Depozyt w banku. Czym jest i jak go dokonać?

Czym jest depozyt bankowy?

Depozyt bankowy to forma lokowania środków pieniężnych w banku na określonych warunkach. Klient powierza bankowi swoje środki finansowe, czyli udziela mu swego rodzaju pożyczki. Bank w zamian zobowiązuje się wypłacić określone odsetki lub zapewnić inne korzyści finansowe. Depozyt bankowy może mieć różną postać – od rachunków bieżących i oszczędnościowych, po lokaty terminowe.

Warto wiedzieć, że depozyty w bankach pełnią istotną funkcję w gospodarce – są przede wszystkim ważnym elementem płynności finansowej banków. Bank, otrzymując pieniądze, zyskuje możliwość obracania tym kapitałem: udziela kredytów, inwestuje lub prowadzi inne operacje finansowe. Z punktu widzenia prawa bankowego, depozyt to zobowiązanie banku wobec klienta.

Rodzaje depozytów bankowych

Depozyty bankowe różnią się między sobą pod względem przeznaczenia, dostępności środków, oprocentowania oraz poziomu ryzyka. Najbardziej powszechne i najczęściej używane są depozyty a vista – czyli depozyty na żądanie. Są to rachunki bankowe, na których środki mogą być zdeponowane bez określonego terminu. Mogą one także być wypłacane lub przelewane w dowolnym momencie na żądanie właściciela. Depozyty na żądanie służą głównie do codziennego zarządzania finansami i nie są typowym instrumentem oszczędnościowym.

Najprostszym produktem finansowym, który służy do gromadzenia oszczędności jest depozyt oszczędnościowy – czyli konto oszczędnościowe. Łączy ono cechy rachunku bieżącego i lokaty. Największą jego zaletą jest elastyczność – czyli możliwość wpłat i wypłat bez ryzyka utraty odsetek. Oprocentowanie depozytu oszczędnościowego jest jednak zazwyczaj niższe niż w przypadku lokaty.

Lokata terminowa to jedna z najbardziej klasycznych form depozytu. Wiąże się z ulokowaniem określonej kwoty na z góry ustalony czas – nawet na okres kilku lat. W zamian za to bank oferuje stałe lub zmienne oprocentowanie i gwarantuje zwrot kapitału wraz z odsetkami. Lokaty terminowe są polecane osobom, które dysponują nadwyżkami finansowymi i chcą zyskać pewność co do wysokości zwrotu. Lokaty te są proste, bezpieczne i nie wymagają od klienta aktywnego zarządzania.

Depozyty strukturyzowane

Depozyty strukturyzowane łączą cechy tradycyjnych depozytów bankowych z możliwością osiągnięcia wyższych zysków dzięki wykorzystaniu instrumentów finansowych. W tym przypadku zysk klienta uzależniony jest od wyników określonych wskaźników rynkowych. Mogą to być:

indeksy giełdowe,

kursy walutowe,

ceny surowców,

notowania wybranych akcji spółek.

Część ochronna wpłaconego kapitału jest zabezpieczona i ulokowana w stabilne instrumenty finansowe – takie jak obligacje skarbowe lub lokaty bankowe. Wynosi ona około 85–95% kapitału i gwarantuje zwrot pełnej kwoty na koniec umowy. Część inwestycyjna to pozostałe środki wykorzystywane do zakupu instrumentów finansowych powiązanych z wybranym rynkiem lub indeksem.

Depozyty strukturyzowane nie gwarantują klientowi konkretnego zysku. Wysokość odsetek wypłacanych na koniec okresu jest bowiem powiązana ze zmianą wartości wskazanego aktywa. Co ważne, sam kapitał zazwyczaj jest w pełni chroniony – ale istnieje możliwość braku jakiegokolwiek zysku.

Zalety depozytów bankowych

Jedną z największych zalet depozytów bankowych jest ich bezpieczeństwo. W Polsce depozyty do równowartości 100 000 euro są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że nawet w przypadku upadłości banku, deponent ma zagwarantowany zwrot swoich oszczędności do tej kwoty. Warto też wiedzieć, że w przeciwieństwie do inwestycji na giełdzie czy w fundusze inwestycyjne, depozyty bankowe nie są narażone na wahania cen akcji, obligacji czy surowców.

Depozyty bankowe nie wymagają specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia inwestycyjnego. Proces zakładania lokaty lub konta oszczędnościowego jest prosty, szybki i dostępny zarówno w placówkach, jak i online. Rynek finansowy oferuje wiele rodzajów depozytów dostosowanych do różnych potrzeb – są to zarówno konta oszczędnościowe z elastycznym dostępem do środków, jak i długoterminowe lokaty o wyższym oprocentowaniu. W większości przypadków banki nie pobierają dodatkowych opłat za założenie i prowadzenie lokaty terminowej czy konta oszczędnościowego.