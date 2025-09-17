Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. środa, 17 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie
Wyją syreny alarmowe i nie wiesz co robić? Sprawdź poradnik bezpieczeństwa przygotowany przez MON

Artykuły sponsorowane

Dzisiaj
12:22
Strona główna » Artykuły sponsorowane

Jak zabezpieczyć smartfon przed włamaniem?

Udostępnij 0 A A
(fot. Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license)

Smartfon to dziś nasz portfel, pamiętnik i klucz do świata online. Przechowuje zdjęcia, hasła, pliki i dostęp do banku. Nic dziwnego, że cyberprzestępcy próbują się do niego dobrać. Dobra wiadomość jest taka, że można się skutecznie obronić. Wystarczy kilka rozsądnych nawyków, parę ustawień i odrobina czujności. W tym poradniku znajdziesz sprawdzone wskazówki, oparte na doświadczeniu z polskiego rynku, banków i operatorów. Zobaczysz, jak przygotować telefon na gorsze scenariusze, jak rozpoznać pułapki, jak reagować, gdy stanie się coś podejrzanego. Przejdziemy krok po kroku przez ustawienia, aplikacje, sieci, płatności i plan awaryjny. Brzmi poważnie, ale spokojnie – to da się ogarnąć w kilkanaście minut. Efekt to spokój, którego nie kupisz w sklepie. Zaczynajmy!

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Podstawy cyfrowego bezpieczeństwa

Zanim sięgniemy po zaawansowane sztuczki, warto uporządkować fundamenty. Atakujący wolą łatwe cele. Jeśli zadbasz o podstawy, omijasz większość kłopotów szerokim łukiem. Pierwszy krok to aktualny system. Android i iOS dostają łatki, które łatają dziury. Gdy pojawia się powiadomienie, nie odkładaj go na później. To kilka minut, a ryzyko spada zauważalnie. Druga sprawa to sklep z aplikacjami. Instaluj programy tylko z Google Play lub App Store. Unikaj plików z przypadkowych stron i modowanych wersji. Brzmi kusząco, ale często kryją reklamy, trojany albo szpiegów.

Dobrym nawykiem jest włączenie szyfrowania pamięci. Na nowszych telefonach działa domyślnie. Dzięki temu dane są bezużyteczne bez kodu. Warto też mieć włączone lokalizowanie i zdalne kasowanie. Gdy telefon zginie, możesz go namierzyć lub wyczyścić. Na koniec rozsądek w sieci. W Polsce krążą fałszywe SMS-y o dopłatach do paczek, rzekomych karach czy blokadach kont. Nie klikaj w podejrzane linki. Wejdź samodzielnie na stronę firmy albo zadzwoń na oficjalną infolinię. Kilka sekund weryfikacji to oszczędność nerwów i pieniędzy.

  • Aktualizuj system i aplikacje na bieżąco
  • Instaluj oprogramowanie tylko z oficjalnych sklepów
  • Włącz szyfrowanie, lokalizację i zdalne kasowanie
  • Zachowaj czujność wobec SMS-ów i maili

Mocne uwierzytelnianie i blokada ekranu

Najprostszy atak to podglądanie, przechwycenie lub zgubienie urządzenia. Dlatego blokada ekranu to absolutna podstawa. Ustaw długi PIN, minimum sześć cyfr. Unikaj dat urodzenia, 123456, 000000. Lepiej sprawdzi się hasło alfanumeryczne. Dodaj odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy, ale nie rezygnuj z PIN-u. Biometria przyspiesza odblokowanie, a kod zostaje planem B. W iOS wyłącz odblokowanie Apple Watch przy telefonie, jeśli nie używasz. W Androidzie zmniejsz czas automatycznej blokady do 15–30 sekund. To drobiazg, który robi różnicę, gdy odkładasz telefon na biurko w pracy czy w kawiarni.

