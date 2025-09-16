Kuchnie na wymiar - jak dostosować projekt do stylu życia?

Szybkie śniadania, okazyjne obiady i wspólne kolacje - Twoje nawyki punktem wyjścia projektu

Jeśli rano liczy się czas, w projekcie przewidujemy wygodny ciąg „ekspresowy”: łatwy dostęp do lodówki, blatu i zlewu, a w zabudowie - miejsce na ekspres czy toster. Gdy gotujesz rzadziej, ale dla gości, planujemy większą przestrzeń roboczą oraz układ sprzyjający współpracy przy blacie lub wyspie.

Niezależnie od scenariusza, w projekcie uwzględniamy także sprzęt AGD i sposób włączenia go w zabudowę (piekarnik, lodówka, zmywarka), by całość była spójna i wygodna na co dzień. Materiały dopasowujemy do intensywności użytkowania; od litego drewna po fronty z płyt MDF w macie lub połysku - zawsze tak, by forma, kolor i faktura wspierały Twój sposób korzystania z kuchni.

Porządek i logistyka - przygotowywanie, przechowywanie, segregacja odpadów

Porządek zaczyna się od projektu - ustawiamy strefy i wyposażenie tak, aby przygotowywanie, przechowywanie i segregacja przebiegały płynnie i bez wysiłku.

Przygotowywanie: przewidujemy wygodny blat roboczy przy lodówce i zlewie oraz stałe miejsce na najczęściej używane akcesoria.

przewidujemy wygodny blat roboczy przy lodówce i zlewie oraz stałe miejsce na najczęściej używane akcesoria. Szuflady i organizery: stosujemy wkłady, przegrody i maty antypoślizgowe, żeby sztućce, noże i narzędzia miały swoje stałe strefy.

stosujemy wkłady, przegrody i maty antypoślizgowe, żeby sztućce, noże i narzędzia miały swoje stałe strefy. Wysokie słupki i cargo: planujemy pojemne słupki/spiżarki oraz wysuwne systemy cargo, które ułatwiają dostęp do zapasów i cięższych produktów.

planujemy pojemne słupki/spiżarki oraz wysuwne systemy cargo, które ułatwiają dostęp do zapasów i cięższych produktów. Zabudowy narożne: dzięki półkom obrotowym/„nerkom” wykorzystujemy narożniki - znikają „martwe” przestrzenie.

dzięki półkom obrotowym/„nerkom” wykorzystujemy narożniki - znikają „martwe” przestrzenie. Segregacja odpadów: od początku uwzględniamy miejsce na zestawy koszy (bio, szkło, papier, tworzywa) w szafce pod zlewem lub w szufladzie obok.

od początku uwzględniamy miejsce na zestawy koszy (bio, szkło, papier, tworzywa) w szafce pod zlewem lub w szufladzie obok. Wygodny obieg pracy: ustawiamy blisko siebie strefy zlewu, zmywarki i koszy, by łatwo było sprzątać po gotowaniu.

Dzięki sprytnemu układowi i dobranym akcesoriom/frontom z naszej oferty porządek staje się standardem.

Dodatkowe strefy, które ułatwiają życie - kącik kawowy, wyspa, minibiurko

Projekt „pod Ciebie” to także drobne, ale ważne udogodnienia. Kącik kawowy staje się ulubioną bazę porannego rytuału. Wyspa integruje domowników i daje dodatkowy blat do pracy albo serwowania (jej formę i materiały dopasowujemy do reszty zabudowy). Dla pracujących z domu przewidujemy niewielką strefę do laptopa w zabudowie kuchennej, tak by można było komfortowo sprawdzić pocztę czy przepisy, bez zajmowania stołu.

Wszystko to scala spójny dobór frontów (np. lite drewno lub MDF w macie/połysku) oraz blatów i kolorystyki, które pokazujemy Ci wcześniej w wizualizacjach 3D do porównania wariantów.

Spotkajmy się! - dopasujemy projekt do Twojego rytmu dnia

Zacznijmy prosto. Skontaktuj się z nami i wpadnij do salonu w Gąsiory 51A, gdzie obejrzysz próbki i kolory - od frontów drewnianych (ok. 70 kolorów, 25 wzorów) i MDF (folie/lakier), po forniry, laminaty, blaty oraz setki uchwytów.

Jak to działa? - 3 kroki

Zamówienie. Na miejscu zapoznasz się z pełną ofertą materiałów i wybierzesz kierunek dla swojej kuchni. Projekt i wycena. Przygotujemy bezpłatny projekt z wizualizacją 3D; pokażemy kilka aranżacji do porównania i doradzimy w rozmieszczeniu AGD. Otrzymasz wstępną wycenę. Umowa i realizacja. Po wyborze materiałów rozpoczynamy produkcję. Gotową kuchnię bezpłatnie dostarczymy i zamontujemy; zapewniamy gwarancję i serwis.

Działamy przede wszystkim w Lublinie, Warszawie i okolicach (woj. lubelskie i mazowieckie). Chcesz zacząć? Wyślij rzut lub wymiary: zadzwoń +48 603 047 047 lub napisz na kulenty@kulenty.pl - wrócimy z terminem spotkania i pierwszymi propozycjami.