Kuchnie na wymiar - jak dostosować projekt do stylu życia?

Zanim powstanie rysunek, rozmawiamy o Twoim rytmie dnia, liczbie domowników i tym, jak naprawdę korzystasz z kuchni. Każdy projekt przygotowujemy indywidualnie, poprzedzając go dokładnym pomiarem, a układ mebli planujemy zgodnie z zasadami ergonomii oraz biorąc pod uwagę osobiste upodobania domowników. Dzięki wizualizacjom 3D zobaczysz gotową koncepcję przed realizacją. Podoba Ci się taki sposób działania? Sprawdź, co możesz zyskać!
Szybkie śniadania, okazyjne obiady i wspólne kolacje - Twoje nawyki punktem wyjścia projektu
Jeśli rano liczy się czas, w projekcie przewidujemy wygodny ciąg „ekspresowy”: łatwy dostęp do lodówki, blatu i zlewu, a w zabudowie - miejsce na ekspres czy toster. Gdy gotujesz rzadziej, ale dla gości, planujemy większą przestrzeń roboczą oraz układ sprzyjający współpracy przy blacie lub wyspie.
Niezależnie od scenariusza, w projekcie uwzględniamy także sprzęt AGD i sposób włączenia go w zabudowę (piekarnik, lodówka, zmywarka), by całość była spójna i wygodna na co dzień. Materiały dopasowujemy do intensywności użytkowania; od litego drewna po fronty z płyt MDF w macie lub połysku - zawsze tak, by forma, kolor i faktura wspierały Twój sposób korzystania z kuchni.
Porządek i logistyka - przygotowywanie, przechowywanie, segregacja odpadów
Porządek zaczyna się od projektu - ustawiamy strefy i wyposażenie tak, aby przygotowywanie, przechowywanie i segregacja przebiegały płynnie i bez wysiłku.
- Przygotowywanie: przewidujemy wygodny blat roboczy przy lodówce i zlewie oraz stałe miejsce na najczęściej używane akcesoria.
- Szuflady i organizery: stosujemy wkłady, przegrody i maty antypoślizgowe, żeby sztućce, noże i narzędzia miały swoje stałe strefy.
- Wysokie słupki i cargo: planujemy pojemne słupki/spiżarki oraz wysuwne systemy cargo, które ułatwiają dostęp do zapasów i cięższych produktów.
- Zabudowy narożne: dzięki półkom obrotowym/„nerkom” wykorzystujemy narożniki - znikają „martwe” przestrzenie.
- Segregacja odpadów: od początku uwzględniamy miejsce na zestawy koszy (bio, szkło, papier, tworzywa) w szafce pod zlewem lub w szufladzie obok.
- Wygodny obieg pracy: ustawiamy blisko siebie strefy zlewu, zmywarki i koszy, by łatwo było sprzątać po gotowaniu.
Dzięki sprytnemu układowi i dobranym akcesoriom/frontom z naszej oferty porządek staje się standardem.
Dodatkowe strefy, które ułatwiają życie - kącik kawowy, wyspa, minibiurko
Projekt „pod Ciebie” to także drobne, ale ważne udogodnienia. Kącik kawowy staje się ulubioną bazę porannego rytuału. Wyspa integruje domowników i daje dodatkowy blat do pracy albo serwowania (jej formę i materiały dopasowujemy do reszty zabudowy). Dla pracujących z domu przewidujemy niewielką strefę do laptopa w zabudowie kuchennej, tak by można było komfortowo sprawdzić pocztę czy przepisy, bez zajmowania stołu.
Wszystko to scala spójny dobór frontów (np. lite drewno lub MDF w macie/połysku) oraz blatów i kolorystyki, które pokazujemy Ci wcześniej w wizualizacjach 3D do porównania wariantów.
Spotkajmy się! - dopasujemy projekt do Twojego rytmu dnia
Zacznijmy prosto. Skontaktuj się z nami i wpadnij do salonu w Gąsiory 51A, gdzie obejrzysz próbki i kolory - od frontów drewnianych (ok. 70 kolorów, 25 wzorów) i MDF (folie/lakier), po forniry, laminaty, blaty oraz setki uchwytów.
Jak to działa? - 3 kroki
- Zamówienie. Na miejscu zapoznasz się z pełną ofertą materiałów i wybierzesz kierunek dla swojej kuchni.
- Projekt i wycena. Przygotujemy bezpłatny projekt z wizualizacją 3D; pokażemy kilka aranżacji do porównania i doradzimy w rozmieszczeniu AGD. Otrzymasz wstępną wycenę.
- Umowa i realizacja. Po wyborze materiałów rozpoczynamy produkcję. Gotową kuchnię bezpłatnie dostarczymy i zamontujemy; zapewniamy gwarancję i serwis.
Działamy przede wszystkim w Lublinie, Warszawie i okolicach (woj. lubelskie i mazowieckie). Chcesz zacząć? Wyślij rzut lub wymiary: zadzwoń +48 603 047 047 lub napisz na kulenty@kulenty.pl - wrócimy z terminem spotkania i pierwszymi propozycjami.