Pamiętaj o PIN-ie do karty SIM. Gdy ktoś włoży Twoją kartę do innego telefonu, bez PIN-u może autoryzować usługi, resetować hasła, przejmować konta. Włącz automatyczne ukrywanie treści powiadomień na zablokowanym ekranie. Niech komunikatory i bank nie pokazują wrażliwych podglądów. Ogranicz też dostęp z ekranu blokady do szybkich ustawień, trybu samolotowego i portfela. To utrudnia wyłączenie sieci przez złodzieja.

  • Ustaw długi PIN lub hasło
  • Dodaj biometrię jako wygodny dodatek
  • Włącz PIN karty SIM
  • Ukryj treści powiadomień na ekranie blokady
  • Skróć czas automatycznego blokowania

Aktualizacje, kopie zapasowe i odzyskiwanie

Aktualizacje to tarcza, kopie zapasowe to spadochron. Jedno chroni przed atakami, drugie ratuje dane po awarii lub kradzieży. Włącz automatyczne aktualizacje systemu i aplikacji. Na Androidzie sprawdzaj poprawki zabezpieczeń, które publikują producenci, tacy jak Samsung, Xiaomi, Google. Na iPhone warto korzystać z szybkich łatek. Nie czekaj tygodniami. Cyberprzestępcy śledzą biuletyny i szybko próbują wykorzystywać świeże luki.

Kopie zapasowe rób regularnie. iPhone wspiera iCloud, Android ma Google One lub rozwiązania producenta. Zaznacz zdjęcia, kontakty, SMS-y, ustawienia, klucze 2FA, notatki. W razie problemu przywrócisz wszystko w kilka minut. Do najbardziej wrażliwych materiałów dodaj drugą kopię offline, na zaszyfrowanym pendrive. Przygotuj też plan odzyskiwania. Możesz też regularnie przesyłać dane za pomocą kabla do telefonu. Włącz Znajdź mój iPhone lub Znajdź moje urządzenie, sprawdź, czy logowanie do konta Apple ID lub Google jest możliwe z innego sprzętu. Zapisz kody zapasowe do 2FA na papierze i trzymaj w bezpiecznym miejscu.

  • Automatyczne aktualizacje systemu i aplikacji
  • Regularna kopia w chmurze i druga kopia offline
  • Włączone narzędzia znajdowania i zdalnego kasowania
  • Zapasowe kody do 2FA poza telefonem

Aplikacje i uprawnienia bez ryzyka

Każda aplikacja to potencjalna furtka. Warto ograniczać dostęp tylko do tego, co niezbędne. Po instalacji przejrzyj uprawnienia. Komunikator może chcieć aparatu i mikrofonu, ale kalkulator nie potrzebuje lokalizacji. W Androidzie używaj opcji zezwól raz lub tylko podczas używania. W iOS kontroluj śledzenie między aplikacjami i dostęp do zdjęć z poziomu wybranych albumów. Co kilka miesięcy zrób porządki. Usuń programy, których nie używasz. Mniej aplikacji to mniej ryzyka i mniej powiadomień.

Zwracaj uwagę na opinie, producenta, liczbę pobrań. Fałszywki podszywają się pod popularne narzędzia, kuszą promocją. Weryfikuj ikonę, opis, stronę wydawcy. Z doświadczenia wynika, że największy kłopot robią aplikacje do optymalizacji, pseudo-antywirusy, latarki, nagłe „czytniki PDF” instalowane pod wpływem SMS-a. Jeśli cokolwiek zachowuje się dziwnie, żąda admina urządzenia, prosi o dostęp do ustawień dostępności, zatrzymaj się. To częsta ścieżka do przejęcia ekranu. Dobre praktyki i checklisty znajdziesz także na bezpiecznysmartfon.pl.

