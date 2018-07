Dlaczego kawa z ekspresu smakuje lepiej?

Fizyka ekspresu

Metod parzenia kawy jest wiele. Można ją przelewać wrzątkiem, gotować trzykrotnie z dodatkiem cukru (tak się robi kawę po turecku), a także wyciskać pod konkretnym ciśnieniem. Także ekspresy dzielą się na:

Przelewowe – dziś już rzadziej spotykane. Urządzenie, gdzie kawę wsypywało się do filtra a gorąca woda jedynie przepływała przez saszetkę do dzbanka czy kubka pod spodem. To kawa najbardziej zbliżona do kawy zalewanej, z tą różnicą, że pozbywamy się fusów. A z fusów można zrobić doskonały peeling kawowy!

Ciśnieniowe – i tu rozróżniamy: dzbankowe, kolbowe, automatyczne, niskociśnieniowe czy bardzo lubiane ostatnio kapsułkowe.

Ekspresem dzbankowym jest tak zwana Moka, czyli inaczej kawiarka. Woda gotuje się w pojemniku pod spodem, podczas gdy kawa znajduje się w sitku powyżej. Para powoduje zwiększenie ciśnienia w dolnym pojemniku dzięki czemu woda jest wypychana do góry. Cały proces zajmuje do 10 minut i żeby uzyskać dobry napój czasem potrzeba kilku prób.

Pod podobnym ciśnieniem działają ekspresy niskociśnieniowe, z tym, że pojemnik z kawą znajduje się powyżej dzbanka. Woda osiąga tu więcej niż 100°C, a wbrew pozorom kawa nie lubi przegrzania. Uzyskany napar jest często mocniejszy i wiele osób stwierdza, że w smaku czuć lekką nutę przypalenia. To tańsza i ekonomiczniejsza opcja.

Następny w kolejce jest ekspres wysokociśnieniowy i tu możemy rozróżnić modele kolbowe, automatyczne i kapsułkowe. Działają na podobnej zasadzie różnica polega na dozowaniu kawy. Woda podgrzana jest to do maksymalnie 90°C za to przetłaczana jest pod dużo wyższym ciśnieniem. Smak napoju jest więc łagodniejszy, bogatszy i daje więcej możliwości przygotowania różnych wariantów kawy. Co dość charakterystyczne przy wysokim ciśnieniu, z ziaren kawy wydostają się oleiste substancje odpowiedzialne za utworzenie pięknej jasnobrązowej pianki na wierzchu każdej porcji.

Biochemia kawowego ziarna

Kiedy już zdecydujesz się na ekspres musisz wiedzieć, że kawa występuję w dwóch podstawowych odmianach: arabica i robusta. Pierwsza ma więcej aromatu, jest bardziej orzechowa i łagodniejsza w smaku. Druga za to ma nieco kwaskowaty posmak, ale jej niewątpliwą zaletą jest większa zawartość kofeiny. Specjaliści od kawy wiedzą, że w zależności od tego jakim sposobem parzysz swoją kawę powinnaś używać innej mieszanki. Do tego sposób jej palenia i mielenia ma także niebagatelne znaczenie. Drobniej zmielone ziarna nadają się lepiej do ekspresów wysokociśnieniowych, podczas gdy grubiej zmielone do kawiarek czy ekspresów przelewowych. Do tego w zależności od proporcji dwóch gatunków kawy może być nieco łagodniejsza lub ostrzejsza w smaku. Kawa w wyniku palenia uzyskuje najróżniejsze aromaty: czekolady, orzechów, jagody. Nie ograniczaj się do jednej marki, gdyż wile tracisz.

Trudny wybór konsumenta

Trudny, ale nie niemożliwy.Już kilka lat temu modne stały się aeropressy, drippery i inne magiczne utensylia do parzenia kawy. W małych kawiarniach można zamówić napój parzony w różnoraki sposób i z pewnością zauważysz, że im bardziej skomplikowany i czasochłonny jest proces, tym droższa jedna filiżanka. Smak ma związek i z biochemią kawy i z fizyką płynów, a mając troszkę więcej czasu warto też podelektować się widokiem prawdziwego baristy wyczarowującego filiżankę małej czarnej.

W domu jednak nie zawsze jest wystarczająco umiejętności albo chęci, by spędzać nawet 10 min nad stworzeniem jednego kubka idealnego napoju. To rozwiązanie na weekendy i dni wolne od pracy, lub dla pasjonatów. Z rana ważne jest, by kawa była smaczna, gorąca i stawiała na nogi. Ekspres ciśnieniowy spełnia wszystkie warunki. Jest szybki, wydajny a do tego za każdym razem kawa będzie idealna. Jeśli tylko dobierzesz mieszankę ziaren odpowiednią dla twojego urządzenia i wpadającą w twoje gusta.

Ekspresy ciśnieniowe dzielą się na te o niskim i wysokim ciśnieniu. Niskie to jest do 5 barów zapewniają kawę podobną do tej jaką uzyskasz z kawiarki. Są zazwyczaj mniejsze i tańsze. Ekspresy wyższej klasy, przez co nieco droższe to te, które osiągają do 15 barów i wyciskają z każdego ziarenka to co najlepsze w kilka sekund.