewandowski: nie mam nic do dodania na temat opaski kapitana

Barbara Nowacka

Będzie powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN odpowiada

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli
galeria
film

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Jacques Ndiaye znowu był bohaterem Motoru
film

Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
film

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

film
W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Foto
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

galeria
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025