  • Nadawaj minimalne uprawnienia
  • Regularnie usuwaj zbędne aplikacje
  • Weryfikuj wydawcę i opinie
  • Uważaj na prośby o uprawnienia administracyjne

Sieci, wifi i vpn bez niespodzianek

Publiczne Wi‑Fi kusi, ale bywa pułapką. W sieci bez hasła ktoś może podglądać ruch. Lepszym wyborem jest pakiet danych 4G lub 5G. Jeśli musisz korzystać z otwartej sieci, włącz zaufany VPN. Nie chodzi o omijanie geoblokad, tylko o szyfrowanie ruchu między telefonem a internetem. W domu ustaw mocne hasło do routera i zmień domyślne dane logowania. Aktualizuj oprogramowanie routera. Gdy router ma tryb gościa, używaj go dla znajomych i urządzeń IoT.

Wyłącz automatyczne łączenie z otwartymi sieciami. Usuń z zapisanych te, których nie rozpoznajesz. Pamiętaj, że przestępcy tworzą „bliźniacze” hot‑spoty o nazwie zbliżonej do kawiarni czy uczelni. Sprawdź certyfikaty logowania na stronach banków. Zadbaj o Bluetooth i NFC. Włączaj je tylko wtedy, gdy potrzebujesz płatności lub słuchawek. To ogranicza powierzchnię ataku i oszczędza baterię. Dodatkowo warto włączyć ostrzeżenia o niebezpiecznych sieciach w ustawieniach bezpieczeństwa Androida lub iOS.

  • Korzystaj z sieci komórkowej lub zaufanego VPN
  • Wyłącz autołączenie z otwartym Wi‑Fi
  • Aktualizuj i zabezpiecz router domowy
  • Ograniczaj Bluetooth i NFC do chwili użycia

Płatności mobilne i bankowość bez stresu

Telefon to dziś portfel. Google Pay, Apple Pay, BLIK, aplikacje bankowe są wygodne i szybkie. Warto jednak dodać kilka bezpiecznych nawyków. Zawsze blokuj ekran przed zbliżeniem telefonu do terminala. Nie dawaj telefonu obcej osobie pod pretekstem „wpisania numeru” czy „sprawdzenia czegoś”. Przy kodach BLIK weryfikuj odbiorcę na liście, sprawdź kwotę i dopasuj ją do rozmowy. Oszuści często podszywają się pod znajomych na komunikatorach, proszą o „szybką pożyczkę” i naciskają na pośpiech.

W aplikacji bankowej włącz biometrię i powiadomienia push o transakcjach. To pozwala reagować od razu. Nie klikaj w linki z SMS rzekomo od banku. Banki w Polsce podkreślają, że nie proszą o dane logowania przez formularze z linka. Jeśli zobaczysz prośbę o zainstalowanie programu do zdalnego pulpitu na telefonie, przerwij rozmowę. To popularny trik. Zadbaj też o limit przelewów i płatności zbliżeniowych. Niższy limit to mniejsze straty w razie problemu. Zapisz numer infolinii banku i operatora, by szybko zastrzec kartę lub kartę eSIM.

  • Blokuj ekran przed płatnością
  • Sprawdzaj odbiorcę i kwotę przy BLIK
  • Włącz powiadomienia o transakcjach
  • Ustal limity i trzymaj pod ręką numery infolinii

Chcesz wiedzieć o najnowszych informacjach i wiedzieć, jak chronić się przed oszustami? Czytaj portal smart-gadzet.pl.

Co zrobić, gdy coś pójdzie nie tak

Czasem mimo ostrożności zdarza się wpadka. Liczy się szybka reakcja. Jeśli zgubisz telefon lub podejrzewasz kradzież, natychmiast wejdź przez komputer na iCloud lub Google i zlokalizuj urządzenie. Zablokuj je i wyświetl komunikat kontaktowy. Jeśli nie możesz odzyskać, uruchom zdalne kasowanie. Równolegle zastrzeż kartę SIM u operatora. PIN na SIM pomaga, ale zastrzeżenie odcina próbę przejęcia SMS‑ów do logowania. Zadzwoń do banku, zastrzeż karty i sprawdź ostatnie transakcje. Ustaw nowe hasła do poczty i najważniejszych kont. Zacznij od tych, które są „kluczem” do reszty.

