Jakie suplementy diety warto brać na co dzień? Oto 5 sprawdzonych propozycji i ich korzyści!

Jakie suplementy warto przyjmować codziennie, by cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem? W jakich przypadkach witaminy mogą stanowić konkretne wsparcie dla organizmu? Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze suplementów diety?

Dlaczego warto suplementować się codziennie?

Odpowiednio zbilansowana i zróżnicowana dieta powinna zaspokajać zapotrzebowanie organizmu na kluczowe witaminy i składniki mineralne. Niedobór jakiegokolwiek ze związków może powodować zmiany morfologiczne lub fizjologiczne, przyczyniając się do osłabienia odporności czy zwiększenia wrażliwości na szkodliwe działanie czynników środowiskowych.

W sytuacji, kiedy organizm nie otrzymuje wszystkich niezbędnych składników odżywczych, warto stosować suplementację. Racjonalne korzystanie z odpowiednich preparatów może wspomóc zdrowie i poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego, nerwowego, krążeniowego. Suplementacja musi być jednak dostosowana do potrzeb organizmu i skonsultowana z lekarzem lub farmaceutą.

Jakie suplementy warto brać codziennie? 5 polecanych propozycji!

Jednym z popularnych suplementów diety, który warto przyjmować każdego dnia, jest witamina D. Ze względu na niskie spożycie tłustych ryb i położenie geograficzne naszego kraju wiele osób zmaga się z niedoborem witaminy D. Jej brak w ustroju może skutkować zmęczeniem, bólami mięśni i stawów, a także osłabieniem odporności. Do składników, które zaleca się suplementować codziennie, należy też witamina C, magnez, kwas foliowy oraz probiotyki. Ich regularne przyjmowanie może przyczyniać się do poprawy jakości życia i zapobiegania rozwojowi wielu chorób.

Czego brakuje w naszej diecie? Najczęstsze niedobory witamin i minerałów u Polaków

Ponieważ nasze szerokości geograficzne nie zapewniają nam odpowiedniej ilości nasłonecznienia, wiele osób ma niski poziom witaminy D. Nie jest to jednak jedyny składnik, którego brakuje w naszych organizmach. Bardzo powszechne są także niedobory witaminy z grupy B. To witaminy rozpuszczalne w wodzie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, a także dla właściwego przebiegu procesów krwiotwórczych.

Ponadto wielu Polaków zmaga się z niedoborami żelaza, co najczęściej jest efektem źle zbilansowanej diety lub zwiększonego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Dodatkowo niektóre składniki mogą utrudniać wchłanianie żelaza. Zalicza się do nich między innymi polifenole, fityniany oraz wapń i cynk.

Indywidualne podejście do suplementacji

Wiesz już, dlaczego warto zażywać suplementy diety i jakie korzyści możesz osiągnąć z regularnej suplementacji. By jednak przyjmowane preparaty przynosiły oczekiwane efekty, należy zadbać o dostosowanie suplementacji do wieku, prowadzonego stylu życia oraz zapotrzebowania na witaminy. Ważne jest również, aby korzystać z wysokiej jakości suplementów, których skład został przebadany i opracowany na podstawie badań naukowych.

Suplementy diety dla wegan i wegetarian

Dieta roślinna może być bardzo zdrowa i bezpieczna na każdym etapie życia, pod warunkiem, że jest właściwie zbilansowana. W przeciwnym razie może wiązać się z niedoborem niektórych składników odżywczych. Weganom i wegetarianom najczęściej poleca się stosowanie suplementów diety zawierających witaminę B12, witaminę D, żelazo oraz jod. Osoby na diecie roślinnej mogą też włączyć do jadłospisu preparaty bogate w kwasy tłuszczowe omega, cynk, selen oraz wapń.

Suplementacja w ciąży i laktacji

Stosowanie odpowiednich suplementów jest szczególnie ważne w okresie ciąży i laktacji. Jakie witaminy warto przyjmować w tym czasie? Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego kobiety w ciąży powinny szczególną uwagę zwrócić na obecność w codziennej diecie kwasu foliowego, witaminy D, witaminy E, jodu, magnezu oraz żelaza.

Suplementy dla sportowców

Niedobory minerałów i witamin bardzo często pojawiają się u osób regularnie podejmujących intensywny wysiłek fizyczny. Sportowcom najczęściej zaleca się suplementację białka, które jest kluczowe dla regeneracji mięśni oraz budowy masy mięśniowej. Ponadto osoby trenujące mogą sięgnąć po suplementy diety zawierające kreatynę, witaminy z grupy B, magnez, żelazo i cynk. Coraz większą popularnością wśród osób aktywnych fizycznie cieszą się też preparaty kolagenowe. Więcej na ich temat dowiesz się tutaj: kolagen dla sportowców. Dlaczego warto go pić?

Witaminy dla seniorów

Stany chorobowe, utrata apetytu, a także leki przyjmowane na co dzień sprawiają, że niedobory żywieniowe stanowią poważny problem wśród osób starszych. Suplementy, które warto przyjmować codziennie po 60. roku życia to przede wszystkim tabletki i płyny zawierające witaminę D, wapń, potas, witaminę C oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K). Seniorzy mogą też rozważyć suplementację kwasów omega, które wspierają pracę serca i mózgu.

Suplementacja w okresie jesienno-zimowym

W sezonie jesienno-zimowym, gdy organizm jest szczególnie podatny na infekcje, warto suplementować witaminę C. Kwas askorbinowy wspiera układ odpornościowy i jest niezbędna do zachowania zdrowia. W tym okresie warto pomyśleć również nad włączeniem do diety suplementów zawierających witaminy B oraz mikroelementy, takie jak cynk oraz selen. Kapsułki z tymi składnikami mogą wspierać system immunologiczny i zmniejszać ryzyko zachorowań.

Jakie badania na niedobory wykonywać?

Przed wprowadzeniem suplementacji określonych składników, warto wykonać podstawowe badania laboratoryjne. Są one niezbędne, aby poznać poziom poszczególnych witamin w ustroju oraz mądrze dobrać suplementy wraz z odpowiednią dawką. W tym celu najczęściej zaleca się morfologię krwi, OB, ogólne badanie moczu, a także ocenę poziomu witaminy D, żelaza, magnezu, wapnia, kwasu foliowego i ferrytyny. Większość minerałów najlepiej badać na czczo, natomiast co do witamin, to na ogół nie ma konieczności, aby powstrzymywać się od jedzenia przed oceną ich stężenia w organizmie.

Witaminy i minerały, które wspierają Cię każdego dnia!

Suplementy to środki spożywcze, które mają na celu uzupełnienie codziennej diety w składniki potrzebne organizmowi do właściwego funkcjonowania. Mogą być stosowane w warunkach obniżonej odporności, podczas intensywnego wysiłku fizycznego lub umysłowego, a także przy niedoborach pokarmowych. Decydując się na suplementację, zawsze należy dokładnie sprawdzić skład produktu oraz jego przeznaczenie. Preparaty w postaci tabletek, kapsułek i proszku powinny być stosowane z rozwagą, a najlepiej po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, zwłaszcza w przypadku równoczesnego zażywania leków.