Gdy klikniesz w podejrzany link i zainstalujesz coś niepewnego, odłącz telefon od Wi‑Fi, wyłącz Bluetooth, zrób kopię zdjęć, a potem przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych. To często najszybsza droga do czystego systemu. Zgłoś sprawę na policję, jeśli doszło do kradzieży lub wyłudzenia. Warto rozważyć zastrzeżenie numeru PESEL i monitorowanie zapytań kredytowych. Zapisz sobie listę kroków na kartce i trzymaj w portfelu. W chwili stresu łatwiej działać według planu niż szukać poradników.

  • Zlokalizuj i zablokuj urządzenie, w razie potrzeby wyczyść zdalnie
  • Zastrzeż SIM i karty płatnicze
  • Zmień hasła do poczty i kluczowych kont
  • Zgłoś sprawę i rozważ zastrzeżenie PESEL

Dobre nawyki na co dzień

Bezpieczeństwo to nie jednorazowy projekt. To kilka prostych przyzwyczajeń. Regularnie przeglądaj ustawienia prywatności. Co kwartał rób porządki w aplikacjach. Nie podawaj kodów SMS ani haseł przez telefon, nawet jeśli dzwoni „konsultant”. Pamiętaj, że alerty RCB informują o zagrożeniach i nie zawierają linków do płatności. W pracy nie łącz prywatnych i służbowych kont w jednej aplikacji, jeśli firma zabrania. Korzystaj z menedżera haseł i dwuskładnikowego logowania. To wygodniejsze niż pamiętanie wielu haseł.

W komunikatorach ustaw weryfikację dwuetapową, ukryj podgląd wiadomości na ekranie, włącz automatyczne znikanie czatów tam, gdzie to ma sens. Jeśli masz dzieci, skonfiguruj im konto rodzinne i podstawowe filtry. Naucz je, że kodów i haseł się nie podaje, a prośby o BLIK od „kolegi” trzeba zweryfikować telefonem. Drobne kroki działają. Z czasem stają się naturalne, jak zapinanie pasów w samochodzie. Dzięki nim Twój telefon staje się twardym orzechem do zgryzienia dla przestępcy. I o to chodzi!

e-Wydanie

Pozostałe informacje

W zeszłym tygodniu drona znaleziono m.in w Czosnówce (pow. bialski) oraz Cześnikach (pow. zamojski)

Dron znaleziony na drzewie. Na miejscu pracuje policja i żandarmeria wojskowa

W środę w jednej z miejscowości w powiecie zamojskim na drzewie zauważono drona. Policja na razie nie potwierdza, czy to maszyna wojskowa.

Jakub Stefaniak (sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) i Bartosz Kobus (doradca wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w MON)

Sekretarz stanu KPRM tłumaczy się ze zniszczonego domu w Wyrykach. „Powtórki z września 1939 roku nie będzie”

Dom w Wyrykach zniszczyła rakieta wystrzelona przez polski F-16 podczas działań obronnych w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrznych – poinformowała „Rzeczpospolita”. – Nie zostawiliśmy tych ludzi bez mocy. Budynek zostanie odbudowany przez wojsko – mówi Jakub Stefaniak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zastępca szefa KPRM.

Jak zabezpieczyć smartfon przed włamaniem?

Jak zabezpieczyć smartfon przed włamaniem?

Smartfon to dziś nasz portfel, pamiętnik i klucz do świata online. Przechowuje zdjęcia, hasła, pliki i dostęp do banku. Nic dziwnego, że cyberprzestępcy próbują się do niego dobrać. Dobra wiadomość jest taka, że można się skutecznie obronić. Wystarczy kilka rozsądnych nawyków, parę ustawień i odrobina czujności. W tym poradniku znajdziesz sprawdzone wskazówki, oparte na doświadczeniu z polskiego rynku, banków i operatorów. Zobaczysz, jak przygotować telefon na gorsze scenariusze, jak rozpoznać pułapki, jak reagować, gdy stanie się coś podejrzanego. Przejdziemy krok po kroku przez ustawienia, aplikacje, sieci, płatności i plan awaryjny. Brzmi poważnie, ale spokojnie – to da się ogarnąć w kilkanaście minut. Efekt to spokój, którego nie kupisz w sklepie. Zaczynajmy!
Granica zamknięta. Biznes bije na alarm

Granica zamknięta. Biznes bije na alarm

Bialscy przedsiębiorcy apelują do rządu o rozwagę w podejmowaniu decyzji o przedłużeniu zamknięcia granicy z Białorusią. Firmy mogą tego nie przetrwać. O rekompensaty dla biznesu pyta też w interpelacji poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) z Białej Podlaskiej.
W marcu podczas sesji radny przeprosił mieszkańców

Sąd skazał radnego za jazdę po pijanemu. Wyrok się uprawomocnił, ale radny nie straci mandatu

Skazany za jazdę po pijanemu radny z Międzyrzeca Podlaskiego nie straci mandatu. Komisarz wyborczy nie ma w tym przypadku podstaw prawnych.
PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego

PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego

Zapraszamy na PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, który odbędzie się w dniach 20-21 września 2025 roku na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!
W rocznicę agresji ZSRR: Tusk apeluje o jedność wokół wojska

W rocznicę agresji ZSRR: Tusk apeluje o jedność wokół wojska

W 86. rocznicę agresji ZSRR na Polskę premier Donald Tusk oddał hołd żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza spoczywającym na cmentarzu w Wytycznie (pow. włodawski). Szef rządu podkreślał, że prawdziwym hołdem dla ofiary polskich żołnierzy z 1939 roku jest dzisiejsza, bezpieczna i mądra Polska.
Jacek Bury, były senator i lider lubelskich struktur partii Polska 2050

Bury odchodzi z Polski 2050. „Wołanie na puszczy”

Lider Polski 2050 na Lubelszczyźnie, Jacek Bury, poinformował na swoich mediach społecznościowych o odejściu z partii. – Nie na to się umawiałem, gdy wchodziłem do partii – dosadnie komentuje były senator.

Skandal na Eurofolku. Prokuratura jest gotowa postawić zarzuty

Skandal na Eurofolku. Prokuratura jest gotowa postawić zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Zamościu przygotowała zarzuty wobec mężczyzny, który podczas tegorocznego festiwalu Eurofolk w Zamościu obrażał i groził artystom z Senegalu. Do incydentu doszło 8 lipca na Rynku Wielkim.
Lubelski Festiwal Nauki w Puławach: laboratorium pełne emocji i odkryć

Lubelski Festiwal Nauki w Puławach: laboratorium pełne emocji i odkryć

Jak sprawić, by deszcz spadł… w zlewce? Jak samodzielnie stworzyć błyszczyk albo sprawdzić, co naprawdę kryje się w gazach? Tego mogli się dowiedzieć uczestnicy warsztatów przygotowanych przez naukowców z Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez w Puławach (Łukasiewicz - INS).
Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

O profilaktyce raka piersi, wczesnym diagnozowaniu i trzeciej edycji Breast Fest porozmawialiśmy w programie Dzień Wschodzi z dr Zuzanną Pelc, onkolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Michał Sikora (z prawej) od wielu lat jest związany z lubelskim Startem

Michał Sikora (PGE Start Lublin): Potrzebujemy dwóch-trzech tygodni, aby grać na właściwym poziomie

Rozmowa z Michałem Sikorą, drugim trenerem PGE Start Lublin
Na różowo przeciw rakowi. Przez centrum miasta przejdzie Marsz Różowej Wstążki

Na różowo przeciw rakowi. Przez centrum miasta przejdzie Marsz Różowej Wstążki

Już w najbliższy piątek, 19 września, ulicami Lublina przejdzie „Marsz Różowej Wstążki”. To wydarzenie, które przypomina o znaczeniu profilaktyki raka piersi i daje wsparcie osobom zmagającym się z chorobą.
Kamil Witkowski tuż przed startem sezonu przeniósł się z Lewartu do Motoru II

Kamil Witkowski (Motor II Lublin): Chcieliśmy powalczyć o coś więcej, ale liga nas troszkę zweryfikowała

Rozmowa z Kamilem Witkowskim, trenerem Motoru II Lublin
Wypadek na trasie Lublin-Chełm. Jedna osoba nie żyje
AKTUALIZACJA

Wypadek na trasie Lublin-Chełm. Jedna osoba nie żyje

W środę nad ranem doszło do wypadku na drodze krajowej nr 12. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

Najnowsze
W zeszłym tygodniu drona znaleziono m.in w Czosnówce (pow. bialski) oraz Cześnikach (pow. zamojski)

13:01 Dron znaleziony na drzewie. Na miejscu pracuje policja i żandarmeria wojskowa

12:59

Sekretarz stanu KPRM tłumaczy się ze zniszczonego domu w Wyrykach. „Powtórki z września 1939 roku nie będzie”

12:11

Granica zamknięta. Biznes bije na alarm

11:29

Sąd skazał radnego za jazdę po pijanemu. Wyrok się uprawomocnił, ale radny nie straci mandatu

10:52

W rocznicę agresji ZSRR: Tusk apeluje o jedność wokół wojska

10:04

Bury odchodzi z Polski 2050. „Wołanie na puszczy”

09:34

Skandal na Eurofolku. Prokuratura jest gotowa postawić zarzuty

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
W zeszłym tygodniu drona znaleziono m.in w Czosnówce (pow. bialski) oraz Cześnikach (pow. zamojski)

Dron znaleziony na drzewie. Na miejscu pracuje policja i żandarmeria wojskowa

Jakub Stefaniak (sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) i Bartosz Kobus (doradca wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w MON)

Sekretarz stanu KPRM tłumaczy się ze zniszczonego domu w Wyrykach. „Powtórki z września 1939 roku nie będzie”

Jak zabezpieczyć smartfon przed włamaniem?

Jak zabezpieczyć smartfon przed włamaniem?

Granica zamknięta. Biznes bije na alarm

Granica zamknięta. Biznes bije na alarm

W marcu podczas sesji radny przeprosił mieszkańców

Sąd skazał radnego za jazdę po pijanemu. Wyrok się uprawomocnił, ale radny nie straci mandatu

PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego

PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego

W zeszłym tygodniu drona znaleziono m.in w Czosnówce (pow. bialski) oraz Cześnikach (pow. zamojski)

Dron znaleziony na drzewie. Na miejscu pracuje policja i żandarmeria wojskowa

Jakub Stefaniak (sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) i Bartosz Kobus (doradca wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w MON)

Sekretarz stanu KPRM tłumaczy się ze zniszczonego domu w Wyrykach. „Powtórki z września 1939 roku nie będzie”

Jak zabezpieczyć smartfon przed włamaniem?

Jak zabezpieczyć smartfon przed włamaniem?

Granica zamknięta. Biznes bije na alarm

Granica zamknięta. Biznes bije na alarm

W marcu podczas sesji radny przeprosił mieszkańców

Sąd skazał radnego za jazdę po pijanemu. Wyrok się uprawomocnił, ale radny nie straci mandatu

PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego

PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola
film

Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola

Adrien Brody w filmie Brutalista
film

Brutalista: Nagrodzony Oscarami film już w SkyShowtime (wideo)

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

Magdalena Rynkun, 4-milionowa pasażerka PL Lublin
film

Pani Magdalena ze Świdnika 4-milionową pasażerką lubelskiego lotniska

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem
galeria
film

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

film
Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów